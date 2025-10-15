Hội chợ Mùa Thu 2025: Bước tiến mới trong phát triển kinh tế và công nghệ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Minh Hiếu
15/10/2025, 07:24
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 553/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025.
Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương và các đơn vị đã tích cực, tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025.
Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Hội chợ còn rất ngắn, để tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 chất lượng, thành công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần có quyết tâm, nỗ lực của tất cả các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.
Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 làm căn cứ để các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; phối hợp, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các Hiệp hội chuyên ngành mời các doanh nghiệp có các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tích cực tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025.
Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp, đề nghị Bộ Tài chính tăng cường đôn đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, khẩn trương huy động, mời các doanh nghiệp thành viên tham gia Hội chợ; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tổ chức Hội chợ.
Bộ Công Thương sản xuất 01 phim ngắn 6 phút để giới thiệu về Hội chợ Mùa thu 2025 tại Lễ Khai mạc và 01 phim ngắn 6 phút tổng kết kết quả của Hội chợ, tổ chức vinh danh các doanh nghiệp tham gia tại Lễ Bế mạc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc. Chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết, thành phần, phương án cụ thể về lễ tân, hậu cần, đón tiếp; mời đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Hội chợ, bảo đảm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc trang trọng, xứng tầm với sự kiện và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.
Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và bố trí MC dẫn chương trình. Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền thanh trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện, báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tại phân khu được giao, gửi Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp chung; chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC) khẩn trương xây dựng phương án an ninh, trật tự an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm, thông báo cụ thể các đơn vị chịu trách nhiệm, tên người đầu mối, hotline… theo đúng thời hạn được giao tại Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 5 tháng 10 năm 2025.
Trên cơ sở bộ nhận diện đã được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt, khẩn trương tổ chức quảng bá trực quan trên các tuyến đường, tuyến phố lớn trong thành phố Hà Nội.
Các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tương tác để gia tăng hiệu quả, giá trị của Hội chợ Mùa Thu 2025; rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị tham gia, bảo đảm là những doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu, có nguồn lực, có sẵn hàng hóa, sản phẩm chất lượng tham gia Hội chợ.
20:00, 06/10/2025
Nguyên nhân dẫn đến giá vật liệu tăng cao là do việc xác định trữ lượng tài nguyên không chính xác và quản lý chưa tốt; do đó dự thảo luật cần nhấn mạnh đến công tác quản lý, tránh lợi dụng sơ hở, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên…
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 197/CĐ-TTg ngày 13/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn đối với 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm gồm: Tuyên Quang – Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang), Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Do đó, “không tiến hành sửa ngay Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10”…
Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.
Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 diễn ra nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam khẳng định vai trò to lớn của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: