Meey Group và Quỹ GEM khởi động lộ trình giải ngân 80 triệu USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Tuấn Sơn
15/10/2025, 14:23
Meey Group và quỹ đầu tư Global Emerging Markets (GEM) vừa chính thức khởi động lộ trình giải ngân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch IPO quốc tế của doanh nghiệp công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Đây là động thái tiếp nối thỏa thuận cam kết đầu tư 80 triệu USD mà hai bên đã ký kết trước đó vào ngày 13/5, khẳng định niềm tin và cam kết đồng hành dài hạn của nhà đầu tư quốc tế với chiến lược phát triển toàn cầu của Meey Group.
Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính Meey Group, nhấn mạnh: “Sự cam kết của GEM mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Meey Group. Việc chính thức khởi động lộ trình giải ngân hôm nay thể hiện niềm tin vững chắc của nhà đầu tư toàn cầu vào tiềm năng và chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi”.
Global Emerging Markets là tập đoàn đầu tư tài chính của Mỹ với quy mô tài sản quản lý lên tới 3,4 tỷ USD, có văn phòng đặt tại Paris, New York và Nassau (Bahamas), thành lập từ năm 1991.
Quỹ đã thực hiện thành công 365 giao dịch đầu tư tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, với danh mục đa dạng từ công nghệ, bất động sản đến năng lượng. Tại Việt Nam, GEM từng thực hiện nhiều thương vụ đầu tư quy mô lớn, và quyết định rót vốn vào Meey Group phản ánh xu hướng chuyển dịch chiến lược của quỹ sang các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đặc biệt là PropTech đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực.
Lộ trình giải ngân từ GEM diễn ra đúng thời điểm Meey Group đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch IPO quốc tế. Ngay tại chuyến công tác ngày 7/10, ban lãnh đạo Meey Group đã làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính và tư vấn quốc tế tại Hoa Kỳ, tập trung vào việc tìm hiểu sâu về cơ chế vận hành thị trường vốn toàn cầu, yêu cầu về công bố thông tin minh bạch và chuẩn mực quản trị cho doanh nghiệp công nghệ. Đây cũng là dịp Meey Group và Quỹ GEM chính thức ký kết để khởi động lộ trình giải ngân.
Trước đó, vào ngày 3/10, ban lãnh đạo Meey Group tham dự sự kiện Investor Track do Golden Gate Ventures tổ chức tại Singapore, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á. Đây là diễn đàn quy tụ các quỹ đầu tư quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu và doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực.
Tại sự kiện, đại diện Meey Group gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn như Google, BNY Mellon, cùng hàng loạt quỹ đầu tư chiến lược. Meey Group là doanh nghiệp công nghệ duy nhất đến từ Việt Nam có mặt tại sự kiện này, khẳng định vị thế và sự quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế với hệ sinh thái PropTech toàn diện mà doanh nghiệp đang xây dựng.
Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ: “Lộ trình giải ngân từ GEM tạo nền tảng tài chính vững chắc giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuẩn bị IPO quốc tế. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác hàng đầu thế giới để hoàn thiện hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và bền vững trong mọi hoạt động. Đây là bước chuyển mình quan trọng từ một doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng sang một tập đoàn chuẩn quốc tế, với khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trên thị trường toàn cầu”.
Trong giai đoạn chuẩn bị IPO, Meey Group đã hợp tác với ARC Group Limited, tập đoàn tư vấn tài chính quốc tế uy tín có văn phòng tại Thượng Hải, để xây dựng lộ trình niêm yết tại thị trường Mỹ. Song song đó, Meey Group đồng hành cùng Loeb & Loeb LLP (Mỹ) và YKVN (Việt Nam), hai hãng luật hàng đầu đảm nhiệm tư vấn pháp lý xuyên suốt quá trình IPO.
Bên cạnh đó là Marcum Asia, đơn vị kiểm toán quốc tế với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực công nghệ, cùng các tổ chức kiểm định như TÜV Nord (Đức) và British Standards Institution (Anh). Nhờ đó, Meey Group đã hoàn thiện hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin, tạo nền tảng cho sự minh bạch và tin cậy trong vận hành.
Được thành lập vào tháng 8/2019, Meey Group đã xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản toàn diện, phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản. Từ Meey Map, nền tảng bản đồ số tích hợp thông tin quy hoạch và pháp lý, đến Meey CRM hỗ trợ quản lý khách hàng và giao dịch, Meey 3D cung cấp giải pháp thực tế ảo, và Meey Atlas phân tích dữ liệu thị trường, các sản phẩm của Meey Group giải quyết những nút thắt cốt lõi của thị trường bất động sản, từ minh bạch hóa dữ liệu đến tối ưu hóa quy trình giao dịch.
Điểm khác biệt của Meey Group nằm ở việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào từng quy trình. Công nghệ AI giúp tự động hóa xử lý dữ liệu ở mức độ cao, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao độ chính xác trong phân tích, dự báo thị trường. Sự hợp tác với Amazon Web Services (AWS) càng củng cố năng lực này, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, bảo mật tuyệt đối và sẵn sàng mở rộng quy mô. Đây chính là nền tảng giúp các sản phẩm của Meey Group có khả năng nhân rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.
Ba năm qua, Meey Group đồng hành cùng PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quản trị. Kết quả là báo cáo tài chính của Meey Group đã tiệm cận chuẩn mực IFRS, quy trình vận hành được chuẩn hóa theo ISO, sẵn sàng đối mặt với các cuộc kiểm toán quốc tế khắt khe. Song song với việc chuẩn bị IPO, Meey Group triển khai lộ trình ESG toàn diện với sự hỗ trợ của TÜV Nord (Đức). Trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu ưu tiên doanh nghiệp phát triển bền vững, việc đáp ứng tiêu chuẩn ESG là điều kiện thiết yếu để thu hút dòng vốn xanh.
Lộ trình giải ngân từ GEM diễn ra khi Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho vốn đầu tư nước ngoài. Theo Bộ Xây dựng, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút 26,14 tỷ USD vốn FDI, tăng 27,3% so với cùng kỳ, mức cao nhất những năm gần đây. Lĩnh vực bất động sản thu hút hơn 2,39 tỷ USD tổng vốn đầu tư trong quý I/2025, chiếm 21,8% tổng FDI đăng ký.
Hành trình gần bốn thập kỷ đã ghi dấu những nỗ lực không ngừng của Duy Tân trong việc mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, bền vững, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và toàn cầu.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 553/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025.
Tại thị trường Hoa Kỳ, thủy sản Việt Nam đang chịu mức thuế cao nhất so với các đối thủ cùng lĩnh vực, cùng với việc không được công nhận tương đương theo Luật MMPA càng khiến cho sản phẩm thủy sản Việt rơi vào vùng cạnh tranh yếu thế hơn. Trong hoàn cảnh đó, ngành thuỷ sản Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ để cùng xây dựng chuỗi thuỷ sản sẽ là một trong những giải pháp thoát qua thế khó...
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng - Canada 2025” dành cho hệ thống Nhà phân phối, Đại lý và Đối tác kinh doanh xuất sắc trên toàn quốc.
Meey Group, doanh nghiệp proptech tiên phong với triết lý "Born in Vietnam, Build for the World" đang bước vào giai đoạn quyết định của hành trình IPO quốc tế. Đây không phải câu chuyện về một startup may mắn gọi được vốn, mà là quá trình chuyển mình bài bản của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam quyết tâm đáp ứng chuẩn mực toàn cầu, từ công nghệ lõi, quản trị minh bạch đến phát triển bền vững.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: