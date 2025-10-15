Meey Group và Quỹ GEM khởi động lộ trình giải ngân 80 triệu USD

Đây là động thái tiếp nối thỏa thuận cam kết đầu tư 80 triệu USD mà hai bên đã ký kết trước đó vào ngày 13/5, khẳng định niềm tin và cam kết đồng hành dài hạn của nhà đầu tư quốc tế với chiến lược phát triển toàn cầu của Meey Group.

Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính Meey Group, nhấn mạnh: “Sự cam kết của GEM mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Meey Group. Việc chính thức khởi động lộ trình giải ngân hôm nay thể hiện niềm tin vững chắc của nhà đầu tư toàn cầu vào tiềm năng và chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi”.

Lễ ký cam kết đầu tư và tiếp nhận vốn giữa Meey Group và Quỹ GEM tại New York hôm 7/10. Ảnh: Meey Group.

Global Emerging Markets là tập đoàn đầu tư tài chính của Mỹ với quy mô tài sản quản lý lên tới 3,4 tỷ USD, có văn phòng đặt tại Paris, New York và Nassau (Bahamas), thành lập từ năm 1991.

Quỹ đã thực hiện thành công 365 giao dịch đầu tư tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, với danh mục đa dạng từ công nghệ, bất động sản đến năng lượng. Tại Việt Nam, GEM từng thực hiện nhiều thương vụ đầu tư quy mô lớn, và quyết định rót vốn vào Meey Group phản ánh xu hướng chuyển dịch chiến lược của quỹ sang các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đặc biệt là PropTech đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực.

TẠO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO CHIẾN LƯỢC IPO

Lộ trình giải ngân từ GEM diễn ra đúng thời điểm Meey Group đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch IPO quốc tế. Ngay tại chuyến công tác ngày 7/10, ban lãnh đạo Meey Group đã làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính và tư vấn quốc tế tại Hoa Kỳ, tập trung vào việc tìm hiểu sâu về cơ chế vận hành thị trường vốn toàn cầu, yêu cầu về công bố thông tin minh bạch và chuẩn mực quản trị cho doanh nghiệp công nghệ. Đây cũng là dịp Meey Group và Quỹ GEM chính thức ký kết để khởi động lộ trình giải ngân.

Lãnh đạo Meey Group và Quỹ GEM bắt tay khởi động lộ trình giải ngân. Ảnh: Meey Group.

Trước đó, vào ngày 3/10, ban lãnh đạo Meey Group tham dự sự kiện Investor Track do Golden Gate Ventures tổ chức tại Singapore, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á. Đây là diễn đàn quy tụ các quỹ đầu tư quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu và doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực.

Tại sự kiện, đại diện Meey Group gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn như Google, BNY Mellon, cùng hàng loạt quỹ đầu tư chiến lược. Meey Group là doanh nghiệp công nghệ duy nhất đến từ Việt Nam có mặt tại sự kiện này, khẳng định vị thế và sự quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế với hệ sinh thái PropTech toàn diện mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ: “Lộ trình giải ngân từ GEM tạo nền tảng tài chính vững chắc giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuẩn bị IPO quốc tế. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác hàng đầu thế giới để hoàn thiện hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và bền vững trong mọi hoạt động. Đây là bước chuyển mình quan trọng từ một doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng sang một tập đoàn chuẩn quốc tế, với khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trên thị trường toàn cầu”.

Trong giai đoạn chuẩn bị IPO, Meey Group đã hợp tác với ARC Group Limited, tập đoàn tư vấn tài chính quốc tế uy tín có văn phòng tại Thượng Hải, để xây dựng lộ trình niêm yết tại thị trường Mỹ. Song song đó, Meey Group đồng hành cùng Loeb & Loeb LLP (Mỹ) và YKVN (Việt Nam), hai hãng luật hàng đầu đảm nhiệm tư vấn pháp lý xuyên suốt quá trình IPO.

Bên cạnh đó là Marcum Asia, đơn vị kiểm toán quốc tế với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực công nghệ, cùng các tổ chức kiểm định như TÜV Nord (Đức) và British Standards Institution (Anh). Nhờ đó, Meey Group đã hoàn thiện hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin, tạo nền tảng cho sự minh bạch và tin cậy trong vận hành.

HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ VỮNG MẠNH VÀ TIỀM NĂNG MỞ RỘNG

Được thành lập vào tháng 8/2019, Meey Group đã xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản toàn diện, phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản. Từ Meey Map, nền tảng bản đồ số tích hợp thông tin quy hoạch và pháp lý, đến Meey CRM hỗ trợ quản lý khách hàng và giao dịch, Meey 3D cung cấp giải pháp thực tế ảo, và Meey Atlas phân tích dữ liệu thị trường, các sản phẩm của Meey Group giải quyết những nút thắt cốt lõi của thị trường bất động sản, từ minh bạch hóa dữ liệu đến tối ưu hóa quy trình giao dịch.

Điểm khác biệt của Meey Group nằm ở việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào từng quy trình. Công nghệ AI giúp tự động hóa xử lý dữ liệu ở mức độ cao, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao độ chính xác trong phân tích, dự báo thị trường. Sự hợp tác với Amazon Web Services (AWS) càng củng cố năng lực này, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, bảo mật tuyệt đối và sẵn sàng mở rộng quy mô. Đây chính là nền tảng giúp các sản phẩm của Meey Group có khả năng nhân rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.

Ba năm qua, Meey Group đồng hành cùng PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quản trị. Kết quả là báo cáo tài chính của Meey Group đã tiệm cận chuẩn mực IFRS, quy trình vận hành được chuẩn hóa theo ISO, sẵn sàng đối mặt với các cuộc kiểm toán quốc tế khắt khe. Song song với việc chuẩn bị IPO, Meey Group triển khai lộ trình ESG toàn diện với sự hỗ trợ của TÜV Nord (Đức). Trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu ưu tiên doanh nghiệp phát triển bền vững, việc đáp ứng tiêu chuẩn ESG là điều kiện thiết yếu để thu hút dòng vốn xanh.

Lộ trình giải ngân từ GEM diễn ra khi Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho vốn đầu tư nước ngoài. Theo Bộ Xây dựng, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút 26,14 tỷ USD vốn FDI, tăng 27,3% so với cùng kỳ, mức cao nhất những năm gần đây. Lĩnh vực bất động sản thu hút hơn 2,39 tỷ USD tổng vốn đầu tư trong quý I/2025, chiếm 21,8% tổng FDI đăng ký.