Thúc đẩy giao lưu nhân văn, mở rộng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Với các hoạt động trưng bày, giao lưu và diễn đàn hợp tác đa lĩnh vực, Tuần lễ Văn hoá - Du lịch - Khoa học và Công nghệ Quảng Tây tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều động lực thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiếp tục mở rộng giao lưu nhân văn và hợp tác phát triển toàn diện...

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Khoa học và Công nghệ Quảng Tây Trung Quốc từ ngày 26 đến 28/11/2025.

Sự kiện nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học và tiềm năng du lịch của Quảng Tây đến công chúng Việt Nam, đồng thời mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và công nghệ.

TRUNG QUỐC LÀ THỊ TRƯỜNG DU KHÁCH QUỐC TẾ LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hai chuyên đề trưng bày: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình hữu nghị, di sản truyền nối” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Tây - Dấu ấn hữu nghị Việt - Trung”.

Hai chuyên đề mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự trân trọng đối với di sản tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước được các thế hệ lãnh đạo kế thừa và phát triển bền vững.

Lễ khai mạc diễn ra sáng 26/11 với sự tham dự của ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Vi Thao - Chủ tịch Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); ông Hà Vĩ - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; cùng nhiều đại biểu từ Cục Hợp tác Quốc tế, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt - Trung, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Sở Du lịch Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội và đại diện các trường đại học, hiệp hội du lịch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: "Sự kiện lần này sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu, quảng bá văn hoá, mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ và du lịch:. Ảnh Chu Khôi.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và là năm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân văn. Tuần lễ Văn hóa - Khoa học - Du lịch Quảng Tây là hoạt động sáng tạo, kết hợp đa lĩnh vực nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai bên.

Trong 10 tháng năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là thị trường du khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam với khoảng 4,3 triệu lượt khách, chiếm hơn 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam". Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Thứ trưởng cũng khẳng định giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là truyền thống lâu đời. Từ năm 1992, hai Chính phủ đã ký hiệp định hợp tác văn hóa và liên tục triển khai nhiều chương trình trao đổi về văn hóa - du lịch. Những năm gần đây, hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, giao lưu nghệ thuật, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Quan khách hai nước tham dự sự kiện. Ảnh: Chu Khôi.

Quảng Tây là địa phương có vị trí chiến lược, sở hữu nền văn hóa lâu đời và nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Sự kiện lần này sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ và du lịch.

“Tuần lễ Văn hóa - Khoa học - Du lịch Quảng Tây sẽ giúp công chúng Việt Nam tiếp cận gần hơn với văn hóa, lịch sử và đời sống của vùng Quảng Tây; từ đó nâng cao hiểu biết, tin cậy và vun đắp tình hữu nghị bền vững giữa hai bên”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

MỞ RỘNG CHIỀU SÂU HỢP TÁC DU LỊCH VÀ CÔNG NGHỆ

Tại lễ khai mạc, ông Vi Thao - Chủ tịch Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - đánh giá: "Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có chung lý tưởng, niềm tin và lợi ích chiến lược. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình vào tháng 4/2025 và cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, đặt nền tảng định hướng cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo".

Ông Vi Thao: "Hợp tác thực chất giữa Quảng Tây và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hoá, du lịch, khoa học công nghệ ngày càng sâu sắc". Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông Vi Thao, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác thực chất giữa Quảng Tây và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ ngày càng sâu sắc. Giao lưu văn hóa được đẩy mạnh thông qua các hoạt động dành cho thanh niên như “Hành trình hữu nghị Việt – Trung theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”, giao lưu nghệ thuật song phương và nhiều sự kiện cộng đồng tại khu vực biên giới.

Hoạt động du lịch qua lại giữa hai bên cũng hết sức sôi động. Từ khi Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Đức Thiên (Trung Quốc) - Thác Bản Giốc (Việt Nam) vận hành thử vào tháng 9/2023, đã có gần 50.000 lượt khách xuất nhập cảnh theo đoàn. Trong 10 tháng năm 2025, Quảng Tây đón khoảng 150.800 lượt khách lưu trú qua đêm từ Việt Nam, tăng hơn 62% so với cùng kỳ. Ông Vi Thao - Chủ tịch Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngoài ra, hợp tác số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng mạnh mẽ. Doanh nghiệp hai bên đã ký kết nhiều dự án AI; Quảng Tây tổ chức 5 khóa đào tạo chuyên đề AI cho lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương Việt Nam với hơn 200 học viên tham dự.

Nhằm phát triển hợp tác thời gian tới, ông Vi Thao đưa ra ba đề xuất.

Thứ nhất, thúc đẩy phồn vinh văn hóa thông qua việc khai thác sâu giá trị di sản cách mạng, kể những câu chuyện hữu nghị, đẩy mạnh giao lưu thanh niên, hỗ trợ Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức thêm nhiều hoạt động, tăng quảng bá tài nguyên văn hóa để người dân hai nước cùng thụ hưởng.

Thứ hai, mở rộng chiều sâu hợp tác du lịch, nâng cao chất lượng Khu vực hợp tác du lịch xuyên biên giới Đức Thiên - Thác Bản Giốc, thiết kế tuyến du lịch chất lượng cao “Quảng Tây - Việt Nam”, tăng kết nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, phối hợp xúc tiến và khai thác thị trường nguồn khách.

Thứ ba, tăng cường hợp tác đổi mới trong lĩnh vực AI, xây dựng Trung tâm Ứng dụng hợp tác AI Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy các dự án nghiên cứu mô hình AI, thừa nhận tiêu chuẩn lẫn nhau và phát triển ứng dụng AI trong nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, năng lượng, văn hóa - du lịch.

Ông Vi Thao cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy xây dựng không gian dữ liệu tin cậy và khu thử nghiệm dữ liệu xuyên biên giới, sẽ đào tạo đội ngũ chuyên gia AI chất lượng cao.