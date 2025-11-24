Thúc đẩy hợp tác công nghiệp – công nghệ cao giữa Nghệ An và Kaluga (Liên bang Nga)

Cuộc gặp giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ngài Vladislav Valerievich Shapsha – Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga mở ra nhiều triển vọng hợp tác kinh tế mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và các dự án đầu tư song phương...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An vừa tiếp đón Ngài Vladislav Valerievich Shapsha – Thống đốc tỉnh Kaluga và đoàn công tác của Liên bang Nga trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương. Cuộc gặp khẳng định mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt – Nga tiếp tục được phát huy với nhiều bước tiến mới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Trong hợp tác kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Nghệ An sang thị trường Nga đạt 2,6 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2025. Các mặt hàng chủ lực gồm hoa quả chế biến và nước hoa quả, bao bì, gạo, đá ốp lát… Hiện chưa ghi nhận hoạt động nhập khẩu từ Nga. Dù giá trị xuất khẩu chưa lớn, phía Nghệ An đánh giá thị trường Nga vẫn có nhiều dư địa, đặc biệt đối với các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu và hàng công nghiệp nhẹ.

Một điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế là việc Tập đoàn TH chính thức vận hành nhà máy sữa tươi tại thủ đô Mát-xcơ-va và tỉnh Kaluga từ tháng 5/2025. Đây là dự án lớn đầu tiên của doanh nghiệp Nghệ An tại Nga, đánh dấu sự xuất hiện của những hộp sữa tươi sạch TH True MILK được sản xuất ngay tại xứ sở bạch dương. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn chính quyền Kaluga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án hoạt động hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực vào mối quan hệ giữa hai tỉnh và hai nước.

Đánh giá Kaluga là trung tâm công nghiệp, khoa học – công nghệ hiện đại của Liên bang Nga, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng cuộc gặp lần này sẽ mở ra hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất linh kiện, công nghệ cao; cùng với giáo dục – đào tạo và y tế. “Nghệ An luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ quan chức năng của tỉnh Kaluga khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương,” Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bày tỏ niềm vui về sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Nghệ An, Thống đốc Vladislav Valerievich Shapsha giới thiệu khái quát về tỉnh Kaluga – vùng đất có nhiều điểm tương đồng với Nghệ An về truyền thống văn hóa, lịch sử, đồng thời là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp.

Kaluga hiện có ba khu công nghiệp lớn, nhiều nhà máy sản xuất quy mô quốc tế và là nơi đặt trung tâm năng lượng hạt nhân vì hòa bình cùng hệ thống viện nghiên cứu khoa học, trong đó đông đảo các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực điện tử và y học.

Thống đốc cho biết Kaluga luôn đồng hành với nhà đầu tư nước ngoài từ giai đoạn khảo sát đến khi đưa nhà máy vào vận hành. Địa phương đã thành lập trung tâm vận chuyển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, đặc biệt hướng tới khu vực Châu Á. Với nền tảng này, Ngài Vladislav Valerievich Shapsha tin tưởng Tập đoàn TH sẽ đầu tư thành công tại Kaluga, tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kaluga và Việt Nam.

Nhân dịp buổi làm việc, Thống đốc chia sẻ niềm vui khi bà Thái Hương – Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH mới đây được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị tại điện Kremlin, ghi nhận những đóng góp cho quan hệ hai nước. Ông cũng nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nga được xây dựng trên nền tảng bền chặt, lâu dài. Việc đến thăm Nghệ An, dâng hương tại Đền Chung Sơn, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Lê-nin là vinh dự lớn đối với cá nhân Ngài và đoàn công tác.