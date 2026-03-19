Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu
Hà Lê
19/03/2026, 17:08
Chiều 19/3, tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu.
Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba; nhấn mạnh mối quan hệ được hình thành, tôi luyện qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng và tiếp tục được củng cố trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.
Nhắc lại nền tảng quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết Việt Nam trước sau như một đoàn kết, sát cánh cùng Cuba; sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình để Cuba vượt qua khó khăn, thách thức.
Việt Nam đang triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là trong nông nghiệp và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có; tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ký tháng 8/2023; chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa hai Đảng.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian tiếp đoàn và chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; khẳng định Cuba coi Việt Nam là hình mẫu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời trân trọng sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Việt Nam, đặc biệt trong hợp tác nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba.
Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
21:59, 08/03/2026
Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân” của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026
Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...
Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung cao độ; trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Đưa Nghị quyết phát triển văn hóa vào cuộc sống: Làm thực chất, đo đếm được
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng thực chất, đồng bộ, có lộ trình, nguồn lực rõ ràng; từng nhiệm vụ phải đo lường được kết quả, gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản.
Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế
Việc Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) và bảo hộ đầu tư đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tranh chấp đầu tư quốc tế. Trên cơ sở đó, việc ban hành nghị quyết để hoàn thiện hành lang pháp lý được xem là nhiệm vụ cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: