Chiều 19/3, tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba; nhấn mạnh mối quan hệ được hình thành, tôi luyện qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng và tiếp tục được củng cố trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Nhắc lại nền tảng quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết Việt Nam trước sau như một đoàn kết, sát cánh cùng Cuba; sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình để Cuba vượt qua khó khăn, thách thức.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là trong nông nghiệp và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có; tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ký tháng 8/2023; chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa hai Đảng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian tiếp đoàn và chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; khẳng định Cuba coi Việt Nam là hình mẫu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời trân trọng sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Việt Nam, đặc biệt trong hợp tác nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba.