Thúc đẩy mua sắm hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử - Lợi cả đôi đường
Thu Hà
09/09/2025, 16:31
Số liệu tích cực trong nửa đầu năm 2025 cho thấy Shopee Mall và Shopee Premium không chỉ trở thành “địa chỉ” đáng tin cậy trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) cho người dùng mua sắm hàng chính hãng và cao cấp với mức giá tốt, mà còn là đòn bẩy giúp thương hiệu mở rộng thị phần và duy trì tăng trưởng bền vững.
Theo Báo cáo xu hướng thị trường thương mại điện tử 6 tháng đầu năm 2025 của Metric.vn, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng, cho thấy chất lượng và uy tín đang trở thành yếu tố quyết định trong hành vi tiêu dùng trực tuyến.
Từ lâu, Shopee Mall - kênh mua sắm chính hãng thuộc Shopee - đã luôn tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm mang lại sự an tâm, duy trì những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng như đảm bảo hàng chính hãng, chính sách 15 ngày trả hàng hoàn tiền cùng ưu đãi sản phẩm, miễn phí vận chuyển.
Đồng thời, các giải pháp hỗ trợ và tối ưu vận hành vẫn tiếp tục là ưu tiên của Shopee dành cho các nhà bán hàng Mall, với những chiến dịch chuyên biệt, sáng tạo, nổi bật là chiến dịch “Thứ Hai chính hãng” và dự án phát triển phân khúc cao cấp Shopee Premium.
THÚC ĐẨY THÓI QUEN MUA SẮM HÀNG CHÍNH HÃNG THÔNG QUA CHIẾN DỊCH ĐỊNH KỲ
Với mục tiêu mở rộng cơ hội mua sắm hàng chính hãng giá tốt bên cạnh các ngày Mega Sale hàng tháng, Shopee Mall triển khai chiến dịch “Thứ Hai chính hãng” dành riêng cho nhà bán và thương hiệu Mall trên sàn. Chiến dịch diễn ra đều đặn vào thứ Hai mỗi tuần, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá ưu đãi, đồng thời hỗ trợ thương hiệu duy trì tăng trưởng doanh thu.
Vào những ngày thứ Hai diễn ra chiến dịch, doanh số trung bình của các thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng 20% so với ngày thường. Thành công này đến từ việc Shopee tích cực quảng bá và ưu tiên hiển thị gian hàng ở các vị trí nổi bật trên trang.
Với người tiêu dùng, “Thứ Hai chính hãng” mang đến loạt voucher ưu đãi lên đến 18% riêng biệt, giúp người dùng tối ưu chi phí khi mua hàng chính hãng trên sàn hàng tuần. Trong giai đoạn tiếp theo, Shopee dự kiến tăng cường đầu tư quảng bá chiến dịch trên các trang mạng xã hội, đồng thời tung thêm voucher với giá trị lên đến 20% tối đa 3.000.000 đồng, nhằm đem lại nhiều lợi ích cho người mua và nhà bán hàng Mall của sàn.
NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM CHÍNH HÃNG VỚI PHÂN KHÚC CAO CẤP
Bên cạnh chiến dịch hàng tuần “Thứ Hai chính hãng”, Shopee Mall còn phát triển “sân chơi” dành riêng cho các thương hiệu cao cấp với tên gọi Shopee Premium. Từ khi ra mắt vào năm 2020 đến nay, Shopee Premium đã chào đón các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang hàng đầu như Shiseido, Lancôme, Estée Lauder, Dyson, Kérastase, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng từ những tên tuổi lớn trên thế giới.
Vào ngày 19 và 20 hàng tháng, người dùng có thể nhận được loạt voucher ưu đãi đến 25%, ưu đãi riêng cho hội viên cùng quà tặng độc quyền đi kèm mọi đơn hàng khi đặt mua sản phẩm từ các thương hiệu tham gia Shopee Premium. Ngoài ra, Shopee Premium cũng tổ chức các phiên livestream tư vấn với sự tham gia của thương hiệu và những KOL uy tín, từ đó nâng cao và làm sống động thêm trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.
Đối với các đối tác thương hiệu, Shopee Premium cung cấp không gian trưng bày trực tuyến sang trọng với hệ thống nhận diện riêng biệt. Các thương hiệu cũng được hưởng lợi từ những hoạt động truyền thông trên ứng dụng chỉ dành cho Shopee Premium hay các buổi livestream tương tác trực tiếp với khách hàng.
Nhờ đó, các thương hiệu tham gia Shopee Premium đã ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025 với doanh thu tăng trưởng gấp đôi và tệp khách hàng mới tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
TIẾP TỤC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MUA SẮM VÀ KINH DOANH ĐÁNG TIN CẬY
Shopee Mall hướng tới không chỉ là kênh bán hàng chính hãng mà còn là nền tảng phát triển thương hiệu bền vững, mang đến nhiều lợi thế vượt trội cho đối tác. Do đó, nền tảng này đã và đang tiếp tục cải tiến, đầu tư hệ sinh thái vận hành với quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo môi trường mua sắm và kinh doanh an toàn, đáng tin cậy.
Qua đó, người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng với mức giá tốt và thương hiệu cũng có cơ hội khẳng định uy tín đến đông đảo người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.
“Shopee vẫn đang nỗ lực tiên phong trong những đổi mới để xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững, từ đó mang lại giá trị lớn cho người tiêu dùng Việt Nam và đồng hành cùng nhà bán hàng, thương hiệu phát triển kinh doanh hiệu quả”, bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Marketing và Tăng trưởng Shopee Việt Nam chia sẻ tại sự kiện Brand Conference 2025 vừa qua.
Mùa mua sắm cao điểm đang đến gần với các sự kiện lớn như 9/9 Ngày siêu mua sắm cùng chuỗi ưu đãi cuối năm. Song song với việc người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm trên sàn thương mại điện tử khi có loạt chương trình hấp dẫn, đây cũng được xem là thời điểm vàng để các thương hiệu tham gia Shopee Mall, gia tăng độ phủ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
