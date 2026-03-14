Thận trọng trước rủi ro thị trường, ngành điều đặt mục tiêu 5 tỷ USD xuất khẩu năm 2026,
Chu Minh Khôi
14/03/2026, 16:55
Dù thị trường thế giới được dự báo còn nhiều biến động, ngành điều Việt Nam vẫn đặt mục tiêu phấn đấu xuất khẩu khoảng 800.000 tấn nhân điều trong năm 2026, với kim ngạch khoảng 5 tỷ USD, tương đương mức kỷ lục đã đạt được trong năm 2025.
Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm
2025 và triển khai kế hoạch thu mua năm 2026 của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức tại TP.HCM
ngày 13/3/2026. Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam, cho biết năm
2025 là cột mốc đáng chú ý khi ngành điều lần đầu đạt kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ
USD. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 được dự báo sẽ khó khăn hơn.
RỦI RO TỪ ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Theo ông Phạm Văn Công, các xung đột địa chính trị tại
Đông Âu và Trung Đông đang ảnh hưởng đến nhiều tuyến vận chuyển và thị trường
tiêu thụ, từ đó tác động đến thương mại toàn cầu, trong đó có ngành điều. Đáng
chú ý, khu vực Trung Đông hiện chiếm khoảng 10-12% nhu cầu tiêu thụ điều nhân
toàn cầu. Nếu tình hình bất ổn kéo dài, nhu cầu nhập khẩu tại khu vực này có thể
giảm, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
Một rủi ro khác được Vinacas cảnh báo là các tranh chấp
liên quan đến hợp đồng và thanh toán quốc tế. Theo ông Phạm Văn Công, thời gian
qua Hội đồng xử lý tranh chấp thương mại quốc tế của Vinacas thường xuyên phải
xử lý nhiều vụ tranh chấp giữa các doanh nghiệp mua và bán điều trên thị trường
quốc tế. Các tranh chấp này thường phức tạp do hợp đồng đã được ký kết nhưng
nhiều vấn đề phát sinh nằm ngoài phạm vi xử lý đơn giản của luật thương mại.
Trước thực tế đó, Hiệp hội Điều Việt Nam khuyến nghị
doanh nghiệp trong ngành cần thận trọng hơn khi ký kết hợp đồng xuất khẩu. Doanh
nghiệp nên ưu tiên giao dịch theo các điều kiện CIF hoặc CNF nhằm hạn chế rủi
ro liên quan đến thanh toán.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, Vinacas cho
rằng ngành điều Việt Nam cần tiếp tục đổi mới chiến lược phát triển. Một xu hướng
đáng chú ý là nhiều quốc gia châu Phi đang gia tăng đầu tư vào chế biến điều
trong nước.
Dù còn hạn chế về nhân lực, cơ sở hạ tầng và logistics, các doanh
nghiệp tại đây có lợi thế lớn nhờ nguồn nguyên liệu tại chỗ, chi phí vận chuyển
thấp và được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Điều này được xem là
áp lực cạnh tranh mới đối với ngành điều Việt Nam - quốc gia hiện giữ vai trò
trung tâm chế biến điều lớn nhất thế giới.
Trước bối cảnh đó, Vinacas khuyến nghị các doanh nghiệp cần
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá lớn vào các thị trường
truyền thống. Đồng thời, cần tiếp tục chuyển hướng đầu tư mạnh hơn vào các sản
phẩm chế biến sâu từ điều nhằm tạo giá trị gia tăng, mở rộng phân khúc tiêu thụ
và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
NỖI LO GIÁ HẠT ĐIỀU NGUYÊN LIỆU TĂNG
Một vấn đề được nêu lên tại hội nghị là giá hạt điều nguyên
liệu đã tăng cao trong thời gian vừa qua, khiến các doanh nghiệp chế biến điều
lo lắng. Thực tế, trước Tết Nguyên đán vừa qua, giá điều thô trên thị trường có
thời điểm tăng lên khoảng 2.000 USD/tấn/
Ông Phùng Văn Sâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn
Hanfimex Việt Nam, cho rằng một trong những nguyên nhân khiến giá nguyên liệu
tăng mạnh là tâm lý lo thiếu hàng của doanh nghiệp. “Doanh nghiệp sợ không có
nguyên liệu sản xuất, sợ công nhân phải nghỉ việc nên ai cũng muốn mua trước.
Khi nhiều người cùng mua thì giá bị đẩy lên”, ông Sâm chia sẻ.
Theo đánh giá của Vinacas, mùa vụ điều năm 2026, nhiều diện
tích điều trồng mới tại một số quốc gia đã bắt đầu bước vào giai đoạn cho thu
hoạch, khiến nguồn cung điều thô toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng so với những
năm trước.
Ông Nguyễn Minh Họa, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách Vinacas, cho biết sản lượng điều toàn cầu năm 2026 sẽ đạt khoảng 5 triệu tấn nguyên liệu,
tương đương với năm 2025. Riêng Campuchia, năm 2025, nước này thu hoạch khoảng
1,1 triệu tấn điều thô và năm 2026 có thể đạt mức tương đương hoặc cao hơn.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Cao Thúc Uy, Giám đốc Công
ty TNHH Cao Phát, cho rằng thị trường thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin về
nguy cơ thiếu nguyên liệu, song dữ liệu thực tế cho thấy nguồn cung toàn cầu vẫn
khá dồi dào.
Mặc dù nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng, việc nhập khẩu
nguyên liệu cho ngành chế biến điều Việt Nam trong năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều
khó khăn. Theo Vinacas, một số quốc gia sản xuất điều đang triển khai chính
sách ưu tiên phát triển chế biến trong nước. Trong giai đoạn đầu vụ, các nước
này thường giữ lại điều thô để cung cấp cho các nhà máy nội địa trước khi cho
phép xuất khẩu.
Bên cạnh đó, một số nước cũng đã công bố hoặc đang xem
xét áp dụng giá xuất khẩu tối thiểu đối với điều thô, đồng thời tăng thuế và
các loại phí liên quan. Những thay đổi này có thể khiến chi phí nhập khẩu điều
thô từ châu Phi (nguồn nguyên liệu lớn nhất của ngành điều Việt Nam) đã tăng
lên đáng kể.
Trong khi đó, giá nhân điều chế biến trên thị trường thế
giới chưa tăng tương ứng với giá nguyên liệu, khiến biên lợi nhuận của doanh
nghiệp chế biến bị thu hẹp. Theo Vinacas, nguồn cung hạt điều nguyên liệu chưa
thực sự dồi dào trong quý I và đầu quý II của năm 2026.
Trong bối cảnh đó, nguồn
cung từ Campuchia và một số quốc gia lân cận được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung
nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trong nước, đặc biệt trong giai đoạn đầu vụ.
Sang đến quý II, nguồn cung nguyên liệu sẽ dồi dào, giá hạt điều thô sẽ dần “hạ
nhiệt”.
