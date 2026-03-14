Trang chủ Tài chính

Đà giảm của giá vàng trong nước chưa bằng một nửa so với thế giới

Mai Nhi

14/03/2026, 15:31

Trong tuần 9/3 – 14/3, giá vàng thế giới giảm 2,28%, trong khi đó giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ 0,8%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,8% - 1,1%, tuỳ thương hiệu, chưa bằng một nửa so với giá vàng thế giới. Tốc độ tăng giá luôn nhanh hơn thế giới nhưng khi giảm lại chậm hơn, đó là thực tế của thị trường vàng Việt Nam...

Mở cửa phiên sáng nay, cập nhật bảng giá niêm yết tại các doanh nghiệp, giá bán vàng miếng SJC quay về mức 182,6 triệu đồng/lượng. Trong 3 phiên cuối tuần liên tiếp (12-14/3), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục đi xuống với tổng mức giảm phổ biến là 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua (13/3).

Các thương hiệu trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 182,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Cập nhật lúc 15 giờ ngày 14/3, giá mua, bán vàng tại các hệ thống này vẫn không đổi.

Trong khi đó, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng điều chỉnh giảm 2 nhịp liên tiếp trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 182,6 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào nhỉnh hơn so với các doanh nghiệp còn lại, ở mức 180,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục giữ nguyên sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 13/3, giá mua, bán miếng tại Mi Hồng cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 14/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Trong tuần 9/3 – 14/3, dù giá bán vàng miếng SJC có thời điểm quay lại mốc 187,2 triệu đồng/lượng sau hai phiên hồi phục nhưng chốt tuần giá vàng miếng vẫn nằm trong xu hướng giảm. So với giá chốt phiên đầu tuần (9/3), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch. Mức giảm dao động từ 1,7 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua (13/3). Trong 1 tuần qua, giá mua, bán vàng cũng giảm phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mở cửa phiên, Ngọc Thẩm vẫn đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” 173 triệu – 177 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 13/3. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 15 giờ ngày 14/3, giá mua, bán vàng tại đơn vị này vẫn giữ nguyên.

So với giá chốt phiên đầu tuần (9/3), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đây cũng là mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường trong tuần qua. Dù giá bán vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ở mức cao nhất là 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau khi giảm liên tiếp 2,4 triệu đồng/lượng trong hai phiên (12-13/3), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tiếp tục giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 179,3 triệu – 182,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 9/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

So với giá chốt phiên đầu tuần (9/3), giá vàng thế giới giảm 117,4 USD/oz, tương đương 2,28%. Trong khi tại thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng chỉ giảm phổ biến 0,8%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,8% đến 1,1%, tuỳ thương hiệu. Mức giảm này chưa bằng một nửa so với giá vàng thế giới.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 14/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 13/3 giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên đầu tuần.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 181,5 triệu – 184,5 triệu đồng/ượng. Chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 1,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng cũng niêm yết tại PNJ.

Trong phiên 14/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm tổng cộng 2,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 14/3 so với phiên 9/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Tại Phú Quý, giá mua bán vàng nhẫn “4 số 9”  chốt phiên sáng niêm yết tại 179,5 triệu – 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 9/3, giá mua, bán vàng nhẫn giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9 ở mức 180 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 183 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại hai thương hiệu đều giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 15 giờ, các thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên ngày 13/3, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt 1,12%, lùi về mốc 5.022,1 USD/oz

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 21,63 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 16,03 triệu – 22,03 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng

13:34, 13/03/2026

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

13:41, 12/03/2026

Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp

14:02, 11/03/2026

Giá vàng lao dốc dưới sức ép của đồng USD mạnh, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giá vàng lao dốc dưới sức ép của đồng USD mạnh, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giới đầu tư trên thị trường vàng đang lo ngại rằng giá dầu ở ngưỡng ba con số sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ...

Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính cho biết tiến độ triển khai giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa đồng đều. Đáng chú ý, vẫn còn 3 tổ chức chưa đăng ký đối tượng kiểm kê trong khi nhiều đơn vị có tỷ lệ gửi và phê duyệt báo cáo còn thấp…

Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông

Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông

Quy định về cơ cấu cổ đông theo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được áp dụng từ năm 2026 đang đặt ra nhiều thách thức đối với một số doanh nghiệp trong quá trình tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm áp dụng so với lộ trình hiện hành…

Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao

Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao

Có một số yếu tố phía sau việc giá vàng thiếu động lực tăng trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Trung Đông...

BIDV nhận cú đúp giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Tiền gửi tốt nhất Châu Á

BIDV nhận cú đúp giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Tiền gửi tốt nhất Châu Á

Trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

