Đà giảm của giá vàng trong nước chưa bằng một nửa so với thế giới
Mai Nhi
14/03/2026, 15:31
Trong tuần 9/3 – 14/3, giá vàng thế giới giảm 2,28%, trong khi đó giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ 0,8%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,8% - 1,1%, tuỳ thương hiệu, chưa bằng một nửa so với giá vàng thế giới. Tốc độ tăng giá luôn nhanh hơn thế giới nhưng khi giảm lại chậm hơn, đó là thực tế của thị trường vàng Việt Nam...
Mở cửa phiên sáng
nay, cập nhật bảng giá niêm yết tại các doanh nghiệp, giá bán vàng miếng SJC quay về mức 182,6 triệu
đồng/lượng. Trong 3 phiên cuối tuần liên tiếp (12-14/3), giá vàng miếng SJC tại các
hệ thống lớn tiếp tục đi xuống với tổng mức giảm phổ biến là 4,6 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Trong phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và
Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá
chốt phiên hôm qua (13/3).
Các thương hiệu
trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 179,6 triệu
đồng/lượng và giá bán ở mức 182,6 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Cập nhật
lúc 15 giờ ngày 14/3, giá mua, bán vàng tại các hệ thống này vẫn không đổi.
Trong khi đó, giá
giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng điều chỉnh giảm 2 nhịp liên tiếp trong phiên sáng
nay.
Đóng cửa phiên sáng,
Mi Hồng cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 182,6 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào nhỉnh
hơn so với các doanh nghiệp còn lại, ở mức 180,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao
dịch trên tiếp tục giữ nguyên sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 13/3, giá
mua, bán miếng tại Mi Hồng cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong tuần 9/3 – 14/3, dù giá bán vàng miếng SJC có thời điểm quay lại mốc 187,2 triệu đồng/lượng sau hai phiên hồi phục nhưng chốt tuần giá vàng miếng vẫn nằm trong xu hướng giảm. So với giá chốt phiên đầu tuần (9/3), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm
giá giao dịch. Mức giảm dao động từ 1,7 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh
nghiệp. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên hôm
qua (13/3). Trong 1 tuần qua, giá mua, bán vàng cũng giảm phổ biến 1,5 triệu
đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, mở
cửa phiên, Ngọc Thẩm vẫn đặt giá mua vàng
nhẫn “4 số 9” 173 triệu – 177 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 13/3. Mức
giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 15 giờ ngày 14/3,
giá mua, bán vàng tại đơn vị này vẫn giữ nguyên.
So với giá chốt phiên đầu tuần (9/3), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 2 triệu
đồng/lượng đối với chiều mua và
chiều bán. Đây
cũng là mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường trong tuần qua. Dù giá bán
vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm ở mức cao nhất là 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, sau
khi giảm liên tiếp 2,4 triệu đồng/lượng trong hai phiên (12-13/3), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở
cửa phiên sáng nay tiếp tục giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” ở mức 179,3 triệu – 182,3 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 9/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
So với giá chốt phiên đầu tuần (9/3), giá vàng thế giới giảm 117,4 USD/oz, tương đương 2,28%. Trong khi tại thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng chỉ giảm phổ biến 0,8%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,8% đến 1,1%, tuỳ thương hiệu. Mức giảm này chưa bằng một nửa so với giá vàng thế giới.
Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm
yết ở mức 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 14/3, mức
giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Giá
vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiềuso với giá
chốt phiên 13/3
và giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên đầu tuần.
Mở cửa phiên sáng,
giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ
giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 181,5 triệu – 184,5 triệu đồng/ượng.
Chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 1,9 triệu đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng cũng niêm yết tại PNJ.
Trong phiên 14/3, giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm tổng cộng 2,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 1,5
triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá mua bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng niêm yết tại 179,5 triệu –
182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng
đối với cả
hai chiều mua và chiều bán. Tính
đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 9/3, giá mua, bán vàng nhẫn giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng
đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 180 triệu còn giá
vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 183 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ
nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và
vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo 999.9 tại hai thương hiệu đều giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 15 giờ,
các thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại
Bảo Tín Minh
Châu và Bảo Tín Mạnh Hảigiảm 1,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Trên thị trường
NewYork, đóng cửa phiên ngày 13/3, hợp đồng giá
vàng giao ngay sụt 1,12%, lùi về mốc 5.022,1 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt ở mức 21,63 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 16,03 triệu – 22,03 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng
13:34, 13/03/2026
Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh
13:41, 12/03/2026
Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp
Giá vàng lao dốc dưới sức ép của đồng USD mạnh, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng
Giới đầu tư trên thị trường vàng đang lo ngại rằng giá dầu ở ngưỡng ba con số sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ...
Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công
Bộ Tài chính cho biết tiến độ triển khai giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa đồng đều. Đáng chú ý, vẫn còn 3 tổ chức chưa đăng ký đối tượng kiểm kê trong khi nhiều đơn vị có tỷ lệ gửi và phê duyệt báo cáo còn thấp…
Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông
Quy định về cơ cấu cổ đông theo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được áp dụng từ năm 2026 đang đặt ra nhiều thách thức đối với một số doanh nghiệp trong quá trình tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm áp dụng so với lộ trình hiện hành…
Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao
Có một số yếu tố phía sau việc giá vàng thiếu động lực tăng trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Trung Đông...
BIDV nhận cú đúp giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Tiền gửi tốt nhất Châu Á
Trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: