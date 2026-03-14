Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

Phan Nam

14/03/2026, 17:03

Song hành với tăng trưởng kinh tế, bức tranh phát triển của Bắc Ninh ngày càng hài hoà và sắc nét hơn với sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại...

Hệ thống máy móc chuẩn bị thi công dự án
Hệ thống máy móc chuẩn bị thi công dự án

Ngày 14/3/2026, MIK Group đã tổ chức khởi công dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Sự kiện này  không chỉ đánh dấu sự hiện diện của MIK Group tại Bắc Ninh mà còn phản ánh nhịp phát triển sôi động của địa phương.

Hiện nay, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ ngày càng được đầu tư mạnh mẽ nhằm mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết với Hà Nội cũng như với các địa phương trong vùng Thủ đô. Từ đó kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về những không gian sống tích hợp, nơi cư dân có thể làm việc, sinh hoạt và tận hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ ngay trong cùng một khu đô thị.  

“Trong bối cảnh đó, Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 được phát triển với kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của lực lượng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân làm việc tại địa phương, đồng thời, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và đóng góp vào sự phát triển chung của Bắc Ninh trong giai đoạn mới”, đại diện MIK Group chia sẻ.

Với quy mô diện tích đất 5,84ha, tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú, thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian. Tại đây sẽ hình thành 5 tòa tháp, gồm: 3 tòa chung cư cao cấp cùng khu nhà ở thương mại thấp tầng (shophouse), 1 tòa căn hộ dịch vụ, 1 tòa khách sạn 5 sao. Trong đó, khu khách sạn, dịch vụ dự kiến sẽ do Tập đoàn Accor (thương hiệu hàng đầu thế giới về quản lý khách sạn) vận hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng lưu trú tại Bắc Ninh trong bối cảnh địa phương đang thu hút mạnh dòng vốn FDI.

Ông Phạm Lê Trí Dũng, đại diện Accor tại Việt Nam, bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn của MIK Group khi lựa chọn Bắc Ninh, một thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng, để phát triển tổ hợp quy mô và bài bản. Sự hợp tác giữa Accor và MIK Group không chỉ dừng lại ở việc quản lý vận hành khách sạn, căn hộ dịch vụ, mà còn là sự đồng hành trong việc đưa các tiêu chuẩn lưu trú quốc tế đến gần hơn với thị trường địa phương, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích và dịch vụ đô thị tại khu vực.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đánh giá dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 là một trong những công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị của tỉnh.

Danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030

Dự báo M&A vào logistics tại Việt Nam sẽ sôi động vào cuối quý 3/2026

Giá trị đầu tư BĐS tại Đông Nam Á tăng 16% trong năm 2025

Đọc thêm

Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển. Quy hoạch mới định hướng mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, tạo thêm dư địa thu hút các dự án quy mô lớn.

Các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị đang được thúc đẩy tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong khi một số dự án đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai.

Qua khảo sát và phân tích thị trường, công ty Quản lý đầu tư bất động sản Jones Lang Lasalle (JLL) dự báo tháng 8–9/2026 có thể là khoảng thời gian sôi động đối với M&A Việt Nam khi doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguồn lực; điều kiện khảo sát thực địa thuận lợi và tiến độ giải ngân cuối năm được đẩy nhanh; tâm lý thị trường cũng được củng cố…

Ngày 12/3/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2026–2030.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An “kích hoạt” chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới

Địa phương

2

Đà giảm của giá vàng trong nước chưa bằng một nửa so với thế giới

Tài chính

3

Nền định giá cổ phiếu dầu khí hiện khá cao nhưng dư địa tăng vẫn còn?

Chứng khoán

4

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Đầu tư

5

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-14/3/2026: Giá dầu leo thang trong chiến sự, Mỹ điều tra thương mại

Thế giới

