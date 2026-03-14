Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

Song hành với tăng trưởng kinh tế, bức tranh phát triển của Bắc Ninh ngày càng hài hoà và sắc nét hơn với sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại...

Ngày 14/3/2026, MIK Group đã tổ chức khởi công dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hiện diện của MIK Group tại Bắc Ninh mà còn phản ánh nhịp phát triển sôi động của địa phương.

Hiện nay, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ ngày càng được đầu tư mạnh mẽ nhằm mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết với Hà Nội cũng như với các địa phương trong vùng Thủ đô. Từ đó kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về những không gian sống tích hợp, nơi cư dân có thể làm việc, sinh hoạt và tận hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ ngay trong cùng một khu đô thị.

“Trong bối cảnh đó, Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 được phát triển với kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của lực lượng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân làm việc tại địa phương, đồng thời, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và đóng góp vào sự phát triển chung của Bắc Ninh trong giai đoạn mới”, đại diện MIK Group chia sẻ.

Với quy mô diện tích đất 5,84ha, tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú, thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian. Tại đây sẽ hình thành 5 tòa tháp, gồm: 3 tòa chung cư cao cấp cùng khu nhà ở thương mại thấp tầng (shophouse), 1 tòa căn hộ dịch vụ, 1 tòa khách sạn 5 sao. Trong đó, khu khách sạn, dịch vụ dự kiến sẽ do Tập đoàn Accor (thương hiệu hàng đầu thế giới về quản lý khách sạn) vận hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng lưu trú tại Bắc Ninh trong bối cảnh địa phương đang thu hút mạnh dòng vốn FDI.

Ông Phạm Lê Trí Dũng, đại diện Accor tại Việt Nam, bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn của MIK Group khi lựa chọn Bắc Ninh, một thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng, để phát triển tổ hợp quy mô và bài bản. Sự hợp tác giữa Accor và MIK Group không chỉ dừng lại ở việc quản lý vận hành khách sạn, căn hộ dịch vụ, mà còn là sự đồng hành trong việc đưa các tiêu chuẩn lưu trú quốc tế đến gần hơn với thị trường địa phương, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích và dịch vụ đô thị tại khu vực”.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đánh giá dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 là một trong những công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị của tỉnh.