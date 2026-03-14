Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

Song hành với tăng trưởng kinh tế, bức tranh phát triển của Bắc Ninh ngày càng hài hoà và sắc nét hơn với sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại...
Ngày 14/3/2026, MIK Group đã tổ chức khởi
công dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành
phố Bắc Giang (tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hiện diện của MIK Group
tại Bắc Ninh mà còn phản ánh nhịp phát triển sôi động của địa phương.
Hiện nay, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển
mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, hệ thống khu công nghiệp
quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ ngày càng được đầu tư mạnh mẽ nhằm mở rộng không
gian phát triển và tăng cường liên kết với Hà Nội cũng như vớicác địa phương
trong vùng Thủ đô. Từ đó kéo theo nhu cầu
ngày càng lớn về những không gian sống tích hợp, nơi cư dân có thể làm việc,
sinh hoạt và tận hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ ngay trong cùng một khu đô thị.
“Trong bối cảnh đó, Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11
được phát triển với kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của lực lượng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân làm việc tại
địa phương, đồng thời, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị vàđóng góp vào sự
phát triển chung của Bắc Ninh trong giai đoạn mới”, đại diện MIK Group chia sẻ.
Với quy mô diện tích đất 5,84ha, tổng vốn đầu
tư gần 3.500 tỷ đồng, dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng,
đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú, thương mại và dịch vụ trong cùng một
không gian. Tại đây sẽ hình thành 5 tòa tháp, gồm: 3
tòa chung cư cao cấp cùng khu nhà ở thương mại thấp tầng (shophouse), 1 tòa căn hộ dịch vụ, 1 tòa
khách sạn 5 sao. Trong đó, khu khách sạn, dịch vụ dự kiến sẽ do Tập đoàn
Accor (thương hiệu hàng đầu thế
giới về quản lý khách sạn) vận hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng lưu trú tại Bắc
Ninh trong bối cảnh địa phương đang thu hút mạnh dòng vốn FDI.
Ông Phạm Lê Trí Dũng, đại diện Accor tại Việt
Nam, bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn
của MIK Group khi lựa chọn Bắc Ninh, một thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng,
để phát triển tổ hợp quy mô và bài bản. Sự hợp tác giữa Accor và MIK Group
không chỉ dừng lại ở việc quản lý vận hành khách sạn, căn hộ dịch vụ, mà còn là
sự đồng hành trong việc đưa các tiêu chuẩn lưu trú quốc tế đến gần hơn với thị
trường địa phương, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích và dịch vụ đô thị tại khu vực”.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đánh giá dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11là một
trong những công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, mở rộng
không gian phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị của tỉnh.
Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển. Quy hoạch mới định hướng mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, tạo thêm dư địa thu hút các dự án quy mô lớn.
Các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị đang được thúc đẩy tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong khi một số dự án đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai.
Qua khảo sát và phân tích thị trường, công ty Quản lý đầu tư bất động sản Jones Lang Lasalle (JLL) dự báo tháng 8–9/2026 có thể là khoảng thời gian sôi động đối với M&A Việt Nam khi doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguồn lực; điều kiện khảo sát thực địa thuận lợi và tiến độ giải ngân cuối năm được đẩy nhanh; tâm lý thị trường cũng được củng cố…
Ngày 12/3/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2026–2030.
Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng…
