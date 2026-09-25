Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Hai bên hội đàm về các điểm nóng địa chính trị

Vào ngày 24/9 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình.
Sau hoạt động duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng, hai nhà lãnh đạo cùng quan chức hai nước vào Phòng Bầu dục. Cuộc hội đàm diễn ra trong khoảng 90 phút và không mở cho báo chí theo dõi.
Nhà Trắng đã công bố chương trình chuyến thăm và đăng video phát biểu của hai nhà lãnh đạo tại lễ đón, nhưng chưa công bố bản tóm tắt riêng về cuộc hội đàm. Vì vậy, những chi tiết về nội dung trao đổi kín được công bố đến nay chủ yếu đến từ phía Trung Quốc.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, trong cuộc hội đàm, đề cập đến cuộc chiến tranh Mỹ - Iran, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ hai nước quay lại bản ghi nhớ 14 điểm đạt được hồi tháng 6, sớm nối lại đàm phán và tiến tới thỏa thuận về vấn đề hạt nhân.
Thông cáo của Chính phủ Trung Quốc cho biết ông Trump và ông Tập còn trao đổi về tình hình Ukraine và bán đảo Triều Tiên, song không nêu chi tiết nội dung thảo luận về hai vấn đề này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Đài Loan.
Về quan hệ song phương, ông Tập cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng quan hệ Mỹ - Trung “mang tính xây dựng, chiến lược và ổn định”. Theo ông, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân hai nước và cả thế giới.
Theo thông cáo, hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận ủng hộ mỗi nước tổ chức các hội nghị sắp tới. Trung Quốc sẽ đăng cai hội nghị thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11, còn Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm nay tại bang Florida. Thông cáo không cho biết ông Trump và ông Tập có tham dự hội nghị do bên kia đăng cai hay không.
Sau cuộc hội đàm, ông Trump tiễn ông Tập ra xe. Trước câu hỏi của phóng viên về nội dung trao đổi, Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết mà chỉ nói hai người đã có một “cuộc gặp rất tốt đẹp”. Ông Tập rời Cánh Tây Nhà Trắng vào khoảng 13h30 ngày 24/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Tối cùng ngày, ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón ông Tập cùng Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện trở lại Nhà Trắng dự quốc yến. Sau khi bắt tay và chụp ảnh, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân lên khu sinh hoạt riêng của gia đình Tổng thống trước khi tới Phòng Đông dự tiệc.
Theo danh sách do Nhà Trắng cung cấp, khách mời quốc yến có các thành viên nội các, quan chức cấp cao, nhà ngoại giao và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, tài chính. Hai thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ là bà Amy Coney Barrett và ông Brett Kavanaugh cũng được mời cùng vợ hoặc chồng.
Trong số lãnh đạo công nghệ được mời có ông Jensen Huang, CEO Nvidia; ông Sam Altman, CEO OpenAI; ông Greg Brockman, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch OpenAI; ông Sundar Pichai, CEO Google; và ông Mark Zuckerberg, CEO Meta. Danh sách còn có tỷ phú Jeff Yass, nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa và là cổ đông của ByteDance, công ty mẹ của TikTok. AI là một trong những chủ đề trọng tâm của chuyến thăm, được cả ông Trump và ông Tập đề cập trong các phát biểu công khai ngày 24/9.
Danh sách hơn 130 khách mời quốc yến do Nhà Trắng công bố không có tên các CEO doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo lịch trình Nhà Trắng công bố, sáng 25/9 (giờ Mỹ), ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tiếp tục đón ông Tập cùng Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện. Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân sẽ dùng trà tại Phòng Đỏ, sau đó tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ ở Washington để xem các tư liệu, văn kiện liên quan đến lịch sử quan hệ hai nước. Ông Trump và Đệ nhất phu nhân sẽ tiễn ông Tập cùng Đệ nhất phu nhân tại đây, khép lại chuyến thăm cấp nhà nước.
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