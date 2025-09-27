Thưởng lãm nghệ thuật và tinh hoa phong cách sống tại Marriott Residences, Grand Marina Saigon

Trong ngành bất động sản, phần lớn các sự kiện ra mắt vẫn đi theo khuôn mẫu quen thuộc: Bản vẽ kỹ thuật, thông số căn hộ, không gian mẫu mô phỏng… Hiếm khi một sự kiện vượt khỏi khuôn khổ đó để vươn tới tầm vóc của một hành trình trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa và nghệ thuật sống. Thế nhưng ngay bên bờ sông Sài Gòn, nơi từng vang vọng tiếng búa của xưởng đóng tàu Ba Son xưa - Masterise Homes đã có bước đi khác biệt khi dành trọn tầng 15 tại tòa Lake, Grand Marina, Saigon để giới thiệu 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc Bộ sưu tập Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt.

Không chỉ là sự kiện khai trương thông thường, đây là tuần lễ trải nghiệm nghệ thuật được giám tuyển công phu như một bản giao hưởng đa giác quan. Mỗi căn hộ hàng hiệu chuẩn Marriott trở thành không gian đối thoại giữa kiến trúc, lịch sử và các thương hiệu di sản toàn cầu.

Ngôn ngữ hội họa phóng khoáng của Hom Nguyen, Cyril Kongo và dòng tranh Sài Gòn – Gia Định từ Saigon Antique Gallery và các nhà sưu tầm khác nhân dấu mốc 100 năm mỹ thuật.

Từng căn hộ là một tuyên ngôn về nghệ thuật sống, bản sắc cá nhân và giá trị di sản được tạo tác dành riêng cho giới tinh hoa. Đồng hành cùng Masterise Homes là những tên tuổi hàng đầu thế giới trong nghệ thuật phong cách sống như The Macallan, Franck Muller, BVLGARI, Canali, S.T. Dupont - đã mang đến những bộ sưu tập tinh tuyển nhất, lần đầu tiên hiện diện trong một sự kiện bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

DI SẢN TIẾP NỐI DI SẢN BÊN BỜ SÔNG SÀI GÒN

Grand Marina, Saigon tọa lạc trên mảnh đất giàu ký ức nhất thành phố. Ba Son – di tích cấp quốc gia, từng là xưởng đóng tàu lâu đời nhất Đông Dương – đã chứng kiến biết bao chuyến hải trình và sự chuyển mình của một thành phố năng động bậc nhất. Trên nền ký ức ấy, Grand Marina, Saigon được kiến tạo như một di sản thời đại mới, nơi tinh hoa quá khứ được tiếp nối trong hình hài một biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế.

Từ chính tinh thần, concept “The House of Modern Legacy” đã ra đời: 12 căn hộ Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt được chuyển hóa thành 12 “lát cắt” của di sản đương đại . Từng không gian sống trở thành một chương kể biểu tượng , được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi đảm nhiệm giám tuyển cho The House Of Modern Legacy.

“Mỗi căn hộ Marriott Residences là một dấu ấn trải nghiệm tinh tế. Tôi muốn từng tác phẩm nghệ thuật, từng vật phẩm hàng hiệu - từ hương thơm, đồng hồ cho đến những chai rượu quý - đều được đặt để có dụng ý. Mục đích là tái hiện dòng chảy di sản – từ Ba Son đến Sài Gòn đương đại. Đó là cách tôi trao cho mỗi không gian một linh hồn, một chất sống tinh hoa vượt thời gian.” Ông chia sẻ, nhấn mạnh triết lý rằng một không gian sống chỉ thực sự trở thành tác phẩm khi được trao cho linh hồn.

MƯỜI HAI KHÔNG GIAN – BA TRỤ CỘT NGHỆ THUẬT

Bước vào hành trình trải nghiệm The House of Modern Legacy, khách mời sẽ khám phá 12 không gian căn hộ được giám tuyển theo 3 trụ cột nghệ thuật: Quá khứ - hiện tại – tương lai.

Bốn căn hộ mang chủ đề “Đối thoại với thời gian” (The Dialogue of Time) tái hiện ký ức Sài Gòn qua bộ sưu tập tranh kinh điển từ Saigon Antique. Tác phẩm của các danh họa thuộc trường phái Mỹ thuật Gia Định như Duy Liêm, Nguyễn Trí Minh, Đào Mùi, Đỗ Xuân Doãn, Lê Chánh... được sắp đặt trong không gian sống thực, tạo nên một triển lãm nghệ thuật sống động. Di sản Sài Gòn xưa được đánh thức và hòa quyện với tinh thần đương đại, biến mỗi căn hộ thành tấm gương phản chiếu phong cách sống tinh hoa. Đây cũng là sự kiêu hãnh, niềm tự hào mà Grand Marina, Saigon, trao gửi đến những chủ nhân tương lai của BST căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Tiếp nối hành trình, hai căn hộ thuộc chủ đề “Nhịp đập đương đại” (The Pulse of Now) tôn vinh những dấu ấn đương thời, nơi tinh thần sống hôm nay trở thành tuyên ngôn của sáng tạo và bản lĩnh cá nhân. Trong không gian sống dành cho Quý ông (Gentlemen House), những bộ suit chuẩn mực Ý của Canali, phụ kiện xa xỉ đẳng cấp từ S.T. Dupont và rượu The Art of Flower từ The Macallan Horizon khẳng định bản lĩnh và khí chất. Ngược lại, không gian sống dành cho quý bà (Lady House) tôn vinh nét thanh lịch, tinh tế và khí chất đương đại của người phụ nữ với bộ sưu tập nước hoa Allegra và chăm sóc cơ thể Art of Living lấy cảm hứng từ những cảm xúc muôn màu trong cuộc sống đến từ thương hiệu BVLGARI trứ danh đến từ Ý.

Là chặng cuối của hành trình trải nghiệm, cánh cửa của 6 căn hộ thuộc chủ đề “Kiệt tác toàn cầu” (The Global Masterpiece) mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về bán đảo Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn, biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm thế giới và tinh thần thời đại mới của TP.HCM.

Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất trong bộ sưu tập của Hom Nguyen và Cyril Kongo đối thoại thị giác với mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Vanguard Crazy Hours Hom Nguyen từ thương hiệu Franck Muller, kết nối tinh thần chế tác đỉnh cao Đông – Tây. Không gian còn được nâng tầm với sự hiện diện của tuyệt phẩm whisky The Macallan Red Collection 78 YO và những tầng hương từ bộ sưu tập rượu quý Distil Your World Hongkong cùng thương hiệu.

Giá trị của từng căn hộ không chỉ nằm ở vị trí di sản mà dự án đang tọa lạc, mà còn ở khả năng tái định nghĩa phong cách sống: Nơi mọi giác quan được đánh thức, và mọi không gian trở thành một tuyên ngôn khẳng định vị thế cá nhân.

ĐỐI THOẠI CÙNG NHỮNG BIỂU TƯỢNG TOÀN CẦU

Chưa từng có một sự kiện bất động sản hàng hiệu nào tại Việt Nam quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu đến vậy. The Macallan mang tới những bộ sưu tập hiếm nhất trong lịch sử . Đại diện thương hiệu The chia sẻ: “The Macallan luôn song hành cùng di sản và sự trường tồn. Khi đặt những giọt hương whisky quý giá nhất tại Grand Marina Saigon, chúng tôi nhận thấy sự đồng điệu rõ rệt: Mỗi bộ sưu tập whisky cũng như mỗi căn hộ, đều là kết tinh của thời gian và nghệ thuật, để lại di sản đương đại cho thế hệ tiếp nối,”

Siêu Mẫu Lan Khuê ấn tượng với không gian đối thoại giữa nghệ thuật và phong cách sống.

Ở một góc khác, Franck Muller góp mặt bằng những cỗ máy thời gian được gọi là “Master of Complications”. Với họ, đồng hồ còn khắc họa cá tính, thể hiện di sản cá nhân: “Đồng hành cùng Masterise Homes cho phép chúng tôi kể câu chuyện tuyệt tác thời gian đó trong một không gian sống hàng hiệu của dự án – nơi nghệ thuật và phong cách hòa quyện,” đại diện thương hiệu khẳng định.

Cùng với đó, S.T. Dupont mang đến thế giới bật lửa và phụ kiện sang trọng. Canali mang tới chuẩn mực suit Ý thanh lịch, Bvlgari Allegra mở ra hành trình nghệ thuật mùi hương, và sự hiện diện của Hom Nguyen – Cyril Kongo đưa nghệ thuật Việt – Pháp hòa nhịp vào cuộc đối thoại toàn cầu.

MỘT CỘT MỐC CHO BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

Đại diện Masterise Homes chia sẻ: “Đây là một bộ sưu tập đặc biệt – và xứng đáng được giới thiệu theo cách đặc biệt! Chúng tôi mong muốn đưa khách hàng đến gần hơn với phong cách sống hàng hiệu mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa, ngay tại không gian sống thực tế được hoàn thiện theo tiêu chuẩn Marriott.

Không chỉ là tham quan căn hộ, đây là hành trình khám phá nghệ thuật, di sản và phong cách sống hàng hiệu được cá nhân hóa. Qua đó, khách hàng sẽ cảm nhận rõ nét giá trị độc bản từ vị trí – không gian sống – dịch vụ và những đặc quyền mà dự án mang lại, cũng như hình dung một cách chân thực nhất về chuẩn sống hàng hiệu mà họ sẽ được tận hưởng trong tương lai tại Grand Marina, Saigon.”

Tầm nhìn xuất sắc tại phòng ngủ căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Sự kiện cũng là một phần trong hành trình hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam của Masterise Homes, thông qua hợp tác chiến lược với Marriott International và các thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới.

Với chiều sâu giám tuyển, sự hiện diện của các tác phẩm nghệ thuật giá trị và loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, “The House Of Modern Legacy” được đánh giá là sự kiện trải nghiệm bất động sản hàng hiệu – nghệ thuật – phong cách sống có quy mô nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, và hiếm có cả trong khu vực Đông Nam Á.

Mười hai căn hộ, mười hai câu chuyện, mười hai trải nghiệm độc bản. Từ quá khứ đến hiện tại, từ nghệ thuật đến phong cách sống chuẩn Marriott, Masterise Homes đã làm điều chưa từng có: Biến căn hộ hàng hiệu thành tác phẩm nghệ thuật sống, và biến buổi ra mắt thành một sự kiện văn hóa mang tầm vóc lịch sử tại Grand Marina, Saigon.

* The House Of Modern Legacy diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 5/10 tại Grand Marina, Saigon (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn,TP.HCM), chỉ dành cho khách hàng đăng ký trước qua hotline 0828 159 159.