Thụy Điển dẫn đầu làn sóng đầu tư từ Bắc Âu vào Việt Nam

Trong dòng chảy đầu tư từ các quốc gia Bắc Âu vào Việt Nam, Thụy Điển đang vươn lên thành điểm sáng, không chỉ dẫn đầu về quy mô vốn mà còn tích cực mở rộng và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực...

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 7 tháng vừa qua, tổng vốn đăng ký của Thụy Điển tại Việt Nam đạt hơn 1,02 tỷ USD với 4 dự án mới (cùng kỳ năm 2024 con số này chỉ đạt 168.000 USD). Kết quả này không chỉ giúp Thụy Điển vươn lên dẫn đầu trong số các quốc gia Bắc Âu đang đầu tư tại Việt Nam (Đan Mạch: 83,91 triệu USD, Na Uy: 760.000 USD) mà còn đưa quốc gia này đứng thứ 8 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn FDI tại Việt Nam.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nếu so với những năm trước, cho thấy xu hướng Thụy Điển đang mở rộng sự hiện diện kinh tế mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu có nhiều biến động.

Tính lũy kế đến nay, Thụy Điển đang đầu tư vào 111 dự án với tổng vốn hơn 1,76 tỷ USD. Hiện có khoảng 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Tetra Pak, AstraZeneca, Ericsson, ABB, IKEA, Volvo, H&M,...

Xét về cơ cấu, đầu tư của Thụy Điển tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, dược phẩm & y tế, công nghệ thông tin & viễn thông, cùng năng lượng tái tạo và công nghệ xanh,...

Đặc biệt, trong khoảng 7-10 năm trở lại đây, các doanh nghiệp Thụy Điển đã đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), tận dụng nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao của Việt Nam để phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ mới. Điều này phản ánh rõ quan điểm của giới đầu tư Thụy Điển rằng Việt Nam không chỉ là thị trường sản xuất, mà còn là trung tâm sáng tạo và phát triển công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.

Thời gian gần đây, các nhà đầu tư Thụy Điển cũng đang tích cực đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác mới tại Việt Nam. Thương vụ đầu tư nổi bật nhất bức tranh đầu tư của Thụy Điển tại Việt Nam có thể kể đến là việc Tập đoàn Syre đã đầu tư 1 tỷ USD vào Dự án Tổ hợp sản xuất và tái chế vải polyester tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn (Bình Định) trong tháng 6 vừa rồi.

Dự án mới này của Syre tập trung tái chế phế liệu dệt may thành hạt nhựa PET – nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành công nghiệp dệt may, với công suất thiết kế từ 150.000 đến 250.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Tổ hợp được xây dựng trên diện tích gần 29 ha, có thời hạn hoạt động 50 năm, và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở tái chế polyester lớn nhất khu vực, góp phần thúc đẩy mục tiêu kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Việt Nam.

Song song với các dự án đầu tư quy mô lớn, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cũng ngày càng mở rộng về lĩnh vực và chiều sâu. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển diễn ra nhân chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thụy Điển vào giữa tháng 6 vừa qua, hai bên đã ký kết 7 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, hàng không, hàng hải, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo,.... Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mới, mà còn đặt nền móng cho các dự án hợp tác công nghệ cao trong tương lai.

Quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, sau hơn 50 năm thiết lập ngoại giao, đã phát triển toàn diện, từ chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư đến hợp tác văn hóa – giáo dục. Về thương mại, kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt gần 1,5 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng nhu cầu và sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Việc các doanh nghiệp Thụy Điển liên tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam khẳng định không chỉ sức hút của thị trường mà còn củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm sự kết hợp giữa tiềm năng tăng trưởng, môi trường đầu tư ổn định và cơ hội đổi mới sáng tạo.