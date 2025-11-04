Tiềm năng lớn trong hợp tác và đầu tư nông nghiệp giữa Việt Nam và Séc

Nhiều doanh nghiệp Séc trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn như chế biến nông sản, chăn nuôi, và nông nghiệp hiện đại...

Ngành nông nghiệp hiện đang được xem là một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất của cả Việt Nam và Cộng hòa Séc. Hai quốc gia đều tập trung thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường. Tầm nhìn chung này được đánh giá là sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên trong thời gian tới.

Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy, ông Nguyễn Việt Anh, Đại diện Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc tại Việt Nam về Thương mại và Hợp tác quốc tế, nhấn mạnh ngành nông nghiệp của Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình rất nhanh trong những năm gần đây. Đặc biệt, Việt Nam đang nỗ lực thích ứng với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế mới khi chuyển hướng sang mô hình nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông, nhu cầu về phát triển xanh và bền vững tại Việt Nam ngày càng lớn, bắt nguồn từ tốc độ gia tăng dân số và đòi hỏi cấp thiết về các phương thức canh tác thân thiện hơn với môi trường. Chính phủ Việt Nam cũng nhận thức rõ rằng đất đai và tài nguyên thiên nhiên không phải là vô hạn, nên việc bảo vệ và sử dụng hiệu quả chúng là vô cùng quan trọng.

“Gần đây, chúng tôi nhận thấy Việt Nam tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện hệ thống tưới tiêu, khâu chế biến sau thu hoạch và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói chung. Những nỗ lực này nhằm tăng năng suất, đồng thời giúp chuỗi giá trị nông nghiệp trở nên linh hoạt và thân thiện với môi trường hơn,” ông nói.

Tương tự, Cộng hòa Séc cũng đang đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, công nghệ chế biến thực phẩm, thiết bị chăn nuôi và quản lý chất lượng. Chính phủ Séc đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp bền vững, chú trọng quản lý đất và nước, cũng như giảm phát thải carbon. Các chương trình nông nghiệp hữu cơ được triển khai rộng rãi, kèm theo các chính sách hỗ trợ tài chính dành cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường.

Theo số liệu từ Cục Hải Quan Việt Nam, năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Việt Nam đạt hơn 2,04 tỷ USD, tăng hơn 80% so với năm 2023. Hai quốc gia đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 5 tỷ USD trong những năm tới đây.

Vì vậy, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này còn rất lớn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Séc hoạt động trong ngành nông nghiệp đang tích cực tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, không chỉ trong sản xuất và chế biến, mà còn ở các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển nông nghiệp bền vững.

“Séc vốn nổi tiếng với các loại máy móc công nghệ cao, vì vậy tôi cho rằng tiềm năng hợp tác trong việc ứng dụng thiết bị và công nghệ tiên tiến vào ngành nông nghiệp Việt Nam là rất lớn, đặc biệt trong khâu chế biến sau thu hoạch và sản xuất nông nghiệp cơ bản”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp của Việt Nam - Séc là ngành thịt. Ông Việt Anh cho biết hai quốc gia hiện đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục để cho phép nhập khẩu thịt từ Séc vào Việt Nam. Khi quá trình này hoàn tất, nó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và cơ hội mới trong lĩnh vực này.

Và để mở rộng thương mại nông nghiệp song phương trong thời gian tới, ông Việt Anh cho rằng một trong những yếu tố quan trọng đối với Việt Nam là tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong các thủ tục hành chính và quy trình đăng ký đối với các doanh nghiệp Séc. Điều này không chỉ giúp tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Séc, cũng như phần lớn doanh nghiệp châu Âu khác, luôn mong muốn tìm kiếm những đối tác tiềm năng và đáng tin cậy tại Việt Nam. Nếu Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, làm rõ và chuẩn hóa hơn nữa hệ thống chứng nhận cũng như các quy định liên quan đến đầu tư, điều đó sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại mà còn góp phần thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và đối tác quốc tế đến hợp tác lâu dài.

“Về phía các doanh nghiệp Séc, điều quan trọng là tiếp tục duy trì và phát huy cách tiếp cận chủ động, không chỉ dừng lại ở việc gửi hồ sơ hay đề xuất, mà cần trực tiếp đến Việt Nam, gặp gỡ và trao đổi với các đối tác Việt Nam. Chính những tiếp xúc trực tiếp này sẽ giúp xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia”, ông Việt Anh chia sẻ.