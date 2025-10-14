Thứ Ba, 14/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tiền bắt đáy rào rào, cá nhân mua ròng 3.300 tỷ, gom nhiều nhất cổ phiếu chứng khoán

Thu Minh

14/10/2025, 19:53

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 3268.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1863.6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự mờ nhạt bất ngờ của cổ phiếu nhóm Vingroup đã khiến thị trường tạm thời lắng xuống không còn hưng phấn nữa. VN-Index chốt phiên quay đầu giảm hơn 4 điểm nhưng danh mục của nhà đầu tư thiệt hại nhiều hơn thế.

Đến cả ngân hàng và chứng khoán hôm qua còn chút kỳ vọng thì hôm nay hỏng hẳn, quay đầu đỏ la liệt. Nhiều mã rớt nặng như BID, TCB, CTG, MBB, ACB, LPB hay chứng khoán có VCI, VND, MSB, SSI. Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán đã qua đi êm đềm ít ai còn nhắc đến, thị trường đang xoay chuyển sang kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 3 nhưng thông tin chưa có gì nhiều.

Bất động sản hôm nay VIC và VHM được kéo tăng lần lượt 3,16% và 2,25% trong khi VRE, KDH, BCM, KBC, NVL, DXG đang bị bán tháo giảm ồ ạt. Tiền đang tập trung nhiều ở cổ phiếu đầu cơ và có câu chuyện riêng. Bốn cổ phiếu kịch trần gây sự chú ý như VJC, GEX, GEE, CRV.

Còn lại các nhóm khác cũng chịu chung số phận, rực lửa như HPG, VGI, FPT, BSR, MSN, ACV, HVN. Cũng không có thông tin gì tiêu cực nhưng thị trường cần nghỉ một nhịp trước khi bước vào sóng tăng tiếp theo. Độ rộng cuối phiên rất xấu có tới 256 mã giảm điểm trên 76 mã tăng.

Điểm lưu ý là thanh khoản lại bùng nổ, cho thấy dòng tiền vào bắt đáy mạnh, ba sàn hôm nay khớp gần 56.000 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại bán ròng 1435.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1563.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, VCB, VIX, VNM, DIG, PDR, GMD, VPB, FRT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, SSI, VRE, KDH, HPG, DXG, MSN, BID, MBB.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3268.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1863.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, SSI, VIC, VCI, HDB, MBB, HPG, FPT, KDH, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Du lịch và Giải trí. Top bán ròng có: VJC, MWG, VCB, EIB, VPB, DIG, GEX, CTG, VSC.

Tự doanh bán ròng 644.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 518.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm PNJ, VIC, E1VFVN30, VRE, CTD, LPB, REE, SHB, VPB, ANV. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, MWG, GEX, VHM, VCG, FPT, VIX, TCB, ACB, HDB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1214.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 218.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, VIC, VHM, VCI, SHB, VNM, PDR, SSI, DGC, VIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, MWG, VJC, HPG, CTG, MSN, VRE, KDH, HDB, EIB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.534,0 tỷ đồng, giảm -42,9% so với phiên liền trước và đóng góp 6,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 5,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.113,6 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

"Không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường"

14:25, 14/10/2025

VnEconomy

Quỹ ngoại: Việt Nam nổi lên như một điểm sáng rực rỡ của khu vực Đông Nam Á

13:43, 14/10/2025

Quỹ ngoại: Việt Nam nổi lên như một điểm sáng rực rỡ của khu vực Đông Nam Á

Cổ phiếu lớn “lái” VN-Index lên sát 1800 điểm

12:05, 14/10/2025

Cổ phiếu lớn “lái” VN-Index lên sát 1800 điểm

Từ khóa:

Cá nhân mua ròng

Đọc thêm

Dự báo lạc quan của giới chuyên gia về giá bạc

Dự báo lạc quan của giới chuyên gia về giá bạc

Năm nay, giá bạc âm thầm theo chân vàng và đạt mức giá cao kỷ lục. Theo các nhà phân tích, giá bạc vẫn còn dư địa tăng và có khả năng tăng gấp đôi trong những năm tới...

Chứng khoán lo ngại áp lực rủi ro với giá vàng?

Chứng khoán lo ngại áp lực rủi ro với giá vàng?

VN-Index có thể đối mặt với rủi ro liên quan đến chính sách tiền tệ như: Tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao; Giá vàng trong nước cùng với giá vàng thế giới tăng mạnh...

Blog chứng khoán: Phép thử tâm lý

Blog chứng khoán: Phép thử tâm lý

Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.

Cổ phiếu trụ chao đảo, thị trường “chìm” vào đợt bán tháo mạnh

Cổ phiếu trụ chao đảo, thị trường “chìm” vào đợt bán tháo mạnh

Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.

VnEconomy

"Không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường"

Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính phủ đánh giá không hoàn thành mục tiêu 20% dư nợ trái phiếu so với GDP

Tài chính

2

Cần Thơ gỡ vướng mắc, thúc tiến độ các dự án trọng điểm

Bất động sản

3

Việt Nam lần thứ 7 nhận giải "Điểm đến hàng đầu châu Á"

Du lịch

4

Các hãng trang sức xa xỉ đau đầu vì giá vàng tăng

Thế giới

5

Tạo không gian kết nối, học hỏi và lan tỏa nông nghiệp sinh thái

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy