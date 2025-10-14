Tiền bắt đáy rào rào, cá nhân mua ròng 3.300 tỷ, gom nhiều nhất cổ phiếu chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 3268.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1863.6 tỷ đồng.

Sự mờ nhạt bất ngờ của cổ phiếu nhóm Vingroup đã khiến thị trường tạm thời lắng xuống không còn hưng phấn nữa. VN-Index chốt phiên quay đầu giảm hơn 4 điểm nhưng danh mục của nhà đầu tư thiệt hại nhiều hơn thế.

Đến cả ngân hàng và chứng khoán hôm qua còn chút kỳ vọng thì hôm nay hỏng hẳn, quay đầu đỏ la liệt. Nhiều mã rớt nặng như BID, TCB, CTG, MBB, ACB, LPB hay chứng khoán có VCI, VND, MSB, SSI. Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán đã qua đi êm đềm ít ai còn nhắc đến, thị trường đang xoay chuyển sang kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 3 nhưng thông tin chưa có gì nhiều.

Bất động sản hôm nay VIC và VHM được kéo tăng lần lượt 3,16% và 2,25% trong khi VRE, KDH, BCM, KBC, NVL, DXG đang bị bán tháo giảm ồ ạt. Tiền đang tập trung nhiều ở cổ phiếu đầu cơ và có câu chuyện riêng. Bốn cổ phiếu kịch trần gây sự chú ý như VJC, GEX, GEE, CRV.

Còn lại các nhóm khác cũng chịu chung số phận, rực lửa như HPG, VGI, FPT, BSR, MSN, ACV, HVN. Cũng không có thông tin gì tiêu cực nhưng thị trường cần nghỉ một nhịp trước khi bước vào sóng tăng tiếp theo. Độ rộng cuối phiên rất xấu có tới 256 mã giảm điểm trên 76 mã tăng.

Điểm lưu ý là thanh khoản lại bùng nổ, cho thấy dòng tiền vào bắt đáy mạnh, ba sàn hôm nay khớp gần 56.000 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại bán ròng 1435.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1563.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, VCB, VIX, VNM, DIG, PDR, GMD, VPB, FRT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, SSI, VRE, KDH, HPG, DXG, MSN, BID, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3268.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1863.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, SSI, VIC, VCI, HDB, MBB, HPG, FPT, KDH, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Du lịch và Giải trí. Top bán ròng có: VJC, MWG, VCB, EIB, VPB, DIG, GEX, CTG, VSC.

Tự doanh bán ròng 644.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 518.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm PNJ, VIC, E1VFVN30, VRE, CTD, LPB, REE, SHB, VPB, ANV. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, MWG, GEX, VHM, VCG, FPT, VIX, TCB, ACB, HDB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1214.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 218.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, VIC, VHM, VCI, SHB, VNM, PDR, SSI, DGC, VIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, MWG, VJC, HPG, CTG, MSN, VRE, KDH, HDB, EIB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.534,0 tỷ đồng, giảm -42,9% so với phiên liền trước và đóng góp 6,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 5,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.113,6 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.