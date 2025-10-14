Thứ Ba, 14/10/2025

Chứng khoán

Quỹ ngoại: Việt Nam nổi lên như một điểm sáng rực rỡ của khu vực Đông Nam Á

Thu Minh

14/10/2025, 13:43

Sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam nhờ các yếu tố cơ bản vững mạnh: Tăng trưởng kinh tế ổn định với mục tiêu GDP đạt 8%; Dòng tiền trong nước ngày càng sôi động nhờ nhà đầu tư cá nhân gia tăng; Đẩy mạnh đầu tư công...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vietnam Holding Fund vừa có cập nhật hiệu suất quỹ và thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh 9 tháng đầu năm chứng kiến sự chuyển hướng rõ rệt của dòng vốn toàn cầu sang các thị trường ngoài Mỹ, đặc biệt là các thị trường mới nổi và cận biên.

Nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets) và thị trường cận biên (Frontier Markets) lần lượt tăng 25,2% và 33,5% tính theo USD.

Trong đó, Hàn Quốc là điểm nhấn nổi bật với chỉ số KOSPI tăng mạnh 49,7% được thúc đẩy bởi các tập đoàn công nghệ lớn. Ngược lại, S&P 500 chỉ tăng 13,7%, chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ lớn, trong khi Thái Lan ghi nhận mức giảm 4,0%. Giữa bức tranh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng rực rỡ của khu vực Đông Nam Á.

Sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam nhờ các yếu tố cơ bản vững mạnh: Tăng trưởng kinh tế ổn định với mục tiêu GDP đạt 8%; Dòng tiền trong nước ngày càng sôi động nhờ nhà đầu tư cá nhân gia tăng; Đẩy mạnh đầu tư công. Đặc biệt, kỳ vọng được FTSE nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi”, có thể thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Quỹ Lumen Vietnam Fund (LVF) ghi nhận hiệu suất +15,14% tính đến nay, bám sát diễn biến của chỉ số Vietnam Allshare - VNAS. Tuy nhiên, tăng trưởng của LVF chủ yếu dựa vào các yếu tố nội tại của Việt Nam, ít chịu tác động từ biến động toàn cầu.

Khác với VNAS – thường chịu ảnh hưởng mạnh từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, như nhóm VinGroup, LVF theo đuổi chiến lược đầu tư chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, tăng trưởng bền vững.  Cách tiếp cận này giúp quỹ tránh được các biến động ngắn hạn và duy trì hiệu suất ổn định.

Việc FTSE Russell chấp thuận nâng hạng thị trường Việt Nam từ nhóm Cận biên lên mới nổi thứ cấp được xem là bước ngoặt quan trọng giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ từ cả các quỹ thụ động lẫn chủ động.

Trong các cuộc họp gần đây tại London, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc trực tiếp với FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán London. 

Nhờ hàng loạt cải cách, tính thanh khoản thị trường đã tăng khoảng 15% theo quý. Đồng thời, việc bỏ yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch và nới room sở hữu nước ngoài theo nghị định mới đã giải quyết nhiều vướng mắc tồn tại lâu nay.

Theo ước tính, sau khi được FTSE nâng hạng, Việt Nam có thể chiếm 0,5% – 1,0% trọng số trong rổ FTSE Emerging Markets. Khi đó, dòng vốn thụ động dự kiến đạt 0,6 – 1,0 tỷ USD, trong khi vốn từ các quỹ chủ động – thường gấp 6 lần – có thể đạt 3,6 – 4,8 tỷ USD. Tổng cộng, Việt Nam có thể thu hút từ 6 – 10 tỷ USD trong trung và dài hạn.

Nguồn vốn này không chỉ giúp đảo chiều xu hướng bán ròng của khối ngoại, mà còn mở rộng cơ sở nhà đầu tư khi các quỹ lớn như quỹ hưu trí và quỹ tài sản quốc gia được phép đầu tư vào thị trường mới nổi – điều hiện chưa thể thực hiện với thị trường cận biên.

Việc nâng hạng còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thanh khoản thị trường; Giảm chi phí giao dịch và thu hẹp chênh lệch định giá so với các thị trường mới nổi khác. Tăng sức hút đối với doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh nghiệm từ các quốc gia như Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE cho thấy, thị trường chứng khoán thường tăng mạnh trước và sau thời điểm được nâng hạng.

Hiện có 16 cổ phiếu blue-chip trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) được đánh giá đáp ứng tiêu chí của FTSE Emerging Markets, trở thành ứng viên tiềm năng cho các ETF thụ động. Đợt triển khai đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 3/2026, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

