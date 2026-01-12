VIB: Giải pháp tài chính nhanh chóng và cá nhân hóa cho người vay

Thị trường tín dụng cá nhân Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. Người vay không còn tìm kiếm một khoản vay đơn thuần, mà tìm kiếm một giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với vòng quay thu nhập, nhịp tài chính của bản thân và có thể điều chỉnh theo biến động của cuộc sống.

Đồng thời, công nghệ đang định hình lại kỳ vọng của khách hàng: họ muốn được phê duyệt trong vài giờ thay vì vài ngày, muốn hiểu rõ chi phí vay thay vì đối mặt với các điều khoản phức tạp, và quan trọng nhất - muốn được trao quyền chủ động quản lý dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, việc VIB được Euromoney (Anh) vinh danh "Ngân hàng tốt nhất cho người vay mua nhà tại Việt Nam 2025" và Super Cash của VIB được Boston Brand Research & Media (Hoa Kỳ) vinh danh là "Giải pháp cho vay sáng tạo và cá nhân hóa nhất Việt Nam 2025" và tính năng trả góp trực tiếp trên thẻ thanh toán quốc tế (thẻ debit) được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận, có thể xem là những dấu mốc đáng chú ý.

NGÂN HÀNG TỐT NHẤT CHO NGƯỜI VAY MUA NHÀ: KHI CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH LỢI THẾ CHIẾN LƯỢC

Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất cho người vay mua nhà tại Việt Nam 2025” do Euromoney trao tặng phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt trong cách thị trường đánh giá năng lực cho vay: Không còn dựa chủ yếu vào quy mô dư nợ hay tốc độ tăng trưởng, mà tập trung vào trải nghiệm người vay, mức độ minh bạch và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các điểm nghẽn mang tính hệ thống.

Trong nhiều năm, vay mua nhà tại Việt Nam gắn liền với quy trình phức tạp, thời gian định giá kéo dài và phê duyệt nhiều tầng nấc, khiến giấc mơ an cư – đặc biệt với người trẻ – trở nên kém khả thi. Cách tiếp cận mới của VIB cho thấy một hướng đi khác: Giải bài toán mua nhà bằng dữ liệu và công nghệ, song hành cùng chính sách tín dụng linh hoạt.

Ngân hàng đã xây dựng kho dữ liệu định giá với hơn 800.000 căn hộ, cho phép hệ thống tự động định giá tài sản chỉ trong vài phút. Ngay khi tìm được căn hộ phù hợp, người mua có thể kiểm tra mức định giá và hạn mức vay trực tiếp trên ứng dụng MyVIB, từ đó chủ động xây dựng phương án tài chính ngay tại thời điểm ra quyết định mua, thay vì chờ đợi quy trình thẩm định thủ công.

Trên nền tảng đó, hệ thống chấm điểm tín dụng đa chiều – kết hợp dữ liệu thu nhập, hành vi tài chính và lịch sử tín dụng – giúp rút ngắn thời gian phê duyệt vay mua nhà xuống còn 4–8 giờ. Khả năng phản hồi nhanh này đóng vai trò then chốt trong bối cảnh quyết định mua nhà ngày càng mang tính thời điểm.

Nếu công nghệ là nền tảng, thì thiết kế sản phẩm là nơi các giá trị được hiện thực hóa. Giải pháp cho vay căn hộ, nhà phố của VIB được xây dựng theo nguyên tắc giảm áp lực dòng tiền giai đoạn đầu và gia tăng quyền chủ động dài hạn cho người vay. Về lãi suất, khách hàng có thể lựa chọn các gói lãi suất cố định minh bạch và rõ ràng từ 3 - 12 tháng. Đây là chi phí lãi duy nhất, không kèm theo các điều kiện bán chéo hay ràng buộc phức tạp.

Một điểm nhấn nổi bật của gói vay là phương thức “Vay 1 tỷ, trả gốc 1 triệu đồng mỗi tháng” trong 5 năm đầu – tương đương 0,1%/tháng, thấp hơn đáng kể so với mức phổ biến trên thị trường.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể linh hoạt lựa chọn nhiều phương án trả nợ khác như trả gốc đều hàng tháng, ân hạn gốc trong 3 năm hoặc trả gốc bậc thang từ 0,1%/tháng trong 15 năm. Đặc biệt, VIB cho phép khách hàng trả nợ trước hạn hàng tháng lên tới 25 triệu đồng (tương đương 300 triệu đồng/ năm) mà không mất phí hoặc đăng ký gói phí trả nợ trước hạn 0%, gia tăng đáng kể quyền chủ động cho người vay.

Song song đó, ngân hàng đã chuẩn hóa khung chính sách cho vay bất động sản, đồng thời “may đo” sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng. Việc triển khai giải pháp xác định nguồn thu mang tính đột phá cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tốc độ phê duyệt.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm vay – từ vay tín chấp, vay căn hộ đến vay giấy tờ có giá – đã được số hóa 100%, cho phép khách hàng thao tác trọn vẹn trên ứng dụng MyVIB hoặc nền tảng Max by VIB, không cần đến bất kỳ điểm giao dịch vật lý nào.

SUPER CASH: MÔ HÌNH "1 HẠN MỨC – 2 CÁCH DÙNG" VÀ CÂU CHUYỆN VỀ QUYỀN LÀM CHỦ TÀI CHÍNH

Super Cash — sản phẩm vừa được Boston Brand Research & Media vinh danh — được thiết kế để giải quyết bài toán này với cách tiếp cận khác biệt. Thay vì chia nhỏ thành nhiều sản phẩm riêng, VIB gộp tất cả vào một hạn mức tín dụng duy nhất lên đến 1 tỷ đồng. Khách hàng tự quyết định dùng hạn mức đó để chi tiêu qua thẻ tín dụng hay rút tiền mặt về tài khoản — tùy theo nhu cầu thực tế từng thời điểm.

Toàn bộ quy trình Super Cash được số hóa 100%, với thời gian phê duyệt chỉ trong vài phút. Chỉ sau 60 ngày đầu triển khai, VIB đã giải ngân trên 3.500 khoản vay Super Cash, với tổng dư nợ 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% quy trình được vận hành trực tuyến, không hồ sơ giấy, không can thiệp nhân sự, giải ngân tức thì – một minh chứng rõ ràng cho khả năng triển khai số hóa sản phẩm cho vay số ở quy mô lớn, chứ không chỉ dừng ở thử nghiệm.

Ở góc nhìn thị trường, Super Cash không đơn thuần là một sản phẩm mới. Nó đại diện cho một cách tiếp cận mới trong tín dụng cá nhân: trao cho khách hàng quyền tự thiết kế giải pháp tài chính theo nhu cầu, thay vì buộc họ lựa chọn các sản phẩm cố định sẵn có.

TRẢ GÓP QUA THẺ THANH TOÁN VIB TRƯỚC HOẶC SAU KHI CHI TIÊU: GIẢI PHÁP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Bên cạnh Super Cash, người dùng thẻ thanh toán VIB có thể chuyển đổi giao dịch trên thẻ tại thời điểm mua hàng hay sau khi mua hàng thành giao dịch trả góp với mức lãi suất từ 0%. Giải pháp này mở ra xu hướng "mua trước trả sau" cho chủ thẻ ghi nợ, không chỉ thẻ tín dụng, cho phép khách hàng linh hoạt chi tiêu và quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Đây là bước tiến mới giúp cho các khách hàng đang chưa sở hữu thẻ tín dụng nhưng vẫn có đặc quyền như chủ thẻ tín dụng về việc chia nhỏ khoản giao dịch thành nhiều kỳ thanh toán. Bên cạnh đó, tính năng hoàn tiến đến 5% giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý chi tiêu từ các dòng tiền của mình một cách linh hoạt với quy trình số hóa 100% thông qua ứng dụng Max by VIB.

TỪ SẢN PHẨM ĐƠN LẺ ĐẾN HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH CÁ NHÂN HÓA

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của VIB phản ánh một xu hướng đang định hình lại mảng tín dụng cá nhân: sự dịch chuyển từ "quy trình vay" sang "trải nghiệm vay", từ "cho vay dựa trên sản phẩm" sang "cho vay dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa".

VIB đang xây dựng năng lực để đáp ứng kỳ vọng đó thông qua ba trụ cột: ứng dụng Big Data và AI trong đánh giá tín dụng cũng như định giá tài sản; thiết kế sản phẩm theo vòng đời thu nhập của khách hàng; và tích hợp liền mạch trên nền tảng số. Hiện tại, hơn 90% giao dịch của ngân hàng được thực hiện qua kênh số, với hơn 2 triệu người dùng hoạt động trên ứng dụng Max và 5 triệu người dùng ngân hàng số MyVIB.

Trong một thị trường mà người vay ngày càng có nhiều lựa chọn, lãi suất và quy mô không còn là yếu tố đủ để tạo khác biệt bền vững. Thị trường đang dịch chuyển sang một trục giá trị mới – nơi sự thấu hiểu, cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng trở thành chuẩn mực.