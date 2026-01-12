Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 40.167 tỷ đồng khi tỷ giá ổn định, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 12/01/2026
Kỳ Phong
12/01/2026, 12:09
Trong tuần từ 5 đến 10/1, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ nhưng tỷ giá liên ngân hàng giảm, thị trường tự do đi ngang so với trước kỳ nghỉ Tết dương lịch. Lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,8 đến 5,6 điểm phần trăm (đpt)…
Tính đến ngày 10/1, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.131 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên cuối trước kỳ nghỉ lễ.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giảm trong hầu hết các phiên giao dịch trong tuần. Đóng cửa phiên 10/1, tỷ giá liên ngân hàng giảm 23 đồng, xuống mức 26.269 VND/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá có diễn biến trái chiều. Tính đến cuối ngày 10/1, giá mua vào tăng 10 đồng trong khi giá bán ra không đổi so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 26.760 VND/USD (mua vào) và 26.820 VND/USD (bán ra).
Thị trường tiền tệ: Lãi suất VND và USD trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh
Trong tuần qua, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm sâu trên tất cả các kỳ hạn.
Cụ thể, đến ngày 10/1, lãi suất giao dịch lần lượt ở mức: qua đêm (ON) 3,1%/năm, giảm 5,6 điểm phần trăm (đpt) so với tuần trước nghỉ Tết dương lịch; 1 tuần 3,95%/năm (-5,15 đpt); 2 tuần 4,8%/năm (giảm -4,4 đpt); 1 tháng 6,3%/năm ( -1,8 đpt).
Lãi suất USD liên ngân hàng cũng có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn. Tính đến phiên 9/1, lãi suất USD giao dịch ở mức: qua đêm 3,64% ( - 0,05 đpt); 1 tuần 3,71%/năm ( - 0,06 đpt); 2 tuần 3,75% (- 0,04 đpt); 1 tháng 3,79% (- 0,07 đpt).
Trên kênh cầm cố thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 61.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.
Kết quả, có 48.680,2 tỷ đồng được khớp lệnh, trong khi lượng đáo hạn đạt 88.848,14 tỷ đồng. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 40.167,94 tỷ đồng ra khỏi hệ thống.
Phiên đấu thầu ngày 7/1, Kho bạc Nhà nước huy động được 1.140/12.500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu đạt 9,1%. Toàn bộ khối lượng thuộc kỳ hạn 10 năm, lãi suất giữ ở mức 4%/năm. Các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm không có khối lượng trúng thầu.
Không có hoạt động phát hành tín phiếu trong tuần qua. Tổng lượng lưu hành qua kênh cầm cố hiện đạt 344.947,12 tỷ đồng.
Thị trường trái phiếu Chính phủ trong tuần qua chứng kiến tỷ lệ trúng thầu thấp, lợi suất trên thị trường thứ cấp tăng mạnh.
Trong phiên đấu thầu ngày 7/1, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được 1.140 tỷ đồng/12.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 9,1%. Toàn bộ khối lượng trúng thầu thuộc về kỳ hạn 10 năm, với lãi suất không đổi ở mức 4%/năm so với phiên trước. Các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm đều không ghi nhận lượng trúng thầu.
Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục chào thầu 12.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào ngày 14/1, trong đó phần lớn là kỳ hạn 10 năm (10.000 tỷ đồng).
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch outright (thông thường) và repo (mua lại) trung bình đạt 15.760 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 8.881 tỷ đồng/phiên của tuần trước nghỉ lễ.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng đáng kể ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, đến cuối phiên 9/1, lợi suất kỳ hạn 1 năm đạt 3,05%/năm (+0,13 đpt), 5 năm ở mức 3,54% (+0,28 đpt), và 10 năm ở mức 4,15% (+0,11 đpt).
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) đã hoàn tất phát hành đợt 2 trái phiếu xanh quốc tế trị giá 50 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII), qua đó chính thức hoàn thành Chương trình trái phiếu xanh 100 triệu USD trên thị trường quốc tế năm 2025.
Cơ quan công tố liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell...
Giá vàng tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa phiên sáng nay (12/1) tại thị trường châu Á, tiến sát mức kỷ lục...
Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng…
