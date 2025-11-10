Thứ Hai, 10/11/2025

Trang chủ Tài chính

Tái cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Lan Nhi

10/11/2025, 23:47

Theo Quyết định số 2463/QĐ-TTg, Chính phủ đã điều chỉnh hơn 238 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách và khắc phục tình trạng chậm triển khai ở một số dự án…

Tái cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
Tái cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2463/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021–2025. Quyết định này nhằm sắp xếp lại và bổ sung danh mục dự án giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm việc triển khai kế hoạch đầu tư công đúng tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Theo Quyết định, Chính phủ điều chỉnh 184,443 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn của Dự án xây dựng nhà làm việc Ban Tuyên giáo Trung ương từ Văn phòng Trung ương Đảng sang Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Đồng thời, điều chuyển 21,065 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án tu bổ tòa nhà Phủ Chủ tịch được chuyển từ Văn phòng Chủ tịch nước sang Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quyết định trên, có 19,7 tỷ đồng vốn đầu tư của Dự án xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương được chuyển từ Bộ Công Thương về TP. Hồ Chí Minh và 13,3 tỷ đồng vốn cho Dự án xây dựng trụ sở cấp đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang được chuyển từ Bộ Công Thương về tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục triển khai. 

(Quyết định số 2463/QĐ-TTg)

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc điều chỉnh toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn của bốn cơ quan trung ương gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với các điều chỉnh nêu trên, Quyết định số 2463/QĐ-TTg cũng bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh mức vốn từ nguồn giảm nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn của ba đơn vị gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính và TP.Hà Nội.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội đúng mục đích, hiệu quả sử dụng.

Căn cứ danh mục dự án được bổ sung, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính và TP.Hà Nội thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 trong nội bộ theo thẩm quyền, đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn đã được giao trong năm 2025.

Song song, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các đơn vị liên quan về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án.

Việc thực hiện cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Đầu tư công, đồng thời kiên quyết phòng chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện, Quyết định nêu rõ.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, bảo đảm việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn đúng quy định, kịp thời báo cáo Chính phủ về kết quả triển khai và tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025.

