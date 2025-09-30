Tiết kiệm năng lượng - Hướng đi cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh chi phí năng lượng toàn cầu biến động và chi phí vận hành leo thang, doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn về hiệu quả hoạt động.

Báo cáo Năng lượng 2024 của Bộ Công Thương cho thấy Tiêu thụ điện đang tăng mạnh và một tỷ lệ đáng kể hộ gia đình tiêu thụ gần hoặc trên 200 kWh/tháng, còn với các tòa nhà thương mại, chi phí năng lượng có thể chiếm tới một nửa tổng chi phí vận hành, chiếm tỷ trọng lớn ở nhóm điều hòa không khí. Khi bài toán chi phí trở thành rào cản tăng trưởng, tiết kiệm năng lượng nổi lên như một lối đi khả thi, vừa giảm gánh nặng tài chính, vừa giúp doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên Net Zero.

Ngành kính xây dựng Việt Nam hiện có tổng công suất hơn 5.900 tấn/ngày, tương đương 415 triệu m2/năm, với khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất chính và 500 đơn vị gia công, lắp đặt.

Trong đó, kính tiết kiệm năng lượng mới chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 6% giá trị thị trường (~1,3 tỷ USD năm 2024), nhưng đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu công trình xanh và chính sách khuyến khích xây dựng bền vững.

Kính TKNL có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép 12–15%/năm trong giai đoạn 2025–2030, khi Việt Nam triển khai đồng loạt chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng từ 2026 và thực hiện cam kết Net Zero 2050.

KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG “MADE IN VIETNAM”

Viglacera là doanh nghiệp đầu tiên và hiện vẫn là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á làm chủ công nghệ sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. Điểm khác biệt lớn của Viglacera nằm ở việc sở hữu chuỗi giá trị toàn diện trong ngành kính, từ sản xuất kính nguyên liệu (kính nổi, kính siêu trắng) đến kính cao cấp như Low-E và Solar Control, định hướng phát triển các sản phẩm kính kiến trúc cao cấp như kính chống phản quang, gương một chiều để phục vụ xây dựng.

Nhờ vậy, doanh nghiệp có khả năng chủ động toàn bộ quá trình – từ nguyên liệu, công nghệ phủ, gia công đến phân phối – đảm bảo chất lượng, ổn định giá thành và rút ngắn thời gian cung ứng cho các dự án lớn. Đây chính là nền tảng để Viglacera tạo lợi thế bền vững trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của kiến trúc xanh, hiện đại và thân thiện môi trường.

Viglacera sử dụng công nghệ phủ mềm tiên tiến từ Von Ardenne GmbH (Đức), cho ra đời hai dòng sản phẩm chính: kính Low-E và kính Solar Control.

Nhà máy Kính Tiết kiệm năng lượng Viglacera được chứng nhận LEED Silver từ Hiệp hội Công trình Xanh Mỹ, trong khi sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng Viglacera cũng đạt chứng nhận Sản phẩm Xanh (EPD) do EPD Hub cấp – khẳng định tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững

Kính Low-E của Viglacera có khả năng giảm tới 51% mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống điều hòa không khí trong nhà; trong khi kính Solar Control có khả năng ngăn chặn 99% tia UV gây hại và 79% bức xạ mặt trời, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng và kéo dài tuổi thọ nội thất.

Các sản phẩm này đã được lựa chọn cho nhiều công trình trọng điểm như Trung tâm chính trị hành chính thành phố Hải Phòng, Trụ sở làm việc đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tp Hà Nội, cũng như nhiều bệnh viện, trụ sở bộ ngành và cao ốc thương mại lớn tại các tỉnh thành lớn trên cả nước cũng như xuất khẩu sang nhiều nơi trên thế giới.

Kính TKNL sản xuất nội địa trong công trình Trung tâm Hội nghị – biểu tượng của Tp. Hải Phòng. Ảnh: Tạp chí Kiến Trúc.

Việc ứng dụng kính tiết kiệm năng lượng giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận hành đáng kể. Các công trình sử dụng kính Viglacera ghi nhận nhiệt độ giảm từ 5–7 độ C trong mùa hè, tương ứng tiết kiệm 20–30% chi phí điện lạnh hàng tháng. Đồng thời, môi trường nhiệt ổn định kéo dài tuổi thọ hệ thống HVAC thêm 20–30%, giảm chi phí bảo trì và thay thế.

Ở góc độ tài sản, các tòa nhà ứng dụng kính tiết kiệm năng lượng thường đạt điểm ESG cao, dễ tiếp cận nguồn vốn xanh và nâng cao giá trị bất động sản. Trên bình diện xã hội, sản phẩm này góp phần giảm phát thải carbon, hạn chế đảo nhiệt đô thị và hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời đáp ứng lộ trình chính sách về dán nhãn năng lượng từ 2026.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Kính tiết kiệm năng lượng đang trở thành một trong những vật liệu trọng điểm để thực hiện chiến lược phát triển xanh của Việt Nam. Sản phẩm này vừa hỗ trợ giảm áp lực tiêu thụ điện trong bối cảnh công suất nguồn phát còn hạn chế, vừa phù hợp để triển khai ở nhiều phân khúc – từ công trình thương mại, nhà ở cao tầng đến dự án nhà ở xã hội. Việc phát triển sản xuất trong nước không chỉ giảm phụ thuộc nhập khẩu mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong chuỗi giá trị vật liệu xây dựng.

Viglacera (HoSE: VGC) là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái vật liệu xây dựng toàn diện, đáp ứng xu hướng kiến trúc xanh – hiện đại – bền vững. Từ kính nguyên liệu, kính tiết kiệm năng lượng, kính kiến trúc công nghệ cao đến gạch ốp lát, sứ vệ sinh, thiết bị phòng tắm đồng bộ và vật liệu thân thiện môi trường, Viglacera xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến phân phối.

Mô hình này giúp doanh nghiệp chủ động chất lượng, kiểm soát chi phí và đảm bảo tiến độ cho các dự án quy mô lớn. Với công nghệ châu Âu, hệ thống nhà máy trải dài trên cả nước cùng mạng lưới xuất khẩu hơn 40 quốc gia, Viglacera trở thành đối tác tin cậy của chủ đầu tư, kiến trúc sư và nhà thầu trong kiến tạo công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời đáp ứng chuẩn ESG và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.