Tiết kiệm năng lượng - Hướng đi cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
Thu Ngân
30/09/2025, 15:47
Trong bối cảnh chi phí năng lượng toàn cầu biến động và chi phí vận hành leo thang, doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn về hiệu quả hoạt động.
Báo
cáo Năng lượng 2024 của Bộ Công Thương cho thấy Tiêu thụ điện đang tăng mạnh và
một tỷ lệ đáng kể hộ gia đình tiêu thụ gần hoặc trên 200 kWh/tháng, còn với các
tòa nhà thương mại, chi phí năng lượng có thể chiếm tới một nửa tổng chi phí vận
hành, chiếm tỷ trọng lớn ở nhóm điều hòa không khí. Khi bài toán chi phí trở
thành rào cản tăng trưởng, tiết kiệm năng lượng nổi lên như một lối đi khả thi,
vừa giảm gánh nặng tài chính, vừa giúp doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu phát
triển bền vững trong kỷ nguyên Net Zero.
Ngành
kính xây dựng Việt Nam hiện có tổng công suất hơn 5.900 tấn/ngày, tương đương
415 triệu m2/năm, với khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất chính và 500 đơn vị gia
công, lắp đặt.
Trong
đó, kính tiết kiệm năng lượng mới chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 6% giá trị thị trường
(~1,3 tỷ USD năm 2024), nhưng đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu công trình
xanh và chính sách khuyến khích xây dựng bền vững.
KÍNH
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG “MADE IN VIETNAM”
Viglacera
là doanh nghiệp đầu tiên và hiện vẫn là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á làm chủ
công nghệ sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. Điểm khác biệt lớn của Viglacera
nằm ở việc sở hữu chuỗi giá trị toàn diện trong ngành kính, từ sản xuất kính
nguyên liệu (kính nổi, kính siêu trắng) đến kính cao cấp như Low-E và Solar
Control, định hướng phát triển các sản phẩm kính kiến trúc cao cấp như kính chống
phản quang, gương một chiều để phục vụ xây dựng.
Nhờ
vậy, doanh nghiệp có khả năng chủ động toàn bộ quá trình – từ nguyên liệu, công
nghệ phủ, gia công đến phân phối – đảm bảo chất lượng, ổn định giá thành và rút
ngắn thời gian cung ứng cho các dự án lớn. Đây chính là nền tảng để Viglacera tạo
lợi thế bền vững trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của kiến trúc xanh, hiện
đại và thân thiện môi trường.
Viglacera
sử dụng công nghệ phủ mềm tiên tiến từ Von Ardenne GmbH (Đức), cho ra đời hai
dòng sản phẩm chính: kính Low-E và kính Solar Control.
Kính
Low-E của Viglacera có khả năng giảm tới 51% mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống
điều hòa không khí trong nhà; trong khi kính Solar Control có khả năng ngăn chặn
99% tia UV gây hại và 79% bức xạ mặt trời, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng
và kéo dài tuổi thọ nội thất.
Các
sản phẩm này đã được lựa chọn cho nhiều công trình trọng điểm như Trung tâm
chính trị hành chính thành phố Hải Phòng, Trụ sở làm việc đoàn đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân Tp Hà Nội, cũng như nhiều bệnh viện, trụ sở bộ ngành và cao ốc
thương mại lớn tại các tỉnh thành lớn trên cả nước cũng như xuất khẩu sang nhiều
nơi trên thế giới.
Việc
ứng dụng kính tiết kiệm năng lượng giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận hành
đáng kể. Các công trình sử dụng kính Viglacera ghi nhận nhiệt độ giảm từ 5–7 độ
C trong mùa hè, tương ứng tiết kiệm 20–30% chi phí điện lạnh hàng tháng. Đồng
thời, môi trường nhiệt ổn định kéo dài tuổi thọ hệ thống HVAC thêm 20–30%, giảm
chi phí bảo trì và thay thế.
Ở
góc độ tài sản, các tòa nhà ứng dụng kính tiết kiệm năng lượng thường đạt điểm
ESG cao, dễ tiếp cận nguồn vốn xanh và nâng cao giá trị bất động sản. Trên bình
diện xã hội, sản phẩm này góp phần giảm phát thải carbon, hạn chế đảo nhiệt đô
thị và hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời đáp ứng lộ
trình chính sách về dán nhãn năng lượng từ 2026.
ĐỒNG
HÀNH CÙNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUỐC GIA
Kính
tiết kiệm năng lượng đang trở thành một trong những vật liệu trọng điểm để thực
hiện chiến lược phát triển xanh của Việt Nam. Sản phẩm này vừa hỗ trợ giảm áp lực
tiêu thụ điện trong bối cảnh công suất nguồn phát còn hạn chế, vừa phù hợp để
triển khai ở nhiều phân khúc – từ công trình thương mại, nhà ở cao tầng đến dự
án nhà ở xã hội. Việc phát triển sản xuất trong nước không chỉ giảm phụ thuộc
nhập khẩu mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong chuỗi giá
trị vật liệu xây dựng.
Viglacera (HoSE: VGC) là doanh nghiệp tiên phong
tại Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái vật liệu xây dựng toàn diện, đáp ứng
xu hướng kiến trúc xanh – hiện đại – bền vững. Từ kính nguyên liệu, kính tiết
kiệm năng lượng, kính kiến trúc công nghệ cao đến gạch ốp lát, sứ vệ sinh, thiết
bị phòng tắm đồng bộ và vật liệu thân thiện môi trường, Viglacera xây dựng chuỗi
giá trị khép kín từ sản xuất đến phân phối.
Mô hình này giúp doanh nghiệp chủ động
chất lượng, kiểm soát chi phí và đảm bảo tiến độ cho các dự án quy mô lớn. Với
công nghệ châu Âu, hệ thống nhà máy trải dài trên cả nước cùng mạng lưới xuất
khẩu hơn 40 quốc gia, Viglacera trở thành đối tác tin cậy của chủ đầu tư, kiến
trúc sư và nhà thầu trong kiến tạo công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, đồng
thời đáp ứng chuẩn ESG và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.
FPT trở thành đối tác Platinum đầu tiên và duy nhất của HPE tại Việt Nam
Tập đoàn FPT chính thức được Hewlett Packard Enterprise (HPE) công nhận đạt cấp đối tác Platinum – thứ hạng cao nhất trong hệ thống đối tác toàn cầu của hãng cho đơn vị thành viên là công ty FPT IS.
Thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin, “lối đi” mới cho Việt Nam
Năm 2024, stablecoin ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 26.000 tỷ USD với gần 6 tỷ giao dịch và đang dần trở thành một nền tảng thanh toán mới, bổ sung cho hệ thống quốc tế vốn còn hạn chế về tốc độ, chi phí. Điều này đặt ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập tài chính toàn cầu…
FPT và Aon đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo lá chắn số vững chắc cho phát triển bền vững
Trong thời đại số hóa hiện nay, tấn công mạng đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu. Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường số an toàn, bền vững, Tập đoàn FPT phối hợp với Aon tổ chức hội thảo “An ninh mạng và bảo hiểm - Hai lá chắn trước mối đe dọa từ thế giới số”.
Diễn đàn chiến lược kiến tạo hệ sinh thái chuỗi cung ứng công nghiệp thế hệ mới
Diễn đàn NextGen ISCO Forum 2025 với chủ đề “Khai phá Cơ hội tham gia Chuỗi cung ứng Công nghiệp Thế hệ mới” được diễn ra sôi nổi vào sáng ngày 26/9/2025, đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các bên liên quan.
Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo
Thế giới bước vào kỷ nguyên kinh tế mới, Việt Nam cần hơn bao giờ hết những doanh nhân có tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng, để tiếp tục khơi dậy nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế quốc gia.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: