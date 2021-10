Tiêu thụ điện toàn quốc giảm mạnh trong quý 3/2021

Chiều tối 7/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin về tình hình tiêu thụ điện quý 3/2021 của toàn quốc và miền Nam.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, do ảnh hưởng của diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở nhiều tỉnh/thành phố, tình hình tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam của quý 3/2021 đều giảm mạnh so với quý 2/2021 cũng như cùng kỳ quý 3/2020.

Nếu so sánh sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày trên quy mô toàn quốc, mức tiêu thụ điện của quý 3/2021 giảm 10,53% so với quý 2/2021 và giảm 4,14% so với cùng kỳ quý 3/2020.

Đồng thời, nếu so sánh sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày của riêng khu vực miền Nam thì mức tiêu thụ điện của quý 3/2021 giảm 23,41% so với quý 2/2021 và giảm 13,59% so với cùng kỳ quý 3/2020.

Với mức tiêu thụ điện vẫn giảm thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện Quốc gia.

Để tăng cường thông tin công khai, minh bạch về tình hình vận hành hệ thống điện Quốc gia, từ cuối tháng 9/2021, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia công bố vào cuối giờ chiều hàng ngày số liệu về dự kiến công suất nguồn điện được huy động của ngày hôm sau theo từng loại hình nguồn điện vào hai khung giờ điển hình.

Khung giờ buổi trưa (bức xạ mặt trời lớn nhất nhưng công suất tiêu thụ điện thấp) và khung giờ chiều – tối (công suất tiêu thụ điện cao nhất nhưng bức xạ mặt trời rất thấp). Các số liệu này được công bố được đăng tải trên trang web của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (https://www.nldc.evn.v).

Trên cơ sở các thông tin nguồn phát/phụ tải do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia công bố, các chủ đầu tư nguồn điện trong hệ thống sẽ thấy được tổng thể tình hình tiêu thụ điện của cả nước, mức độ nhu cầu huy động nguồn điện tương ứng.

Việc điều độ và huy động nguồn điện ngoài yêu cầu bám sát nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc và từng khu vực còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện như: khả năng vận hành của các đường dây truyền tải điện, đảm bảo mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết, tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện, vấn đề chào giá trên thị trường điện.

Ngoài ra, quá trình huy động nguồn phát điện và vận hành hệ thống điện luôn phải hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất điện.