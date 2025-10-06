Tín dụng bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai tăng 10,9%

Với mức tăng 10,9%, các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã cho vay bất động sản tăng thêm khoảng 140.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 1.465 triệu đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ…

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tín dụng bất động sản khu vực Đông Nam bộ (TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai) tính đến cuối tháng 8 tăng 10,9% so với cuối năm, đạt 1.465 triệu tỷ đồng.

TP. HỒ CHÍ MINH DẪN ĐẦU DƯ NỢ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN KHU VỰC

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cho biết tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn. Riêng TP. Hồ Chí Minh (cũ), vẫn là địa bàn có quy mô và tổng dư nợ tín dụng bất động sản lớn nhất, đạt 1,212 triệu tỷ đồng, chiếm 82,7% tổng dư nợ tín dụng bất động sản khu vực Đông Nam Bộ và tăng 11,6% so với cuối năm.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng bất động sản tăng 10,9% so với cuối năm và chiếm 27,1% trong tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng chung trên địa bàn khu vực Đông Nam bộ tăng 7,7%.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết: “Quá trình tăng trưởng tín dụng bất động sản gắn liền với quá trình khai thác và sử dụng vốn hợp lý của các tổ chức tín dụng, vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả, an toàn hoạt động ngân hàng, đảm bảo thực hiện quy định. Đồng thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển hiệu quả các thị trường, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Theo đó, tín dụng cho vay nhà ở (gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) đạt 783.000 tỷ đồng, chiếm 53,4% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 7,4% so với cuối năm. Đây là lĩnh vực động lực tăng trưởng thị trường bất động sản, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở và phát triển thị trường nhà ở. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này, phản ánh diễn biến thị trường bất động sản phân khúc nhà ở theo xu hướng tăng trưởng trong thời gian qua.

Ngoài ra, tín dụng bất động sản lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh du lịch, dịch vụ và xây dựng, sửa chữa cao ốc văn phòng… có mức tăng trưởng khác nhau gắn liền với xu hướng phát triển của ngành lĩnh vực này và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản.

Trong đó, cho vay xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 79.500 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 4,7% so với cuối năm; cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê mua… văn phòng cao ốc đạt 23.100 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và giảm 13,8% so với cuối năm; cho vay lĩnh vực bất động sản du lịch (gồm nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…) đạt 26.500 tỷ đồng chiếm 1,8% so với tổng dư nợ tín dụng bất động sản, giảm 3,9% so với cuối năm, nhưng lĩnh vực xây dựng cải tạo, mua, thuê mua khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tăng 11,5% so với cuối năm.

Ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định tín dụng cho vay lĩnh vực bất động sản với mục đích để ở, để sử dụng (bất động sản tiêu dùng) vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng của loại hình này. Tín dụng cho vay bất động sản chủ yếu là tín dụng trung, dài hạn (chiếm 96% tổng dư nợ tín dụng bất động sản), nguồn vốn sử dụng cho vay là vốn trung dài hạn.

ĐỒNG NAI: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THUẬN LỢI

Đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 9 tháng đầu năm 2025 thực hiện theo định hướng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 576 nghìn tỷ đồng, tăng 8,92% so với cuối năm.

Thị trường tiền tệ ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do những diễn biến phức tạp từ thị trường tài chính, thị trường vàng thế giới và xung đột địa chính trị cũng như cảnh tranh thương mại và chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Bên cạnh đó, các yếu tố tỷ giá, lãi suất tiếp tục diễn biến theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, phù hợp với quan hệ cung cầu thị trường và thực hiện tốt nhiệm vụ giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, khẳng định: "Chính sách lãi suất hợp lý và thấp, cùng với các chương trình tín dụng, các gói tín dụng ưu đãi được tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn, tiếp tục tạo điều kiện và đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm trên 82% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn".

Dự án Đồng Nai Waterfront - Izumi City (Ảnh minh họa).

Đồng thời, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, chương trình cho vay nông nghiệp nông thôn; cho vay nhà ở xã hội; cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên và thực hiện tốt nhiệm vụ địa phương.

Trong đó, cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%/năm đối với 5 nhóm ngành: doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu và lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đạt 24,8 nghìn tỷ đồng. Đây là các khoản vay ngắn hạn, lãi suất thấp đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất là các nhóm ngành là động lực tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, phát triển dịch vụ ngân hàng và mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung các giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực y tế, giáo dục và chi trả an sinh xã hội.

Theo ông Lệnh, thực hiện tốt hoạt động này, cùng với các giải pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu về thanh toán cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế, còn góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển. Theo đó, 9 tháng đầu năm, dự ước tổng huy động vốn trên địa bàn tỉnh đạt 458,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,86% so với cuối năm 2024. Trong đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng trưởng cao nhất so với các hình thức tiền gửi khác.

Những kết quả quan trọng này, của hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 9 tháng đầu năm, sẽ là cơ sở nền tảng để các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm và những năm tiếp theo.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm là cần tiếp tục khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát nợ xấu và tăng trưởng tín dụng; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ địa phương và các chương trình tín dụng phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; về xóa đói giảm nghèo; về phát triển nhà ở và về mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm và tập trung các giải pháp đổi mới và phát triển mô hình tăng trưởng để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển nền kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.