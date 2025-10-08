Tín dụng bất động sản được siết chặt, ưu tiên dòng vốn vào nhà ở xã hội

Tại Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt dòng vốn vào bất động sản và hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở xã hội và các dự án phục vụ nhu cầu thật của người dân để ổn định thị trường và bảo đảm an sinh…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, kiểm soát và ổn định thị trường bất động sản cũng như tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, định giá đất và kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại một số khu vực, giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân do thiếu thông tin về nhà ở, tình trạng "đẩy giá", "tạo giá ảo", thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân, số lượng các dự án nhà ở xã hội đang chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo công điện, bên cạnh các nhiệm vụ được giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát và thanh tra việc hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên.

Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo – xây dựng lại chung cư cũ và các dự án nhà ở thương mại có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân. (Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025)

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp quản lý chặt chẽ việc cấp tín dụng cho các dự án có giá bán cao hoặc có dấu hiệu “thổi giá”, “đẩy giá”.

Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản, bảo đảm việc định giá khách quan, hợp lý và tuân thủ quy định nhằm giữ vững an toàn hệ thống tín dụng.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc về quy trình, điều kiện vay vốn để đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Theo đó, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở thương mại lần đầu hoặc nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ và đúng đối tượng, Công điện nêu rõ.

Về phía Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo trước ngày 15/10/2025 về chính sách thuế bất động sản, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại văn bản số 3642/VPCP-KTTH ngày 14/8/2025.

Cụ thể, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thúc đẩy chuyển đổi số, liên thông các thủ tục giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký đất đai trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý” và trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2025.