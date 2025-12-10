Tín hiệu tích cực với Bitcoin đang xuất hiện?

Theo nền tảng phân tích Santiment, số Bitcoin (BTC) trên các sàn hiện thấp hơn khoảng 400.000 BTC so với cùng thời điểm năm ngoái...

Lượng Bitcoin bị rút khỏi các sàn giao dịch toàn cầu đang tăng mạnh. Theo giới phân tích, đây là tín hiệu có lợi cho thị trường.

Theo các báo cáo, một phần BTC được chuyển về ví cá nhân để lưu trữ dài hạn, phần còn lại được các quỹ ETF và tổ chức âm thầm gom mua.

Nền tảng phân tích Santiment thông tin số BTC nằm trên các sàn hiện thấp hơn khoảng 400.000 BTC so với cùng thời điểm năm ngoái. Tính từ ngày 7/12/2024 đến nay, đã có hơn 403.000 BTC, tương đương 2% tổng nguồn cung BTC, rời khỏi các sàn, dựa trên dữ liệu của Sanbase.

Thông thường, người dùng sẽ thường rút Bitcoin về ví lạnh để đảm bảo an toàn, điều đó cũng cho thấy họ có xu hướng nắm giữ lâu hơn.

Các nhà phân tích của Santiment nhận định: “Nhìn chung, đây là tín hiệu tích cực về dài hạn. Càng ít Bitcoin nằm trên các sàn, nguy cơ xuất hiện các đợt bán tháo lớn càng giảm".

Tổ chức này cũng cho biết khi giá Bitcoin dao động quanh mốc 90.000 USD, nguồn cung rời sàn vẫn tiếp tục tăng.

Ông Giannis Andreou, nhà sáng lập Bitmern Mining, cho rằng phần lớn số Bitcoin rời sàn có thể đang nằm trong ví của các quỹ ETF. Dẫn dữ liệu từ BitcoinTreasuries.net, ông cho biết các quỹ ETF và các công ty đại chúng hiện sở hữu lượng lớn Bitcoin. Đây là kết quả của nhiều năm dòng tiền âm thầm đổ vào các quỹ.

“Hoạt động sở hữu của các tổ chức đã bước sang một giai đoạn mới: lượng BTC lưu thông giảm, số người nắm giữ dài hạn tăng, giá phản ứng mạnh hơn và thị trường được dẫn dắt nhiều hơn bởi các kênh đầu tư được quản lý thay vì các sàn giao dịch. Điều đó có nghĩa, Bitcoin khi vào tay của các tổ chức thì không dễ gì họ bán ra. Việc thắt chặt nguồn cung đang diễn ra từng ngày", ông Andreou nói.

Dữ liệu từ CoinGlass cũng phản ánh xu hướng này. Đến ngày 22/11, khi Bitcoin điều chỉnh xuống quanh 84.600 USD, lượng BTC trên các sàn chỉ còn khoảng 2,11 triệu BTC.

Trong khi đó, theo BitBo, các quỹ ETF đang nắm giữ hơn 1,5 triệu BTC, các công ty đại chúng sở hữu hơn 1 triệu BTC.

Tổng cộng, nhóm tổ chức này đang nắm giữ gần 11% tổng nguồn cung Bitcoin. Đây là con số cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của dòng vốn tổ chức đối với thị trường tiền mã hóa.