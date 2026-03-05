Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Thị trường

TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than trong tháng 3/2026

Nguyệt Hà

05/03/2026, 15:58

Trong tháng 2, TKV đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất. Phát huy kết quả này, Tập đoàn định hướng tận dụng thời tiết thuận lợi để bứt phá sản lượng trong tháng 3...

Lượng than nguyên khai sản xuất tháng 2 dự kiến đạt 2,38 triệu tấn, bằng 106,4% kế hoạch tháng.
Lượng than nguyên khai sản xuất tháng 2 dự kiến đạt 2,38 triệu tấn, bằng 106,4% kế hoạch tháng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2/2026 duy trì ổn định nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác. 

Theo đó, lượng than nguyên khai sản xuất tháng 2 dự kiến đạt 2,38 triệu tấn, bằng 106,4% kế hoạch tháng; lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 6,01 triệu tấn. Than sạch sản xuất đạt 2,42 triệu tấn; lũy kế 2 tháng đạt 6,01 triệu tấn. Than tiêu thụ ước đạt 3,24 triệu tấn; lũy kế 2 tháng đạt 6,98 triệu tấn.

Công tác đào lò đạt 17,21 nghìn mét, bằng 109,8% kế hoạch tháng; lũy kế 2 tháng đạt 42,95 nghìn mét. Bốc xúc đất đá đạt 8,28 triệu m3, bằng 89,2% kế hoạch tháng; lũy kế 2 tháng đạt 18,46 triệu m3.

Sản xuất Alumina tháng 2 đạt 114 nghìn tấn, bằng 105,6% kế hoạch; lũy kế 2 tháng đạt 236,3 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 82,9 nghìn tấn; lũy kế 2 tháng đạt 165,1 nghìn tấn. Khai thác quặng bauxit đạt 690 nghìn tấn; lũy kế 2 tháng đạt 1,56 triệu tấn.

Tinh quặng đồng sản xuất đạt 9,2 nghìn tấn, bằng 100,1% kế hoạch tháng và 113,1% so với cùng kỳ; tiêu thụ đạt 3,0 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch và 115% so với cùng kỳ.

Sản xuất kẽm thỏi đạt 950 tấn, bằng 121,8% kế hoạch và 209,6% so với cùng kỳ; tiêu thụ đạt 950 tấn, bằng 121,8% kế hoạch và 190,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng, sản xuất tinh quặng đồng đạt 19,67 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 5,78 nghìn tấn. Đồng tấm sản xuất đạt 5,36 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 7,2 nghìn tấn.

Sản xuất điện tháng 2 đạt 775 triệu kWh; lũy kế 2 tháng đạt 1,63 tỷ kWh.

Sản xuất thuốc nổ đạt 3,6 nghìn tấn; lũy kế 2 tháng đạt 10,6 nghìn tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 5,0 nghìn tấn; lũy kế 2 tháng đạt 12,8 nghìn tấn.

Sản xuất Amon Nitrat đạt 8,2 nghìn tấn, bằng 63,1% kế hoạch tháng; lũy kế 2 tháng đạt 26,0 nghìn tấn. Tiêu thụ đạt 5,0 nghìn tấn; lũy kế 2 tháng đạt 12,8 nghìn tấn.

Với kết quả trên, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 2 ước đạt 11,83 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 25,48 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 2 đạt 1,78 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đạt 4,44 nghìn tỷ đồng.

TKV cho biết đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh; cân đối dòng tiền, đảm bảo thanh toán và kiểm soát các hệ số tài chính trong giới hạn an toàn.

Dự báo thời tiết tháng 3 tiếp tục thuận lợi, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than nguyên khai; 3,5 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 4,53 triệu tấn.

Khối khoáng sản dự kiến sản xuất 120 nghìn tấn Alumina (tiêu thụ 137 nghìn tấn); 11,2 nghìn tấn tinh quặng đồng (tiêu thụ 3,0 nghìn tấn); 1,1 nghìn tấn kẽm thỏi (tiêu thụ 1,0 nghìn tấn); 2,7 nghìn tấn đồng tấm (tiêu thụ 2,3 nghìn tấn).

Sản xuất điện dự kiến đạt 985 triệu kWh. Sản xuất thuốc nổ 8,1 nghìn tấn; cung ứng 10,4 nghìn tấn. Sản xuất Amon Nitrat 16,3 nghìn tấn; tiêu thụ 18,5 nghìn tấn. Doanh thu hợp nhất tháng 3 dự kiến đạt 15,4 nghìn tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc sản xuất ngay từ đầu tháng; cân đối tiêu thụ than trong nước, chủ động nhập khẩu than pha trộn; điều hành linh hoạt sản xuất – chế biến – tiêu thụ; đồng thời tăng cường phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn, môi trường và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

công tác an ninh trật tự doanh thu tháng 2 kế hoạch sản xuất tháng 3 sản xuất Alumina sản xuất điện sản xuất than tháng 2 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiêu thụ than

VnEconomy