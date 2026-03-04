Kết nối, gia tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong tháng đầu năm 2026, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ) đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư trong khuôn khổ Chương trình gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân 2026, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ...

Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân 2026, chúc mừng năm mới Bính Ngọ tới cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và kiều bào đang sinh sống, làm việc tại bang Texas và khu vực lân cận.

Tại sự kiện, ông Hoàng Thùy Dương - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston, đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội nổi bật của Việt Nam trong năm 2025, cùng các kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư; đồng thời giới thiệu các chính sách mới của Chính phủ và các bộ, ngành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và khoa học – công nghệ, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong giai đoạn tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston đã kết hợp quảng bá thương hiệu, hình ảnh của nhiều doanh nghiệp lớn và các tập đoàn, tổng công ty Việt Nam; đồng thời cung cấp tài liệu giới thiệu về các thương hiệu Việt Nam hàng đầu, có giá trị cao thuộc cả khu vực nhà nước và tư nhân, như: PVN, EVN, Petrolimex, Viettel, VNPT, MobiFone, Vinamilk, Vietcombank, Techcombank, BIDV, Vietnam Airlines, Thaco, Hòa Phát, BRG-HAPRO, HABECO, Masan…

Song song với hoạt động gặp mặt đầu Xuân, trong tháng 2/2026, Tổng Lãnh sự quán và Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston đã làm việc với Phòng Thương mại Á Châu tại Houston (Asian Chamber of Commerce – ACC Houston) về Kế hoạch hợp tác năm 2026. Hai bên thống nhất chuẩn bị giới thiệu các đối tác và doanh nghiệp Hoa Kỳ là thành viên của ACC sang châu Á tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026.

Trước đó, ngày 24/2/2026, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu với mạng lưới các hiệp hội và phòng thương mại uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ, CNTV Houston đã làm việc với Phòng Thương mại Indo-American Chamber of Commerce (IACC). Tại sự kiện đầu năm của IACC ở Houston, Chi nhánh thương vụ đã giới thiệu về tiềm năng, năng lực cạnh tranh và các đối tác là doanh nghiệp Việt Nam.

Hoạt động này thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ gốc Ấn Độ. Nhiều đối tác Hoa Kỳ gốc Ấn Độ đánh giá cao chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp – năng lượng và thực phẩm chế biến. Phía IACC bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thương vụ Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh kết nối, đồng hành phát triển cộng đồng doanh nghiệp châu Á kinh doanh thành công tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán và Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston đã và đang làm việc với một số công ty Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, cung cấp thông tin thị trường và tư vấn về phương thức tiếp cận, các vấn đề pháp lý, hỗ trợ xuất nhập khẩu – đầu tư, cũng như các chương trình, dự án hạ tầng và cơ hội kinh doanh mới tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Tổng Lãnh sự quán và Chi nhánh thương vụ đã cung cấp thông tin tới nhiều phòng thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp Việt kiều tại khu vực Nam Hoa Kỳ về các doanh nghiệp đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value). Đây là chương trình do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhằm lựa chọn và tôn vinh các thương hiệu nội địa tiêu biểu, góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao nhận diện và sức cạnh tranh của sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Chuỗi hoạt động đầu Xuân 2026 tại Houston được đánh giá là bước khởi động quan trọng trong công tác xúc tiến thương mại – đầu tư năm 2026 của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ, qua đó củng cố kết nối doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới đối tác và gia tăng hiện diện thương hiệu Việt Nam trong khu vực Nam Hoa Kỳ.