Chinh phục 25 tỷ USD: Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển đổi sang bền vững
Chu Khôi
05/03/2026, 11:12
Hành trình từ 61 triệu USD lên 17,2 tỷ USD trong 30 năm qua phản ánh tốc độ tăng trưởng phi thường của ngành gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, để chinh phục mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030, không thể dựa vào việc khai thác nhanh hay phụ thuộc nguồn cung nhập khẩu. Thay vào đó, toàn ngành phải chuyển đổi sang mô hình lâm nghiệp bền vững, tự chủ nguyên liệu, nâng cấp chuỗi giá trị và tối ưu hiệu suất sinh thái rừng...
Năm 2025 đánh dấu một mốc mới của ngành gỗ Việt Nam khi
kim ngạch xuất khẩu đạt 17,2 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm
ngành xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ (Viện Chiến lược,
Chính sách Nông nghiệp và Môi trường), đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng là
những giới hạn sinh thái và cấu trúc chuỗi giá trị đòi hỏi phải chuyển đổi sâu
sắc
TĂNG TRƯỞNG NHANH, PHỤ THUỘC LỚN VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
Năm 2025, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất trong xuất
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch. Cùng với
Nhật Bản và Trung Quốc, ba thị trường này tiêu thụ gần 80% sản lượng xuất khẩu.
Đồ nội thất đóng góp 11,7 tỷ USD, giữ vai trò trụ cột giá trị gia tăng. Đáng
chú ý, viên nén gỗ tăng gần 50% trong năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai
thế giới về xuất khẩu sinh khối năng lượng.
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, dòng vốn FDI và các FTA thế hệ mới thúc đẩy ngành nâng cấp
công nghệ ép ván, sấy gỗ, xử lý bề mặt và logistics cảng biển. Doanh nghiệp dần
chuyển từ gia công (OEM) sang thiết kế và xây dựng thương hiệu (ODM, OBM), tích
hợp truy xuất nguồn gốc điện tử để đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng quốc tế.
Từ mức 61 triệu USD năm 1996, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã tăng liên tục
qua các giai đoạn: 3,4 tỷ USD năm 2010, 10,33 tỷ USD năm 2019, 15,8 tỷ USD năm
2022. Sau khi giảm xuống 13,5 tỷ USD năm 2023 do suy thoái nhu cầu toàn cầu,
ngành phục hồi lên 16,28 tỷ USD năm 2024 và đạt 17,2 tỷ USD năm 2025.
Dù vậy, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho rằng nền tảng tài nguyên
của ngành chế biến xuất khẩu đồ gỗ đang tiến gần ngưỡng giới hạn. Tổng diện
tích đất tự nhiên của Việt Nam ổn định khoảng 33,2 triệu ha; đất chưa sử dụng
giảm mạnh còn chưa tới 1 triệu ha. Quỹ mở rộng theo chiều rộng gần như không
còn.
Diện tích rừng toàn quốc đạt 14,87 triệu ha năm 2024, độ
che phủ 42%. Rừng tự nhiên giảm nhẹ trong khi rừng trồng tăng lên 4,74 triệu
ha. Trong 304.000 ha trồng mới năm 2024, phần lớn là rừng sản xuất, phản ánh ưu
tiên cung ứng sinh khối thương mại ngắn hạn.
Chu kỳ khai thác keo, bạch đàn 5-7 năm giúp hộ trồng rừng
thu hồi vốn nhanh nhưng làm suy giảm chất lượng đất và hạn chế tích lũy carbon dài hạn. Báo cáo kinh tế sinh thái ước tính thâm hụt năng lực sinh học giai đoạn
2024–2025 lên tới -220%, cho thấy tốc độ tiêu thụ tài nguyên vượt xa khả năng
tái tạo.
PHẢI CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG
Sản lượng gỗ khai thác nội địa tăng mạnh từ 6,06 triệu m3 năm 2010 lên 21,63 triệu m3 năm 2023, gần 24 triệu m3 năm 2024 và khoảng 25,6
triệu m3 năm 2025. Tuy nhiên, giá trị kinh tế trực tiếp từ rừng trồng sản xuất
chỉ khoảng 758 USD/ha, thấp hơn nhiều so với cà phê hay nuôi trồng thủy sản.
Trong khi đó, cấu trúc hàng triệu hộ trồng
rừng phân tán tạo nguồn cung dồi dào nhưng gây khó cho chuẩn hóa chất lượng và
cấp chứng chỉ bền vững.
PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhận định sự phụ thuộc lớn vào Hoa
Kỳ khiến ngành dễ tổn thương trước biến động thương mại. Tháng 5/2025, Hoa Kỳ khởi
xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán và sản phẩm
trang trí của Việt Nam, với biên độ cáo buộc cao. Nguy cơ áp dụng thuế bổ sung
theo các điều khoản thương mại có thể làm suy giảm sức cạnh tranh giá.
Đạo luật Lacey yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc hợp
pháp. Tại châu Âu, Quy định chống phá rừng (EUDR) buộc doanh nghiệp cung cấp tọa
độ địa lý và dữ liệu xác minh lô hàng không liên quan phá rừng sau 31/12/2020.
Dù Việt Nam thuộc nhóm rủi ro thấp, yêu cầu minh bạch dữ liệu vẫn rất khắt khe.
Tại EU, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) cũng tạo sức
ép giảm phát thải, đòi hỏi ngành cải tiến công nghệ sấy, sử dụng vật liệu gỗ kỹ
thuật như MDF, OSB, plywood để tối ưu sinh khối.
Theo định hướng đến 2030, xuất khẩu gỗ và lâm sản đặt mục
tiêu 25 tỷ USD, song tăng trưởng phải gắn với kỷ luật sinh thái. Trọng tâm
không còn là mở rộng diện tích mà là nâng cao năng suất và chất lượng trên quỹ
đất 14,87 triệu ha rừng hiện có.
Chiến lược yêu cầu chuyển rừng gỗ nhỏ chu kỳ 5-7 năm sang
rừng gỗ lớn 10-15 năm để tăng trữ lượng, cải thiện cấu trúc đất, nâng khả năng
tích lũy các-bon và tạo nguồn gỗ xẻ chất lượng cao. Thu nhập trên đơn vị diện
tích rừng trồng được đặt mục tiêu tăng gấp 1,5 lần vào 2025 so với năm 2020 và gấp đôi vào
2030.
Đến năm 2030, 100% diện tích rừng thuộc chủ rừng là tổ chức
phải đạt chuẩn quản lý bền vững; tối thiểu 1 triệu ha có chứng chỉ quốc tế như
FSC hoặc PEFC.
Ở hạ nguồn, doanh nghiệp chế biến gỗ phải đầu tư tự động hóa, trí tuệ
nhân tạo, phần mềm quản trị sản xuất và hệ thống dữ liệu lô rừng gắn tọa độ địa
lý. Chuỗi cung ứng cần được số hóa toàn diện để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn
gốc. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 90% toàn ngành
khiến nhu cầu tín dụng xanh và cơ chế đầu tư bền vững trở nên cấp thiết. Đồng
thời, đa dạng hóa thị trường sang Trung Đông, Ấn Độ, ASEAN thông qua RCEP được
xem là giải pháp giảm lệ thuộc vào thị trường truyền thống.
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, để đạt 25 tỷ USD vào năm 2030, ngành không thể tiếp tục
tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên sinh khối ngắn hạn và nguyên liệu nhập khẩu.
Chuyển đổi sang mô hình lâm nghiệp bền vững, tự chủ nguyên liệu, nâng cấp chuỗi
giá trị và tối ưu hiệu suất sinh thái trên mỗi hecta đất rừng sẽ quyết định vị
thế dài hạn của xuất khẩu gỗ Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều
biến động.
