Trang chủ Thị trường

Giá xăng dầu tăng đột biến do xung đột Trung Đông leo thang

Huyền Vy

05/03/2026, 15:57

Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran gây tắc nghẽn eo biển Hormuz đã đẩy giá xăng dầu toàn cầu tăng đột biến. Xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít. Riêng giá dầu, có loại tăng 7.132 đồng/lít…

Từ chiều 5/3/2026, giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng mạnh so với kỳ điều hành trước (ngày 26/2/2026)
Từ chiều 5/3/2026, giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng mạnh so với kỳ điều hành trước (ngày 26/2/2026)

Chiều 5/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.449 đồng/lít (tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 891 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít (tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít (tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít (tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg (tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 05/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 05/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân tăng mạnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026. Xung đột tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Tiếp đó, Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng RON95 ngày 2/3/2026 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27/02/2026 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran). Tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 02/3/2026 ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, tương đương tăng 24,14% so với ngày 27/02/2026; dầu hỏa ngày 02/3/2026 ở mức 116,460 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%. Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 04/3/2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,70% so với ngày trước liền kề, 03/3/2026.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 20/02/2026 - 25/02/2026 và từ 26/02/2026 - 04/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 20/02/2026 - 25/02/2026 và từ 26/02/2026 - 04/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/02/2026 và kỳ điều hành ngày 05/3/2026 là: 88,894 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,656 USD/thùng, tương đương tăng 13,62%); 91,922 USD/thùng xăng RON95 (tăng 11,294 USD/thùng, tương đương tăng 14,01%); 132,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 40,475 USD/thùng, tương đương tăng 43,80%); 112,908 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 21,235 USD/thùng, tương đương tăng 23,16%); 490,978 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 63,118 USD/tấn, tương đương tăng 14,75%).

Trong kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

