TKV khai thác trên 35 triệu tấn than, nộp ngân sách hơn 22.600 tỷ đồng

Nhờ duy trì ổn định nhịp độ sản xuất và tranh thủ thời tiết thuận lợi, tháng 11/2025 ghi nhận nhiều chỉ tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vượt kế hoạch điều hành. Với doanh thu 11 tháng năm 2025 ước đạt hơn 146.700 tỷ đồng, cùng đà tăng trưởng đồng đều ở các lĩnh vực than, điện và khoáng sản, TKV đang tiến gần mục tiêu “về đích” năm 2025 với kết quả cao nhất...

Tháng 11/2025, các phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) được đẩy mạnh nhằm chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11).

SẢN XUẤT VƯỢT KẾ HOẠCH

Theo báo cáo từ TKV, trong tháng 11/2025, sản xuất than nguyên khai ước đạt 3,1 triệu tấn (102,8% kế hoạch). Lũy kế 11 tháng năm 2025 đạt 35,7 triệu tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất đạt 3,23 triệu tấn (101,2% kế hoạch tháng); lũy kế đạt 35,3 triệu tấn, vượt 1,7% so với cùng kỳ. TKV dự kiến cả năm than sạch vượt kế hoạch khoảng 2 triệu tấn, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao.

Tiêu thụ than tháng 11/2025 đạt 3,35 triệu tấn; lũy kế 11 tháng năm 2025 đạt 39,84 triệu tấn.

Ở lĩnh vực khoáng sản – alumin, các chỉ tiêu tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, Alumina sản xuất 113 nghìn tấn (100% kế hoạch), lũy kế 1,3 triệu tấn (đạt 100,8% kế hoạch năm); Tinh quặng đồng: 4,5 nghìn tấn (112,5% kế hoạch), lũy kế 90,2 nghìn tấn (101,1% kế hoạch năm); Kẽm thỏi: 800 tấn (100% kế hoạch), lũy kế 8,8 nghìn tấn (107,9% kế hoạch năm); Đồng tấm: 2,6 nghìn tấn (103,2% kế hoạch), lũy kế 29 nghìn tấn.

Sản xuất điện tháng 11 đạt 812 triệu kWh; lũy kế 11 tháng đạt 9,1 tỷ kWh, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Tháng 11 tiếp tục ghi nhận mức tăng tốt của thuốc nổ công nghiệp: sản xuất 5,8 nghìn tấn; cung ứng 8,5 nghìn tấn. Amon Nitrat: sản xuất 18 nghìn tấn (120% kế hoạch), lũy kế đạt 186,7 nghìn tấn (tăng 15,8%). Tiêu thụ tháng 11 đạt 12,5 nghìn tấn.

Những kết quả này góp phần quan trọng vào cân đối tài chính, đặc biệt là hiệu quả từ sản xuất – tiêu thụ alumin và hóa chất trong tháng 11.

Doanh thu hợp nhất tháng 11 của TKV ước đạt 11.756 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 146.750 tỷ đồng. Nộp ngân sách tháng 11 đạt 1.600 tỷ đồng; lũy kế đạt 22.630 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, bất thường tại miền Trung và Tây Nguyên, kết quả này thể hiện sự chủ động ứng phó của TKV và hiệu quả của các giải pháp điều hành linh hoạt trong năm 2025. Đặc biệt, sản xuất và tiêu thụ Alumin trong tháng 11 tiếp tục được đẩy mạnh, tranh thủ cơ hội của thị trường, qua đó tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần đảm bảo cân đối chung tài chính của TKV.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỘNG THỜI TIẾT, TẬP TRUNG VỀ ĐÍCH

Bước sang tháng 12, tình hình kinh tế - chính trị khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và các ngành sản xuất trong nước cũng như với hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Dự báo tháng 12 rét đậm bắt đầu xuất hiện ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn, lũ muộn và triều cường dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng....

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn đặt mục tiêu duy trì ổn định các hoạt động khai thác – chế biến và thực hiện kế hoạch: Than nguyên khai: 2,69 triệu tấn, Than sạch: 3,33 triệu tấn, Tiêu thụ than: tối thiểu 4,16 triệu tấn, Alumina: sản xuất 131 nghìn tấn; tiêu thụ 140 nghìn tấn, Tinh quặng đồng: sản xuất 7,35 nghìn tấn, Điện: 1,07 tỷ kWh, Thuốc nổ: sản xuất 4,1 nghìn tấn, Amon Nitrat: sản xuất 8,3 nghìn tấn; tiêu thụ 13,3 nghìn tấn, Doanh thu hợp nhất dự kiến: 14,62 nghìn tỷ đồng

Để hoàn thành mục tiêu tháng cuối cùng của năm, Lãnh đạo tập đoàn Than Khoáng sản đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì ổn định các phương án khai thác, chủ động bảo vệ than lưu kho, tăng cường kiểm tra an toàn, môi trường, an ninh mỏ, mở rộng thị trường tiêu thụ than trong nước và xuất khẩu, tối đa hóa chỉ tiêu tiêu thụ năm 2025, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị sản xuất – kinh doanh đồng thời bảo đảm việc làm và thu nhập người lao động trong tình hình thị trường có nhiều biến động.

Với sản lượng các lĩnh vực than, khoáng sản, điện và hóa chất đều duy trì tăng trưởng sau 11 tháng, TKV đang tiến gần mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tháng 12 được dự báo nhiều biến động nhưng với sự chủ động trong điều hành, TKV kỳ vọng về đích với kết quả cao nhất, tiếp tục củng cố vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.