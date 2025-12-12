Để sản xuất tăng tốc, cần những mô hình nhà máy thông minh

Theo báo cáo thị trường của Tập đoàn IMARC, lĩnh vực sản xuất thông minh tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2033...

Khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) về sản xuất thông minh trong các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, cho biết 61% doanh nghiệp vẫn dựa hoàn toàn vào lao động thủ công, trong khi chỉ 25% doanh nghiệp triển khai tự động hóa ở mức độ một phần và tỷ lệ áp dụng công nghệ thông minh còn rất hạn chế.

Điều này cho thấy ngành chế biến – chế tạo dù đang tăng trưởng nhanh chóng và tiếp tục là “đầu tàu” thu hút FDI, nhưng quá trình chuyển đổi sang sản xuất thông minh tại Việt Nam vẫn diễn ra chậm chạp. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ gặp khó vì chi phí đầu tư ban đầu lớn, thiếu nhân lực vận hành công nghệ mới, và chưa có lộ trình tổng thể để chuyển đổi.

Bà Nguyễn Minh Trang, CEO NTQ Factory, nhận định trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng đa dạng và biến động, các doanh nghiệp sản xuất vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh lớn hơn, thiếu hụt lao động chất lượng cao, vòng đời sản phẩm rút ngắn và nhu cầu sản xuất linh hoạt, cá nhân hóa ngày càng tăng.

Theo báo cáo thị trường của Tập đoàn IMARC, lĩnh vực sản xuất thông minh tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2033, nhờ sự thúc đẩy từ đầu tư vào AI, tự động hóa, IoT công nghiệp và sự mở rộng của các tập đoàn FDI.

Trước thực tế này, NTQ vừa qua đã công bố thành lập NTQ Factory, đơn vị chuyên trách tư vấn và triển khai giải pháp cho các nhà máy thông minh (Smart Factory). Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam vận hành hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và sẵn sàng hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

NTQ Factory tập hợp đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống sản xuất quy mô lớn ở nhiều thị trường như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Đơn vị này hướng tới xây dựng giải pháp sản xuất thông minh toàn diện dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, nhưng được điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất tại Việt Nam.

Theo NTQ Factory, hệ thống mà đơn vị này phát triển nhằm tạo ra một nền tảng tích hợp duy nhất, giúp doanh nghiệp tự động thu thập và phân tích dữ liệu thời gian thực, giảm thiểu lỗi do nhập liệu thủ công; giám sát hiện trạng máy móc và quy trình sản xuất, nhanh chóng phát hiện điểm nghẽn và tối ưu hóa hoạt động; xây dựng báo cáo chi tiết và lập kế hoạch sản xuất tối ưu, thông minh với sự trợ giúp của AI.

Đây cũng là những năng lực cốt lõi mà nhiều mô hình nhà máy tiên tiến trên thế giới theo đuổi trong bước chuyển từ tự động hóa rời rạc sang vận hành kết nối – thông minh.

NTQ hiện đã có tại hơn 20 quốc gia. Việc công bố NTQ Factory là một phần trong chiến lược dài hạn của NTQ nhằm mở rộng danh mục dịch vụ số phục vụ các ngành công nghiệp then chốt và cộng đồng sản xuất. NTQ cũng đặt mục tiêu đạt quy mô khoảng 3.000 nhân sự và chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong tương lai, thể hiện tham vọng nâng tầm năng lực công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.