Trang chủ Kinh tế số

Hơn 500 chuyên gia AI Việt Nam đang góp mặt tại các “đầu não” nghiên cứu toàn cầu

Bạch Dương

12/12/2025, 11:51

Với hơn 500 chuyên gia AI đang làm việc tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới, Cổng Sáng kiến Khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ góp phần giúp kết nối mạng lưới nhân tài AI người Việt toàn cầu...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 11/12, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức Hội thảo "Ứng dụng và phát huy hiệu quả Cổng Sáng kiến Khoa học và công nghệ" nhằm thúc đẩy triển khai và mở rộng hệ sinh thái Cổng Sáng kiến trên phạm vi toàn quốc.

Theo PGS.TS. Đào Ngọc Chiến, Giám đốc NAFOSTED, Nghị quyết 57 cùng với Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mở ra một giai đoạn mới, trong đó đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia. 

Một trong những yêu cầu then chốt được đặt ra là hình thành nền tảng số quốc gia có khả năng huy động trí tuệ xã hội, kết nối nguồn lực và lan tỏa tri thức rộng khắp. Trong đó, Cổng Sáng kiến Khoa học và công nghệ là một trong những hạt nhân quan trọng hiện thực hóa tinh thần đó.

Cổng Sáng kiến là môi trường mở, nơi mỗi người dân đều có thể chia sẻ sáng kiến, sáng tạo và được ghi nhận; đồng thời là công cụ giúp chuẩn hóa và minh bạch hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, đánh giá, ghi nhận và khai thác sáng kiến.

Đây cũng là nơi tiếp nhận sáng kiến, kết nối sáng kiến với chuyên gia, với doanh nghiệp, với nhu cầu thực tiễn, giúp sáng kiến không nằm yên trên giấy mà trở thành giá trị thực tế.

Song song với phát triển Cổng Sáng kiến, NAFOSTED triển khai mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu, một cấu phần có ý nghĩa chiến lược.

Hiện Việt Nam có hơn 500 chuyên gia AI đang làm việc tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Khi được kết nối hiệu quả, sẽ tạo được một "siêu đội ngũ tri thức", hỗ trợ cho hệ thống sáng kiến, cho đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Đây là bước đi thể hiện tư duy liên kết - mở - toàn cầu hóa nguồn lực trí tuệ mà Nghị quyết 57 đặt ra, với quan điểm "người Việt ở bất cứ đâu cũng có thể đóng góp cho đổi mới sáng tạo quốc gia".

Ông Đào Ngọc Chiến nhấn mạnh, các trường đại học có thể đưa Cổng trở thành công cụ hỗ trợ giảng viên và sinh viên đề xuất ý tưởng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các địa phương sử dụng Cổng để tìm kiếm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ chuyển đổi số. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận kho sáng kiến phong phú, các nhóm nghiên cứu mạnh và mạng lưới chuyên gia AI.

NAFOSTED đặt mục tiêu phát triển Cổng Sáng kiến trở thành một nền tảng số quốc gia vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại, kết nối sáng kiến với các chương trình tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu và thương mại hóa.

Quỹ cũng sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu như một tài sản trí tuệ quốc gia và hình thành hệ sinh thái sáng kiến, nơi ý tưởng được phát hiện sớm, nuôi dưỡng đúng cách và lan tỏa rộng rãi.

Cổng Sáng kiến Khoa học và công nghệ Quốc gia được thiết kế như một hệ thống mở, cho phép nhiều chủ thể cùng tham gia, gồm lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương; các hội đồng đánh giá; cơ quan tiếp nhận sáng kiến; tổ chức, cá nhân và cộng đồng internet.

Hệ thống tiếp nhận và xử lý đa dạng các nhóm nội dung: Các sáng kiến đột phá; các đề xuất sản phẩm - công nghệ chiến lược; hồ sơ công nhận sáng kiến; hồ sơ xin hỗ trợ, tài trợ kinh phí. Đến nay, Cổng đã tiếp nhận 907 đề xuất tài trợ, hỗ trợ kinh phí, trong đó 309 hồ sơ đã được tài trợ.

Ngoài ra, Cổng còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, hỗ trợ về pháp lý khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, tra cứu công nghệ, tìm kiếm thiết bị và giải pháp từ Sàn giao dịch công nghệ, cùng nhu cầu hợp tác quốc tế.

Toàn bộ quy trình từ nộp, tiếp nhận, rà soát đến đánh giá sáng kiến được thực hiện trực tuyến. Công nghệ AI nhanh chóng giúp phân loại và tổng hợp nội dung, sau đó hồ sơ được chuyển đến hội đồng đánh giá trực tuyến, đảm bảo minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý. Kết quả được công khai trên tài khoản người đề xuất và đồng bộ với hệ thống theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Khi được vận hành đồng bộ cùng mạng lưới chuyên gia AI toàn cầu, chuyển đổi số tại địa phương và các trung tâm đào tạo trọng điểm, Cổng sẽ tạo nên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng mở, bền vững, đưa KH&CN thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ quốc gia có địa chỉ www.sangkien.gov.vn. Việc thiết lập Cổng sáng kiến quốc gia xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải huy động trí tuệ tập thể, phát huy sức sáng tạo của toàn dân, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

công nghệ thông tin Cổng Sáng kiến Khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kinh tế số mạng lưới chuyên gia AI NAFOSTED Nghị quyết 57

