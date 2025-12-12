Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Mới đây, Microsoft công bố khoản đầu tư 17,5 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và đào tạo nhân lực tại Ấn Độ. Không lâu sau, Amazon cũng tiếp bước với kế hoạch rót hơn 35 tỷ USD vào thị trường này…

Với lợi thế nhưu quỹ đất dồi dào, lực lượng kỹ sư đông đảo và thị trường tiêu thụ rộng lớn, Ấn Độ ngày càng hấp dẫn trong mắt các ông lớn công nghệ (Big Tech) đang tìm kiếm thị trường để xây dựng hạ tầng AI.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Microsoft và Amazon đã công bố đầu tư tổng cộng hơn 50 tỷ USD vào hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quốc gia này, theo CNBC.

Cụ thể, thứ ba tuần này, Microsoft tuyên bố sẽ đầu tư vào Ấn Độ 17,5 tỷ USD để mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động tại thị trường này. Đến thứ tư, Amazon cũng thông báo kế hoạch rót thêm hơn 35 tỷ USD. Trong khi đó, đầu tuần này, Intel đã thông báo kế hoạch sản xuất chip tại Ấn Độ.

Google cũng đang lên kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu cho một “trung tâm AI” mới tại miền Nam Ấn Độ.

Trước động thái mới của hàng loạt gã khổng lồ công nghệ, các nhà quan sát đánh giá Ấn Độ có khả năng sẽ trở thành “thị trường chiến lược” mới trong cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu.

Trong khi đó, về phần mình, dù vẫn đi sau Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển mô hình AI và chưa có doanh nghiệp nội địa đủ tầm về hạ tầng AI, Ấn Độ muốn tận dụng thế mạnh bản địa để xây dựng và triển khai ứng dụng AI ở cấp doanh nghiệp đồng thời mở ra cơ hội lớn cho Big Tech để thu hút đầu tư.

“Chỉ có mô hình AI hay sức mạnh tính toán là chưa đủ, phải có cả những sản phẩm ứng dụng AI hiệu quả và lực lượng triển khai đủ lớn”, ông S. Krishnan, Thư ký Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ, nhận định với CNBC.

Đại học Stanford hiện xếp Ấn Độ vào nhóm bốn quốc gia dẫn đầu về mức độ sẵn sàng cho AI, cùng với Mỹ, Trung Quốc và Anh. Cộng đồng GitHub cũng ghi nhận Ấn Độ hiện chiếm tới 24% tổng số dự án toàn cầu.

Ông Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định: “Ấn Độ có lợi thế rất đặc biệt: số lượng người dùng internet đông đảo, nhu cầu điện toán đám mây và AI tăng nhanh, cùng lực lượng IT đủ chuyên môn để phát triển và vận hành AI ở quy mô lớn. Điều này khiến Ấn Độ không chỉ là thị trường tiêu dùng, mà còn là trung tâm kỹ thuật và triển khai quan trọng”.

Về hạ tầng, Ấn Độ cũng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu. Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các thị trường như Nhật Bản, Úc, Trung Quốc hay Singapore đã phát triển đến mức khó mở rộng thêm.

Trong khi tại Singapore, hiện là trung tâm dữ liệu của khu vực, đang chứng kiến quỹ đất ngày càng hạn chế. Điều này khiến việc xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu lớn trên hòn đảo này gần như không thể.

Ngược lại, Ấn Độ lại có không gian dồi dào để phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Giá điện tại Ấn Độ đây cũng thấp hơn so với châu Âu. Cùng với đó, năng lực sản xuất điện tái tạo tại quốc gia này ngày một cải thiện, mang lại lợi thế quan trọng khi xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Bà Deepika Giri, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu dữ liệu lớn và AI của IDC, cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất về chi tiêu cho AI ở châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khoảng trống của Ấn Độ, song cũng lại là cơ hội cho các nhà cung cấp đám mây quốc tế, là Ấn Độ đang thiếu hạ tầng tính toán đủ mạnh để vận hành các mô hình AI”.

Đây là lý do khiến các ông lớn công nghệ đang đổ dồn vốn đầu tư vào mảng đám mây và trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ.

Thư ký Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ, cho rằng các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang giúp Ấn Độ mang năng lực tính toán đến gần các trung tâm công nghệ ở các thành phố Bangalore, Hyderabad và Pune, thay vì chỉ tập trung tại Mumbai và Chennai, khu vực gần các tuyến cáp biển quốc tế như trước đây.

Và không chỉ để phục vụ nhu cầu của thị trường Ấn Độ, hạ tầng trung tâm dữ liệu của nước này sẽ còn được đầu tư mạnh mẽ để phục vụ cả thế giới.