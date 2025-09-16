Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.

Hoạt động chốt lời quanh đỉnh 1700 điểm có xu hướng diễn ra mạnh hơn sau khi những thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường lan truyền rầm rộ. Mặc dù nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có kết quả nâng hạng vào tháng 10 tới đây nhưng những kỳ vọng này đã được phản ánh đầy đủ vào giá.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 4 điểm lùi về vùng giá 1.680 nhưng cổ phiếu đi nặng hơn chỉ số. Có tới 210 mã giảm điểm trên 114 mã tăng. Bay màu nặng nhất là bất động sản. Rụng rơi hàng loạt từ họ Vin như VIC, VHM, VRE đến cổ đầu cơ như CEO, DIG, DXG, KDH, PDR. Chứng khoán cũng đỏ lửa hàng loạt như SSI, VND, VCI, MBS, HCM, SHS.

Ngân hàng không cõng nổi chỉ số. Một số mã được kéo xanh tích cực như CTG, VPB, MBB, TCB, SHB nhưng sức ảnh hưởng xấu của VCB và BID quá lớn. Hàng loạt nhóm ngành khác cũng quay đầu giảm mạnh như thép, hóa chất, dầu khí, đầu tư công.

Top cổ phiếu dìm nhiều điểm nhất của thị trường hôm nay gồm có VIC giảm 2,03%, VHM giảm 1,72%, HPG giảm 1,32%, MSN giảm 1,92%, VJC giảm 2,47%. Ngược lại, bên nỗ lực kéo điểm có HVN, MBB, CTG, VNM, FPT.

Việc VN-Index gặp khó khăn khi quay lại mốc 1700 điểm là điều có thể dự đoán, vì dòng tiền kéo lên lần này kém hơn hẳn. Mặt khác, kỳ vọng đang có vẫn chỉ loanh quanh những sự kiện đã biết như nâng hạng. Động lực này chưa đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh 43.600 tỷ đồng cho thấy điểm tích cực là tiền vẫn sẵn sàng nhảy vào bắt đáy chỉ cần thị trường chỉnh. Khối ngoại hôm nay bán ròng 115.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 146.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, HVN, VNM, MBB, CTG, ACB, FPT, MSN, VHC, TCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, SSI, VND, VIC, VCB, KDH, VHM, SHB, DXG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2157.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1393.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIX, ACB, VPB, HPG, VIC, POW, VND, FPT, IJC, MWG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: MSN, BID, GMD, HVN, CII, VHC, PDR, GEE, HHV.

Tự doanh bán ròng 452.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 414.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIB, PLX, FUEVFVND, PVT, DPM, GEX, FUEKIVFS, KDH, VSC, TPB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VNM, HPG, VIC, TCB, MSN, FPT, VHM, STB, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIX, ACB, MBB, VIB, FPT, HVN, HPG, CTG, POW, IJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có MSN, SSI, VPB, VND, VCB, CII, PDR, SHB, VCI, VIC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.631,6 tỷ đồng, giảm -30,2% so với phiên liền trước và đóng góp 8,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu TCB, với hơn 15,7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 607,4 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Ngoài ra Tổ chức trong nước cũng thực hiện bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân ở một số cổ phiếu như: VIC, VPB, PDR và VTP.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Phần mềm trong khi giảm ở Xây dựng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô, Dệt may. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.