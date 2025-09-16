Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

Thu Minh

16/09/2025, 20:56

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hoạt động chốt lời quanh đỉnh 1700 điểm có xu hướng diễn ra mạnh hơn sau khi những thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường lan truyền rầm rộ. Mặc dù nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có kết quả nâng hạng vào tháng 10 tới đây nhưng những kỳ vọng này đã được phản ánh đầy đủ vào giá.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 4 điểm lùi về vùng giá 1.680 nhưng cổ phiếu đi nặng hơn chỉ số. Có tới 210 mã giảm điểm trên 114 mã tăng. Bay màu nặng nhất là bất động sản. Rụng rơi hàng loạt từ họ Vin như VIC, VHM, VRE đến cổ đầu cơ như CEO, DIG, DXG, KDH, PDR. Chứng khoán cũng đỏ lửa hàng loạt như SSI, VND, VCI, MBS, HCM, SHS.

Ngân hàng không cõng nổi chỉ số. Một số mã được kéo xanh tích cực như CTG, VPB, MBB, TCB, SHB nhưng sức ảnh hưởng xấu của VCB và BID quá lớn. Hàng loạt nhóm ngành khác cũng quay đầu giảm mạnh như thép, hóa chất, dầu khí, đầu tư công.

Top cổ phiếu dìm nhiều điểm nhất của thị trường hôm nay gồm có VIC giảm 2,03%, VHM giảm 1,72%, HPG giảm 1,32%, MSN giảm 1,92%, VJC giảm 2,47%. Ngược lại, bên nỗ lực kéo điểm có HVN, MBB, CTG, VNM, FPT.

Việc VN-Index gặp khó khăn khi quay lại mốc 1700 điểm là điều có thể dự đoán, vì dòng tiền kéo lên lần này kém hơn hẳn. Mặt khác, kỳ vọng đang có vẫn chỉ loanh quanh những sự kiện đã biết như nâng hạng. Động lực này chưa đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh 43.600 tỷ đồng cho thấy điểm tích cực là tiền vẫn sẵn sàng nhảy vào bắt đáy chỉ cần thị trường chỉnh. Khối ngoại hôm nay bán ròng 115.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 146.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, HVN, VNM, MBB, CTG, ACB, FPT, MSN, VHC, TCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, SSI, VND, VIC, VCB, KDH, VHM, SHB, DXG.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2157.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1393.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIX, ACB, VPB, HPG, VIC, POW, VND, FPT, IJC, MWG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: MSN, BID, GMD, HVN, CII, VHC, PDR, GEE, HHV.

Tự doanh bán ròng 452.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 414.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIB, PLX, FUEVFVND, PVT, DPM, GEX, FUEKIVFS, KDH, VSC, TPB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VNM, HPG, VIC, TCB, MSN, FPT, VHM, STB, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIX, ACB, MBB, VIB, FPT, HVN, HPG, CTG, POW, IJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có MSN, SSI, VPB, VND, VCB, CII, PDR, SHB, VCI, VIC. 

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.631,6 tỷ đồng, giảm -30,2% so với phiên liền trước và đóng góp 8,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu TCB, với hơn 15,7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 607,4 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Ngoài ra Tổ chức trong nước cũng thực hiện bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân ở một số cổ phiếu như: VIC, VPB, PDR và VTP.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Phần mềm trong khi giảm ở Xây dựng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô, Dệt may. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

20:52, 16/09/2025

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh

16:25, 16/09/2025

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh

Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt

15:35, 16/09/2025

Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt

Từ khóa:

Tổ chức bán ròng

Đọc thêm

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh

Áp lực giảm giá của các trụ VIC, VHM, HPG, MSN đã khiến VNI không thể chạm tới mốc 1700 điểm, dù có lúc khoảng cách chỉ còn hơn 3 điểm. Sự phân hóa trong nhóm trụ không có gì bất ngờ, nhưng các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán và không thể duy trì sức mạnh như hôm qua là một tín hiệu yếu.

Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt

Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt

Một đợt tăng khá tốt đầu phiên chiều nay đem lại chút hi vọng VN-Index kiểm định thành công đỉnh 1700 điểm, nhưng lại kết thúc trong thất bại. Lực cầu giá cao không đủ để neo giữ giá, trong khi bên bán có tín hiệu xả khá mạnh.

VN-Index “hụt hơi” trước mốc 1700, áp lực bán đang tăng cao

VN-Index “hụt hơi” trước mốc 1700, áp lực bán đang tăng cao

Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được ngay đầu phiên sáng nay là 1696,87 điểm, tăng xấp xỉ 12 điểm (+0,71%). Tuy nhiên toàn thời gian còn lại là nhịp trượt dốc với thanh khoản tăng khá cao, phản ánh áp lực bán bắt đầu mạnh lên.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

KLB chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sàn, giá tăng trần

Doanh nghiệp niêm yết

2

HOSE đưa TCD và BCG vào diện cảnh báo từ ngày 22/9

Doanh nghiệp niêm yết

3

Nâng tầm giá trị cây luồng, xây dựng kinh tế rừng bền vững

Kinh tế xanh

4

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh

Chứng khoán

5

Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: