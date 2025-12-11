VN-Index mất mốc 1700 điểm, các công ty chứng khoán bình luận gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/12/2025

Kết phiên 11/12 VN-Index giảm 20,08 điểm, tương đương 1,17% xuống mốc 1.698,9 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,61 điểm, tương đương 0,24% xuống 255,87 điểm.

Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 1675-1690 điểm (MA50) dưới áp lực điều chỉnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn có tính chi phối điểm số thị trường thời gian qua. Dù vậy, mức độ giảm sẽ bắt đầu có sự phân hóa và khi mức độ chi phối thị trường giảm đi thì nhiều khả năng các nhóm cổ phiếu giảm sâu sẽ có cơ hội hồi phục khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 50 ngày. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ có phản ứng hồi phục tại vùng hỗ trợ 1.675-1.690 điểm để thiết lập dao động tích lũy ở nửa trên của kênh giá sideway từ tháng 04 đến nay.

Nhà đầu tư xem xét đóng các vị thế đang nắm giữ nếu giá vi phạm các ngưỡng trailing stop.

Đối với hoạt động trading, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và có khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể mở vị thế mua khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.675-1.690 điểm. Tập trung ở một số nhóm như chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, bất động sản…”.

VN-Index đóng cửa dưới 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co theo hướng giảm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.698,90 điểm, giảm hơn 20 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Du lịch & giải trí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. VN-Index hiện đang trở về kiểm tra ngưỡng SMA20, nếu tiếp tục để mất ngưỡng này, chỉ số sẽ trở về 1.680, tương đương SMA50”.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm - 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh phiên thứ 03 liên tiếp sau khi tạo đỉnh ngắn hạn. VN-Index trong phiên sáng giảm điểm với thanh khoản thấp khi nhiều cổ phiếu nổ lực phục hồi. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng mạnh với nhiều cổ phiếu. Kết phiên VN-Index giảm 20,08 điểm (-1,17%) về mức 1.698,90 điểm, dưới mốc tâm lý 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm 22,69 điểm (-1,17%) về mức 1.924,29 điểm với áp lực bán mở rộng hơn ở nhiều cổ phiếu, kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 192 mã giảm giá. Tiếp tục chịu áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu VinGroup, các cổ phiếu đã tăng mạnh sau thông tin thoái vốn, bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, xây dựng...; 104 mã tăng giá, khá nổi bật ở các cổ phiếu nhóm nhựa, phục hồi ở các cổ phiếu nông nghiệp, bảo hiểm, công nghệ, khoáng sản... và 75 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -3,7% so với phiên trước. Thể hiện thị trường phân hóa, áp lực bán giảm ở nhiều mã, nhưng mức độ phục hồi cũng kém tích cực, trong khi bán mạnh ở các cổ phiếu đã tăng mạnh trước thông tin thoái vốn. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -485,7 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.919,1 điểm, giảm -0,82% so với phiên trước. Chênh lệch âm thu hẹp -5,19 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm từ -8,29 điểm đến -13,19 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh -23,7% so với phiên trước, ở mức trung bình. Cho thấy các trader gia tăng mạnh các vị thế đàu cơ khi VN30 biến động mạnh trong phiên. Kém lạc quan về xu hướng ngắn hạn của VN30. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 chịu áp lực bán với hỗ trợ gần nhất quanh 1.920 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 36.337, tăng các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh trong vùng 1.760 điểm - 1.800 điểm, hỗ trợ gần nhất của VN-Index là quanh 1.700 điểm. Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm - 1.650 điểm. Khi với những áp lực hiện tại, nhất là VIC đang trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau khi phát hành cổ phiếu, quá trình điều chỉnh, tích lũy của VIC có thể kéo dài cho đến khi cổ phiếu thưởng về tài khoản.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh của thị trường tiếp tục giảm trong phiên hôm nay, về vùng thấp kể từ đầu năm đến nay, phản ánh tâm lý thận trọng trước áp lực điều chỉnh. Thanh khoản cũng suy giảm dưới tác động của một số yếu tố: (1) Lãi suất huy động tăng, lợi tức trái phiếu Chính phủ tăng. (2) Thị trường đang vào giai đoạn cơ cấu danh mục, cân đối các nguồn vốn cuối năm. (3) Rất ít cơ hội sinh lợi vượt trội ngắn hạn. Chúng tôi tiếp tục thận trọng đánh giá diễn biến của thị trường, kiểm soát rủi ro ngắn hạn. Đồng thời theo dõi diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành khi thời điểm giảm mạnh là những cơ hội tốt để xem xét, đánh giá và tích lũy những cổ phiếu chất lượng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 20.1 điểm (-1.2%), đóng cửa ở mức 1,698.9 điểm. Áp lực bán từ các cổ phiếu nhóm Vingroup và nhóm Tài chính lan tỏa sang hầu hết các nhóm ngành và khiến VN-Index giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới. Mặc dù vậy, các cổ phiếu nhóm Vingroup đã giảm chậm lại cùng lực bán giảm có thể giúp hạn chế đà điều chỉnh của chỉ số. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ hướng đến hỗ trợ gần là MA50 ngày quanh mức 1.680.

Trong trường hợp chỉ số phá vỡ hỗ trợ này và tiếp tục giảm, hỗ trợ tiếp theo sẽ là MA100 ngày ở mức 1.650. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không mở mua mới trong các phiên tới và theo dõi sát diễn biến thị trường”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể đi ngang quanh mức trung bình 20 phiên (tức là mức 1,692 điểm) với thanh khoản ở mức thấp, mức hỗ trợ gần nhất cho đà giảm là 1.675 điểm, nếu chỉ số VN-Index giảm dưới mức này thì chỉ số VN-Index có thể giảm về mức hỗ trợ thấp nhất là 1.647 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ và vẫn trong vùng lạc quan cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-45% danh mục và chưa cần bán hết giai đoạn này”.

Xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay giảm điểm với thanh khoản thấp so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu đảo chiều. Bên cạnh đó, đường -DI duy trì trên ngưỡng 25 cùng với xu hướng của đường ADX cũng dần hướng lên, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại chỉ số đang ở vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.690 và nếu kiểm tra vùng hỗ trợ này không thành công thì hỗ trợ tiếp theo của thị trường được kỳ vọng quanh 1.650 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo. Cùng với việc dải Bollinger band ngày một mở rộng và hướng xuống thể hiện lực cung đang tiếp tục áp đảo trên thị trường.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 20.08 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Với việc chỉ số đang tiếp tục điều chỉnh giảm, những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh do áp lực bán ngắn hạn. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm mà nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới”.

Khả năng hình thành vùng cân bằng sẽ được củng cố nếu dòng tiền quay trở lại tích cực hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Ba phiên điều chỉnh liên tiếp đưa chỉ số VN-Index tiệm cận vùng MA20 ngày quanh 1.692 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì dưới ngưỡng bình quân 20 phiên khi áp lực cung được kiểm soát nhưng đồng thời cũng thể hiện tâm lý thận trọng của lực cầu ngắn hạn.

Khu vực 1.680 – 1.700 vẫn đang đóng vai trò nâng đỡ cho xu hướng Tăng ngắn hạn của chỉ số. Khả năng hình thành vùng cân bằng sẽ được củng cố nếu dòng tiền quay trở lại tích cực hơn, đặc biệt tại các nhóm dẫn dắt”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.