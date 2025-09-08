Tổ chức trong nước là thế lực đáng gờm mới, tỷ trọng giao dịch lên tới 50%

Vai trò của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước ngày càng trở nên hiện hữu khi tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này đã tăng từ mức 6-10% ở giai đoạn 2023 – 2024 lên đến 40-50% ở bốn tháng gần nhất.

Chứng khoán Mirae Asset vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 9 trong đó nhấn mạnh không quá lạc quan về quyết định hạ lãi suất của Fed ở thời điểm hiện tại khi tác động của thương chiến trên diện rộng sẽ tiếp tục tác động vào lạm phát trong thời gian tới – điều này sẽ tiếp tục làm hạn chế dư địa hạ lãi suất của Fed trong năm 2026 và áp lực tỷ giá đối với Việt Nam sẽ vẫn còn hiện hữu.

Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã có sự dịch chuyển từ sự bất định sang một khuôn khổ có mục tiêu rõ ràng và phần nào mang tính đơn phương trong việc đưa quyết định cuối cùng nhưng đồng thời gặp thách thức về mặt pháp lý.

Lạm phát tại Mỹ tăng tốc trở lại, với chỉ số CPI lõi và PCE lần lượt tăng lên mức 3,1% và 2,9%. Trong đó, áp lực lạm phát ở những tháng gần nhất có khả năng sẽ hạn chế dư địa nới lỏng tiền tệ đáng kể của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), từ đó tạo ra áp lực mất giá kéo dài đối với đồng Việt Nam, vốn đã suy yếu 3,72% từ đầu năm tính đến cuối tháng 8.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hướng chích sách tiền tệ với mục tiêu ưu tiên tăng trưởng bằng cách hạn chế tối đa việc phải tăng lãi suất. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước chấp nhận sự suy yếu có kiểm soát của tỷ giá và tận dụng nhiều giải pháp khác nhau nhằm điều tiết thanh khoản; tiêu biểu như nghiệp vụ thị trường mở và phát hành hợp đồng ngoại hối kỳ hạn 180 ngày với mức tỷ giá can thiệp 26.550 VND nhằm đánh giá động thái thị trường.

Lập trường này phản ánh một khuôn khổ chính sách tiền tệ đang dần thay đổi, trong đó vai trò của tỷ giá như một ràng buộc chính sách đang giảm dần sự ưu tiên để hỗ trợ tăng trưởng thông qua tín dụng, dù điều này đồng thời thử thách khả năng cân bằng giữa lạm phát, tỷ giá và vòng quay tiền của Ngân hàng Nhà nước.

Ở một diễn biến khác, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã chạm mốc lịch sử 1.682,21 điểm trong tháng 8 - tương đương mức tăng 11,96% so với tháng trước – nhưng đồng thời bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với đặc trưng là các phiên biến động với biên độ lên đến gần 100 điểm như một trạng thái bình thuờng mới.

Trong đó, vai trò của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước ngày càng trở nên hiện hữu khi tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này đã tăng từ mức 6-10% ở giai đoạn 2023 – 2024 lên đến 40-50% ở bốn tháng gần nhất. Tại đây, Mirae Asset cho rằng sự tham gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư trong nước là động lực chính giúp mức thanh khoản bình quân mỗi phiên tăng lên 46,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 8 tăng 42% so với cùng kỳ.

Một điểm nhấn khác của tháng 8 đến từ động thái bán ròng lên đến hơn 42 nghìn tỷ của nhóm nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm nhóm này bán ròng 72,64 nghìn tỷ đồng với tâm điểm xoay quanh loạt động thái thoái vốn mạnh tại VIC (-12,6 nghìn tỷ), FPT (-4,9 nghìn tỷ) và HPG (-4,8 nghìn tỷ).

Trong khi đó, triển vọng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực, với tiềm năng tăng trưởng hướng đến vùng 1.800-2.000 điểm. Tuy nhiên, thị trường phần lớn đã phản ánh các yếu tố tích cực như khả năng nâng hạng từ FTSE Russell và đợt cắt lãi suất của Fed, khiến thị trường dần trở nên dễ bị tác động hơn bởi hoạt động chốt lời.

Mirae Asset duy trì sự thận trọng nhất định với những đợt rung lắc dự kiến sẽ duy trì trong tháng 9, với kịch bản cơ sở là VN-Index tìm thấy hỗ trợ tại 1.650 điểm trước khi tiếp tục đà tăng. Kịch bản kém khả quan hơn sẽ là mức hỗ trợ trung hạn tại 1.550 điểm, khi thị trường tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới trước các biến động ngoại tác.

Các đợt rung lắc với biên độ lớn dần trở thành một điều bình thường mới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ở giai đoạn nửa sau tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 9 khi nhà đầu tư chờ đợi việc hiện thực hóa các tin tức tích cực vốn triển vọng đã gần như phản ánh toàn bộ vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong thời gian vừa qua; tiêu biểu là kỳ đánh giá tháng 9 của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong kỳ họp tháng 9 sắp tới.

Trên thực tế, cả hai câu chuyện trên đều không mới trong khi bất kỳ sự biến thiên về mặt thông tin đều sẽ là dấu hiệu để nhà đầu tư chốt lời nhằm bảo toàn thành quả đã tích lũy ở những tháng gần nhất.

Đối với triển vọng nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại theo sau quyết định nâng hạng vẫn là yếu tố mang tính dài hạn do bản chất quy mô nguồn vốn lớn sẽ yêu cầu lộ trình giải ngân phù hợp trong khi diễn biến mua bán của các nhà đầu tư nước ngoài ở thời điểm hiện tại vẫn còn tương đối thận trọng trong hoạt động giải ngân trước thềm nâng hạng.