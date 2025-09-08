Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức trong nước là thế lực đáng gờm mới, tỷ trọng giao dịch lên tới 50%

Thu Minh

08/09/2025, 14:06

Vai trò của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước ngày càng trở nên hiện hữu khi tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này đã tăng từ mức 6-10% ở giai đoạn 2023 – 2024 lên đến 40-50% ở bốn tháng gần nhất.

VnEconomy

Chứng khoán Mirae Asset vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 9 trong đó nhấn mạnh không quá lạc quan về quyết định hạ lãi suất của Fed ở thời điểm hiện tại khi tác động của thương chiến trên diện rộng sẽ tiếp tục tác động vào lạm phát trong thời gian tới – điều này sẽ tiếp tục làm hạn chế dư địa hạ lãi suất của Fed trong năm 2026 và áp lực tỷ giá đối với Việt Nam sẽ vẫn còn hiện hữu.

Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã có sự dịch chuyển từ sự bất định sang một khuôn khổ có mục tiêu rõ ràng và phần nào mang tính đơn phương trong việc đưa quyết định cuối cùng nhưng đồng thời gặp thách thức về mặt pháp lý.

Lạm phát tại Mỹ tăng tốc trở lại, với chỉ số CPI lõi và PCE lần lượt tăng lên mức 3,1% và 2,9%. Trong đó, áp lực lạm phát ở những tháng gần nhất có khả năng sẽ hạn chế dư địa nới lỏng tiền tệ đáng kể của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), từ đó tạo ra áp lực mất giá kéo dài đối với đồng Việt Nam, vốn đã suy yếu 3,72% từ đầu năm tính đến cuối tháng 8.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hướng chích sách tiền tệ với mục tiêu ưu tiên tăng trưởng bằng cách hạn chế tối đa việc phải tăng lãi suất. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước chấp nhận sự suy yếu có kiểm soát của tỷ giá và tận dụng nhiều giải pháp khác nhau nhằm điều tiết thanh khoản; tiêu biểu như nghiệp vụ thị trường mở và phát hành hợp đồng ngoại hối kỳ hạn 180 ngày với mức tỷ giá can thiệp 26.550 VND nhằm đánh giá động thái thị trường.

Lập trường này phản ánh một khuôn khổ chính sách tiền tệ đang dần thay đổi, trong đó vai trò của tỷ giá như một ràng buộc chính sách đang giảm dần sự ưu tiên để hỗ trợ tăng trưởng thông qua tín dụng, dù điều này đồng thời thử thách khả năng cân bằng giữa lạm phát, tỷ giá và vòng quay tiền của Ngân hàng Nhà nước.

Ở một diễn biến khác, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã chạm mốc lịch sử 1.682,21 điểm trong tháng 8 - tương đương mức tăng 11,96% so với tháng trước – nhưng đồng thời bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với đặc trưng là các phiên biến động với biên độ lên đến gần 100 điểm như một trạng thái bình thuờng mới.

Trong đó, vai trò của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước ngày càng trở nên hiện hữu khi tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này đã tăng từ mức 6-10% ở giai đoạn 2023 – 2024 lên đến 40-50% ở bốn tháng gần nhất. Tại đây, Mirae Asset cho rằng sự tham gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư trong nước là động lực chính giúp mức thanh khoản bình quân mỗi phiên tăng lên 46,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 8 tăng 42% so với cùng kỳ. 

Một điểm nhấn khác của tháng 8 đến từ động thái bán ròng lên đến hơn 42 nghìn tỷ của nhóm nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm nhóm này bán ròng 72,64 nghìn tỷ đồng với tâm điểm xoay quanh loạt động thái thoái vốn mạnh tại VIC (-12,6 nghìn tỷ), FPT (-4,9 nghìn tỷ) và HPG (-4,8 nghìn tỷ).

Trong khi đó, triển vọng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực, với tiềm năng tăng trưởng hướng đến vùng 1.800-2.000 điểm. Tuy nhiên, thị trường phần lớn đã phản ánh các yếu tố tích cực như khả năng nâng hạng từ FTSE Russell và đợt cắt lãi suất của Fed, khiến thị trường dần trở nên dễ bị tác động hơn bởi hoạt động chốt lời.

Mirae Asset duy trì sự thận trọng nhất định với những đợt rung lắc dự kiến sẽ duy trì trong tháng 9, với kịch bản cơ sở là VN-Index tìm thấy hỗ trợ tại 1.650 điểm trước khi tiếp tục đà tăng. Kịch bản kém khả quan hơn sẽ là mức hỗ trợ trung hạn tại 1.550 điểm, khi thị trường tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới trước các biến động ngoại tác.

Các đợt rung lắc với biên độ lớn dần trở thành một điều bình thường mới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ở giai đoạn nửa sau tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 9 khi nhà đầu tư chờ đợi việc hiện thực hóa các tin tức tích cực vốn triển vọng đã gần như phản ánh toàn bộ vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong thời gian vừa qua; tiêu biểu là kỳ đánh giá tháng 9 của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong kỳ họp tháng 9 sắp tới.

Trên thực tế, cả hai câu chuyện trên đều không mới trong khi bất kỳ sự biến thiên về mặt thông tin đều sẽ là dấu hiệu để nhà đầu tư chốt lời nhằm bảo toàn thành quả đã tích lũy ở những tháng gần nhất.

Đối với triển vọng nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại theo sau quyết định nâng hạng vẫn là yếu tố mang tính dài hạn do bản chất quy mô nguồn vốn lớn sẽ yêu cầu lộ trình giải ngân phù hợp trong khi diễn biến mua bán của các nhà đầu tư nước ngoài ở thời điểm hiện tại vẫn còn tương đối thận trọng trong hoạt động giải ngân trước thềm nâng hạng.

Từ khóa:

Tổ chức trong nước

Đọc thêm

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB Việt Nam) cho biết hiện nay lãi suất chính sách thực đã gần bằng 0, khả năng hấp thụ rủi ro của hệ thống ngân hàng đang suy giảm khiến chính sách tiền tệ cạn dư địa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

VN-Index gãy ngưỡng hỗ trợ, áp lực bán tăng đột biến

VN-Index gãy ngưỡng hỗ trợ, áp lực bán tăng đột biến

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 41% so với phiên trước, lên mức 29.347 tỷ đồng trong bối cảnh cổ phiếu rớt giá sâu hàng loạt. VN-Index bốc hơi 1,67% tương đương -27,85 điểm và đã thủng đường giá trung bình 20 phiên.

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có...

Chuyên gia: Tháng 9-10 không phải là thời điểm thuận lợi cho chứng khoán, rủi ro điều chỉnh cao

Chuyên gia: Tháng 9-10 không phải là thời điểm thuận lợi cho chứng khoán, rủi ro điều chỉnh cao

Chỉ số VIX thường có giai đoạn tăng trong tháng 09-10 trung bình hàng năm, điều này ngụ ý rủi ro điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong giai đoạn này là cao và các nhà đầu tư cũng thận trọng giao dịch trong giai đoạn này.

Thị trường khó khăn nửa đầu tháng 9, trông chờ thông tin nâng hạng đầu tháng 10

Thị trường khó khăn nửa đầu tháng 9, trông chờ thông tin nâng hạng đầu tháng 10

Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.600 – 1.615 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.694 – 1.700 điểm.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Thế giới

2

A80 tạo lực đẩy cho bức tranh vận tải tháng 8 bức phá

Đầu tư

3

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thế giới

4

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Dân sinh

5

MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: