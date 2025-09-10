Toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được thực hiện trực tuyến từ ngày 15/9

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết bắt đầu từ ngày 15/9/2025, toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng sẽ được thực hiện trực tuyến.

Theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng sẽ không còn thực hiện trực tiếp tại quầy ở Trung tâm hành chính thành phố như trước đây mà được chuyển sang hình thức nộp hồ sơ trực tuyến 100% thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Việc áp dụng đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn qua mạng là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, đồng thời tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Chủ trương này thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (bên trái)

Bên cạnh đó, việc thực hiện đăng ký qua mạng cũng giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, thống kê, và xử lý hồ sơ nhanh chóng hơn, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hình thức đăng ký, Sở Tài chính Đà Nẵng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân chủ động truy cập website tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn để tìm hiểu quy trình và chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Khi cần hỗ trợ, doanh nghiệp liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3821755.