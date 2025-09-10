Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được thực hiện trực tuyến từ ngày 15/9

Ngô Anh Văn

10/09/2025, 14:25

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết bắt đầu từ ngày 15/9/2025, toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng sẽ được thực hiện trực tuyến.

Quày một cửa Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Quày một cửa Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng sẽ không còn thực hiện trực tiếp tại quầy ở Trung tâm hành chính thành phố như trước đây mà được chuyển sang hình thức nộp hồ sơ trực tuyến 100% thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Việc áp dụng đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn qua mạng là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, đồng thời tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Chủ trương này thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. 

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (bên trái)
Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (bên trái)

Bên cạnh đó, việc thực hiện đăng ký qua mạng cũng giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, thống kê, và xử lý hồ sơ nhanh chóng hơn, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hình thức đăng ký, Sở Tài chính Đà Nẵng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân chủ động truy cập website tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn để tìm hiểu quy trình và chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Khi cần hỗ trợ, doanh nghiệp liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3821755.

Từ khóa:

cải cách hành chính Đà Nẵng đăng ký doanh nghiệp hồ sơ trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp

Đọc thêm

EVN lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền điện của hơn 3,2 triệu khách tăng cao

EVN lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền điện của hơn 3,2 triệu khách tăng cao

Hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,88 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7, tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng...

Bốn dấu hiệu nhận biết tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Bốn dấu hiệu nhận biết tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Để phòng chống lửa đảo qua tài khoản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa bổ sung hàng loạt quy định mới liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán như: xác minh sinh trắc học, lưu trữ dữ liệu điện tử... và đặc biệt là bắt buộc phải gặp trực tiếp người mở tài khoản...

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu để sản xuất băng vệ sinh... bị phát hiện tại cơ sở sản xuất tỉnh Thái Nguyên.

"Thưởng" 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông

"Thưởng" 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong dự thảo thông tư quy định về mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo, mức chi có thể lên đến 5 triệu đồng...

Xử phạt tài xế ô tô tải đi sai làn trên 2 cao tốc từ ngày 9/9

Xử phạt tài xế ô tô tải đi sai làn trên 2 cao tốc từ ngày 9/9

Từ 0h00 ngày 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chính thức triển khai việc xử phạt tài xế ô tô tải vi phạm quy định đi vào làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn trên các tuyến cao tốc, nơi có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ di chuyển cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Thế giới

2

Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam về phát triển đường sắt tốc độ cao

Nhà đầu tư

3

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

4

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Thế giới

5

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: