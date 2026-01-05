Toàn cảnh thị trường chứng khoán 2025: Nhóm Vingroup góp 264 điểm, nhiều thỏa thuận quy mô lớn

Riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng góp tới 264 điểm, tương đương 51% mức tăng của VN-Index. Tiếp đến là Ngân hàng với TCB, VPB, MBB, STB, LPB, SHB... cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung.

Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025, VN-Index tăng trưởng ấn tượng khi vượt đỉnh lịch sử, tăng 517,71 điểm tương ứng tăng 40,87% so với cuối 2024. Tuy nhiên, chỉ 19% số cổ phiếu (79/422 mã) có mức tăng vượt trội hơn chỉ số chung, còn lại phần lớn không đạt hiệu suất tương ứng, theo thống kê của FiinTrade.

Diễn biến này phản ánh dòng tiền tập trung mạnh vào một số nhóm dẫn dắt, thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Đáng chú ý, riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng góp tới 264 điểm, tương đương 51% mức tăng của VN-Index. Tiếp đến là Ngân hàng với TCB, VPB, MBB, STB, LPB, SHB... cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung. Ngược lại, FPT, DGC, VCB và BCG là những cổ phiếu có tác động tiêu cực lên chỉ số trong năm.

Quy mô thị trường tăng trưởng mạnh trong năm 2025, thể hiện qua vốn hóa thị trường mở rộng, thanh khoản gia tăng nhờ dòng tiền trong nước (với đóng góp đáng kể từ dòng tiền margin) – cân bằng lực bán ròng kỷ lục của khối ngoại (hơn 5 tỷ USD trong năm 2025). Tuy nhiên, mức độ mở rộng quy mô mang tính tập trung, chưa phản ánh sự cải thiện đồng đều trên toàn thị trường.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn của thị trường năm 2025, khi giá trị bán ròng đạt 135,3 nghìn tỷ đồng trên 3 sàn (bao gồm 113,5 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh và 21,8 nghìn tỷ đồng qua thỏa thuận) – vượt quy mô bán ròng năm 2024, với xu hướng bán ròng kéo dài và duy trì ở mức cao. Các giai đoạn mua ròng chỉ xuất hiện mang tính chọn lọc và ngắn hạn, ngay cả trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chính thức đang đến gần. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng, đặc biệt đối với kênh đầu tư gián tiếp.

Câu chuyện nâng hạng thị trường được xem là yếu tố hỗ trợ tâm lý quan trọng, song việc xu hướng bán ròng có đảo chiều trong giai đoạn đầu năm tới hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: điều kiện vĩ mô toàn cầu, diễn biến tỷ giá, khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài (mức độ cải thiện thực chất trong chính sách và môi trường đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài).

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều giao dịch thỏa thuận quy mô lớn, trong đó tiêu biểu nhất là VIC và nhiều cổ phiếu ngân hàng (TCB, HDB, VPB, STB, MSB, SHB), phản ánh một phần xu hướng tái cơ cấu danh mục của cả nhà đầu tư nước ngoài và trong nước khi thị trường tăng mạnh. Trong đó, xuất hiện nhiều giao dịch thoái vốn của nhà đầu tư nước ngoài như VIC, VJC, VHM, MSN, VPB.

Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn VN30, chiếm tới 50,3% giá trị giao dịch trong cả năm 2025, áp đảo hoàn toàn so với nhóm vốn hóa vừa VNMID (38,7%) và nhỏ VNSML (7,7%). Theo đó, VN30 trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường, trong khi mid-cap tăng khiêm tốn và small-cap (VNSML) gần như đi ngang do không thu hút được dòng tiền.

Về triển vọng năm 2026, cấu trúc tăng trưởng mang tính thiên lệch như hiện tại hàm ý rằng thị trường sẽ khó tạo ra một nhịp bứt phá mạnh trên diện rộng, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các nhóm vốn hóa vừa nhỏ, cơ hội đến từ các nhóm cổ phiếu “ngách” có câu chuyện riêng và nền tảng cơ bản cải thiện nhưng chưa được định giá tương xứng.

Huy động vốn cổ phần năm 2025 đạt mức kỷ lục ~150 nghìn tỷ đồng, vượt xa năm 2021 (127 nghìn tỷ đồng), góp phần mở rộng quy mô thị trường.

Về khối lượng, gần 37,1 tỷ cổ phiếu mới được bổ sung qua phát hành mới và chia tách, nâng tổng lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam lên 284,5 tỷ đơn vị tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguồn cung mới tập trung ở một vài ngành (Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản). Làn sóng IPO đa ngành và thoái vốn nhà nước ở nhiều doanh nghiệp lớn (dự kiến từ 2026) được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn tổ chức dài hạn, đặc biệt là vốn ngoại, quay trở lại.

Cập nhật đến 31/12/2025, đa phần các công ty chứng khoán đều kỳ vọng thị trường duy trì xu hướng tăng trong năm 2026. Tuy nhiên, mục tiêu điểm số có sự phân hóa khi:

Nhóm dự báo lạc quan nhất: VN-Index vượt mốc 2.100 điểm trong kịch bản tích cực của ABS và SSV khi đánh giá thị trường năm 2026 không chỉ tăng về điểm số mà còn có sự cải thiện về chất lượng dòng tiền và độ rộng xu hướng.

Nhóm dự báo kịch bản cơ sở tại vùng mục tiêu chủ đạo 1.950–2.000 điểm gồm MSVN, KIS, PSI và HSC. Động lực chính đến từ chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, cộng hưởng với chính sách tiền tệ duy trì hỗ trợ. Khả năng VN-Index bước vào pha bull-market 2026 được đánh giá cao, nhưng thị trường có thể xen kẽ các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, dự báo thận trọng nhất thuộc về MBS, khi đặt mục tiêu VN-Index cuối năm 2026 trong khoảng 1.670–1.750 điểm, nhấn mạnh rủi ro từ mặt bằng lãi suất mới, dư địa tái định giá hạn chế và khả năng dòng tiền dịch chuyển một phần khỏi thị trường chứng khoán sang khu vực sản xuất – kinh doanh.