Cổ phiếu dầu khí và thị trường chứng khoán không bị ảnh hưởng bởi diễn biến tại Venezuela?

Đối với diễn biến tại Venezuela, giới chuyên gia cho rằng giá dầu thế giới ít bị ảnh hưởng. Các chuyên gia dự báo đợt can thiệp quân sự của Mỹ ở Venezuela sẽ không gây cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian tới, dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.

Chỉ số VN-Index khép lại năm 2025 ở đỉnh cao lịch sử (1.784,49 điểm), tuy mức điểm này vẫn chưa vượt qua được đỉnh giá cao nhất mà VN-Index từng có được (mốc 1805,93 điểm ngày 25/12) nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có một năm tăng hoành tráng ở chỉ số với biên độ 40,87%.

Mức tăng trưởng này còn mạnh hơn cả năm 2021 (+35,73%) và chỉ đứng sau năm 2017 (+48,04%). Mức tăng năm 2025 chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nhóm VN30 tăng +51% trong khi nhóm Midcap và Smallcap chỉ có mức tăng lần lượt +16,7% và +1,7%. Năm 2025, nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) đóng góp +354 điểm trong tổng mức tăng +518 điểm của chỉ số Vn-Index.

Trong tuần cuối năm 2025, nhóm Vingroup có mức tăng rất mạnh hơn +10% và một số nhóm cổ phiếu có sự hồi phục như: Hóa chất (+5%), Viettel (+4%), Công nghệ (+3,5%).

Thanh khoản toàn thị trường năm 2025 bình quân đạt 28.890 tỷ đồng/phiên, tăng +37% so với năm 2024. Đây là mức thanh khoản cao nhất trong vòng 4 năm vừa qua và chỉ đứng sau mức thanh khoản kỷ lục năm 2021 (31.153 tỷ đồng/phiên). Thanh khoản năm 2025 có mức cao đột biến vào 4 tháng (7, 8, 9 và 10) với mức bình quân đạt 42.256 tỷ đồng.

Thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày và khởi đầu tuần đầu tiên năm 2026 với hàng loạt dữ liệu vĩ mô năm 2025 dự kiến được công bố vào ngày 6/1, ở bên ngoài chứng khoán thế giới đã có bước chạy đà thuận lợi trong phiên giao dịch đầu năm mới: Chứng khoán Mỹ (Dow Jones) tăng hơn 300 điểm, chứng khoán Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu năm 2026, trong khi các thị trường khác ở châu Á cũng khởi sắc.

Venezuela là thành viên sáng lập OPEC và sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này hiện chỉ sản xuất dưới 1 triệu thùng/ngày - chiếm chưa đến 1% tổng sản lượng dầu toàn cầu.

Đối với nhóm cổ phiếu Dầu khí, với mức tăng 2 tháng liên tiếp và bình quân tăng +13,2% trong quý 4/2025, trong khi Ngân hàng, chứng khoán, Bất động sản dân cư đều giảm, đã đưa nhóm dầu khí trở thành địa chỉ của dòng tiền ở giai đoạn cuối năm 2025.

Theo thống kê với giá đóng cửa, một số nhóm cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở vùng 1.600 điểm hoặc thấp hơn như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư, Đầu tư công, Bất động sản Khu công nghiệp cho đến các nhóm giảm khá mạnh trong thời gian gần đây như: Hóa chất, Viettel.

MBS cho rằng, nhà đầu tư nên chú ý đến một số nhóm cổ phiếu hoặc cổ phiếu cụ thể có sức mạnh tương đồng với chỉ số hoặc khỏe hơn như: nhóm cổ phiếu Dầu khí, Bán lẻ, Ngân hàng, Vingroup, Cao sự tự nhiên, Bảo hiểm.

Trong kịch bản chỉ số VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.730 điểm trong các nhịp rung lắc khi test đỉnh cao 1.806 điểm, nhiều khả năng các nhóm cổ phiếu (đang có sức mạnh tương đối vượt trội) như trên sẽ là tín hiệu để đánh giá xu hướng tăng mở rộng của chỉ số.

Trong kịch bản thận trọng, nhà đầu tư cũng nên chú ý tín hiệu từ các nhóm cổ phiếu đang ở vùng nền như: Chứng khoán, Bất động sản, … trong trường hợp nếu thị trường có quay lại vùng đỉnh 1.806 điểm hay điều chỉnh hoặc test lại vùng hỗ trợ 1.730 điểm mà xuất hiện cổ phiếu trong các nhóm này (Bất động sản dân cư, chứng khoán) xuyên qua vùng hỗ trợ, tức thủng vùng nền thì nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng, co gọn danh mục phòng cho kịch bản thị trường điều chỉnh về vùng tích lũy 1.700 điểm của VN-Index.

Các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ thị trường vượt đỉnh 1.806 điểm để bước vào sóng tăng mở rộng. Thử thách “nhỏ” cho thị trường trong tuần đầu năm mới có thể đến từ bên ngoài với sự kiện ở Venezuela hơn là áp lực chốt lời ở vùng cản kỹ thuật.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung ở nhóm cổ phiếu đi cùng xu hướng của chỉ số Vn-Index hoặc khỏe hơn như: Dầu khí, Bán lẻ, Vingoup, Ngân hàng, Cao su tự nhiên,… trong khi chú ý các nhóm cổ phiếu đang ở vùng nền thấp như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư, … kịch bản thận trọng xảy ra khi cổ phiếu của các nhóm này để mất vùng nền, khi đó nhà đầu tư nên thu gọn danh mục, đưa tỷ lệ tiền/cổ phiếu về mức an toàn.

Thống kê chi tiết của Chứng khoán Yuanta cho thấy, các sự kiện chiến tranh xuất phát từ Mỹ và căng thẳng địa chính trị nói chung đều có tác động tiêu cực trong ngắn hạn lên chỉ số S&P500, sau đó chỉ số S&P500 thường sớm quay lại đà tăng trong 1 tháng sau đó. Tuy nhiên, điểm khác biệt của sự kiện Venezuela lần này là Tổng thống Maduro cũng đã nhanh chóng bị bắt giữ, điều này khác với các căng thẳng địa chính trị kéo dài trước đó.

Hiện nay, dự án lớn nhất và cũng là duy nhất của PVN tại Venezuela là Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng Lô Junin 2. Vị trí dự án nằm tại vành đai dầu Orinoco (Venezuela), một trong những khu vực có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. PetroMacareo là liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP - đơn vị thành viên của PVN) nắm giữ 40% vốn và Tổng công ty Dầu khí Venezuela (CVP - công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela PDVSA) nắm giữ 60% vốn.

Dự án được ký kết hợp đồng thành lập liên doanh vào tháng 6/2010. Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 (2010–2015) là khoảng 1.825 tỷ USD (phần vốn góp của Việt Nam).

"Tuy nhiên, dự án này đã tạm dừng hoạt động từ tháng 12/2013 và PVN đã rót vào dự án này khoảng 532 triệu USD. Như vậy, mức độ tác động tiêu cực lên nhóm dầu khí niêm yết hiện tại là không có vì chưa có doanh nghiệp niêm yết nào tham gia trực tiếp vào dự án và dự án cũng đã tạm dừng trong thời gian dài", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích của Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.