Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội

Sáng 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực địa Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). (Ảnh: TTXVN).

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khép kín tuyến Vành đai 1, hoàn thiện hạ tầng giao thông Thủ đô và góp phần giảm ùn tắc khu vực nội đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). Ảnh: TTXVN

Kiểm tra tại dự án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo tốt cuộc sống mới cho người dân; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án.

Nhấn mạnh Vành đai 1 là tuyến giao thông liên tục, đóng vai trò giảm tải ùn tắc nội đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án; làm rõ mục tiêu vì sự phát triển chung của thành phố cũng như tính ưu việt của chính sách tái định cư.

Cùng với đó, thành phố cần tiếp tục quy hoạch cảnh quan, kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường; tuyệt đối không để diễn ra các hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nghiêm trọng.

Tại Dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất; bày tỏ tin tưởng việc khánh thành ngôi trường mới cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh Thủ đô ngay trong năm học mới 2026-2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới tại Trường THPT Hoàng Quán Chi, phường Yên Hoà. Ảnh: TTXVN

Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi nằm trên lô đất A11, Khu quy hoạch K7-1, phường Yên Hòa, là một trong 4 trường trung học phổ thông công lập mới của Hà Nội được đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026-2027.

Trường có diện tích gần 13.000 m2, quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, gồm 15 phòng học cùng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật. Khu hiệu bộ có đầy đủ phòng hội đồng giáo viên, phòng hoạt động công đoàn và phòng nghỉ giáo viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện; xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn; kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh yêu thích môi trường học tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng học sinh, như chiều cao, tình trạng cận thị, răng miệng, từ đó xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phát hiện và bồi dưỡng sớm học sinh có năng khiếu từ nghệ thuật, thể thao đến các môn STEM; khuyến khích các trường đại học xét tuyển thẳng đối với học sinh có quá trình học tập xuất sắc xuyên suốt 12 năm học; chú trọng định hướng nghề nghiệp để học sinh có lựa chọn phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế của xã hội.