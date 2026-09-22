HDC chuyển nhượng dự án Hodeco Seavillage 1.050 tỷ đồng

HDC sẽ uỷ quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc liên quan tới việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định.

Giới thiệu dự án trên trang web của HDC.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Hodeco Seavillage.

Theo đó, HĐQT HDC thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía đông đường 3/2 (Hodeco Seavillage) với quy mô 2,58 ha, tổng giá trị chuyển nhượng 1.050 tỷ đồng.

Đồng thời, HDC sẽ uỷ quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc liên quan tới việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định; tuy nhiên, công ty chưa công bố bên nhận chuyển nhượng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, HDC ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cho dự án khu nhà ở, khách sạn Hodeco Seavilages là 37,4 tỷ đồng.

Còn trên website của Hodeco, HDC giới thiệu dự án Hodeco Seavillage nằm tại tuyến đường 3/2, phường Rạch Dừa, TP.HCM; dự án quy mô 2,58 ha, dự án cung cấp 132 chung cư thương mại, 795 căn condotel và 39 căn liên kế.

Về kết quả kinh doanh, HDC ghi nhận công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 với doanh thu đạt 94 tỷ đồng (-62% so với cùng kỳ quý trước; +18% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 43 tỷ đồng (-25% so với cùng kỳ quý trước; -25% so với cùng kỳ năm trước).

Lợi nhuận được hỗ trợ bởi khoản thu nhập khác trị giá 118 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc xác định lại tiền sử dụng đất cho dự án The Light City, qua đó bù đắp một phần cho khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh, chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ, và thu nhập tài chính giảm so với cùng kỳ do không có ghi nhận khoản lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần tại dự án Đại Dương như trong quý 2/2025.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu tăng 91% so với cùng kỳ năm trước lên 343 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 41% so với cùng kỳ năm trước lên 101 tỷ đồng, nhờ hoạt động bàn giao bất động sản và thu nhập khác tăng so với cùng kỳ. Các số liệu này lần lượt hoàn thành 31% và 32% dự báo cả năm 2026 của Chứng khoán Vietcap (VCSC) .

VCSC kỳ vọng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 ở mức 315 tỷ đồng (-51% so với cùng kỳ năm trước), dù cần thêm đánh giá chi tiết. Mặc dù dự báo của VCSC chưa bao gồm khoản thu nhập khác bất thường được ghi nhận trong quý 2/2026, khoản lãi này có thể bù đắp cho hoạt động bàn giao bất động sản thấp hơn dự kiến và chi phí tài chính cao hơn dự kiến. Trong khi đó, VCSC tiếp tục kỳ vọng HDC sẽ ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Thống Nhất trong nửa cuối năm 2026.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu của HDC đạt mức 49,3% so với mức 51,9% vào cuối quý 1/2026 và 41,0% vào cuối năm 2025. Trong quý 2/2026, công ty đã thu về khoảng 290 tỷ đồng còn lại từ việc chuyển nhượng cổ phần tại dự án Đại Dương và điều này phù hợp với kế hoạch của ban lãnh đạo và kỳ vọng của VCSC.