Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tập đoàn Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Tiếp lãnh đạo Warburg Pincus, Boeing và Apple tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tập đoàn mở rộng đầu tư, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, công nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo TTXVN, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ, gồm Warburg Pincus, Boeing và Apple.

* Tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tập đoàn đã đồng hành, đầu tư vào nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cần các dòng vốn dài hạn, có chất lượng, đi cùng năng lực quản trị, công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Warburg Pincus tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hình thành các doanh nghiệp có quy mô và năng lực quản trị cao hơn, tiếp cận tốt hơn thị trường vốn quốc tế; đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại.

Tập đoàn được đề nghị mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như hạ tầng công nghiệp - logistics, hạ tầng số, dịch vụ tài chính - fintech, công nghệ, y tế chất lượng cao và các lĩnh vực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Warburg Pincus đồng hành xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; góp phần hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), niêm yết; phát triển quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản, hạ tầng.

Ông Chip Kaye cho biết Warburg Pincus tập trung đầu tư vốn dài hạn vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, đồng thời hỗ trợ chiến lược, quản trị và mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư vào AI, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ tài chính, y tế, logistics và các tài sản hạ tầng; qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với thị trường thế giới.

* Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hơn ba thập kỷ hợp tác giữa Boeing với ngành hàng không Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác giữa hai bên cần hướng tới mục tiêu cao hơn, không chỉ dừng ở các đơn hàng máy bay mà cùng phát triển một hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam mong muốn từng bước hình thành năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nguồn nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế; từ một thị trường lớn của Boeing trở thành đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Boeing nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng; phối hợp xây dựng chương trình tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của Boeing, từng bước nâng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam.

Boeing cũng được đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất; phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO), dịch vụ kỹ thuật và chương trình đào tạo nhân lực hàng không dài hạn.

Ông Brendan Nelson đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng, có nhiều điều kiện thuận lợi; cho biết Boeing định hướng trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay, đào tạo phi công, kỹ sư và quản lý bay.

* Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple Tim Cook, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple tại Việt Nam, đặc biệt thông qua hệ sinh thái đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple, tiếp tục đồng hành, góp phần nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi; không chỉ mở rộng sản xuất, kinh doanh mà còn tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, hoạt động lâu dài của Apple và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.