Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ
Hà Lê
20/05/2026, 08:28
Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh được đánh giá góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mở rộng hợp tác quốc phòng và thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nước.
Sáng 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Rajnath Singh, nhấn mạnh chuyến thăm đã cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường được vun đắp bởi lãnh đạo và nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ về sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị và thân tình trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ vừa qua; đồng thời đánh giá những kết quả thực chất đạt được, góp phần đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ủng hộ Ấn Độ tiếp tục phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và thế giới; đồng thời hoan nghênh Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN, triển khai hiệu quả Chính sách Hành động hướng Đông, thúc đẩy hợp tác với khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao; việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đồng thời ghi nhận những kết quả hợp tác quốc phòng nổi bật thời gian qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu.
Bộ trưởng Rajnath Singh bày tỏ vinh dự được sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đúng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ trưởng cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Ấn Độ trong việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao và tăng cường quan hệ hai nước.
Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định Ấn Độ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, nhấn mạnh kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra chương hợp tác sâu rộng, chiến lược mới trong quan hệ song phương.
Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách “Hành động hướng Đông” và các chiến lược phát triển của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Ấn Độ và Việt Nam bước vào chương mới của hợp tác hướng tới tương lai
09:06, 09/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ấn Độ, bắt đầu thăm Sri Lanka
08:06, 08/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi
Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhà ở phải được coi là quyền cơ bản của người dân, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt đầu cơ và trục lợi chính sách.
Yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn khoa học công nghệ
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời đặt mục tiêu trong tháng 6/2026 cơ bản tháo gỡ xong các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026...
Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại Thành phố Hải Phòng...
Giải pháp đột phá để cộng hưởng sức mạnh FDI và nội lực
Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trích lược ý kiến phát biểu của TS.Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Diễn đàn “Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, chủ trì tổ chức mới đây.
Văn phòng Quốc hội cần chuyển sang "quản trị hiện đại” trong nhiệm kỳ 2026-2031
Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại", theo kết quả đầu ra.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: