Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh được đánh giá góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mở rộng hợp tác quốc phòng và thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nước.

Sáng 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Rajnath Singh, nhấn mạnh chuyến thăm đã cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường được vun đắp bởi lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ về sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị và thân tình trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ vừa qua; đồng thời đánh giá những kết quả thực chất đạt được, góp phần đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ủng hộ Ấn Độ tiếp tục phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và thế giới; đồng thời hoan nghênh Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN, triển khai hiệu quả Chính sách Hành động hướng Đông, thúc đẩy hợp tác với khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao; việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đồng thời ghi nhận những kết quả hợp tác quốc phòng nổi bật thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Rajnath Singh bày tỏ vinh dự được sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đúng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Ấn Độ trong việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao và tăng cường quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định Ấn Độ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, nhấn mạnh kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra chương hợp tác sâu rộng, chiến lược mới trong quan hệ song phương.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách “Hành động hướng Đông” và các chiến lược phát triển của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.