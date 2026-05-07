Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ
Minh Hiếu
07/05/2026, 21:44
Tại Mumbai (Ấn Độ) chiều 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ, trao đổi về tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí, hạ tầng và năng lượng.
Tại buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC), đại diện tập đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của ONGC, ghi nhận đóng góp thực chất của tập đoàn tại Việt Nam gần 40 năm qua, hoan nghênh việc mở rộng hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí. Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý ngành dầu khí; sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và cam kết liên quan.
Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Larsen & Toubro (L&T), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tăng cường hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững. Việt Nam đánh giá cao năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của L&T, hoan nghênh việc mở rộng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng; khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tuân thủ pháp luật, minh bạch và hài hòa lợi ích.
Trong tiếp lãnh đạo Tập đoàn Adani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng, năng lượng và logistics là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kinh nghiệm và các hoạt động đầu tư hiện hữu của Adani tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; hoan nghênh các đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn.
Việt Nam mong muốn Adani nghiên cứu và hợp tác trong các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, kết nối các lĩnh vực cảng biển – logistics – năng lượng, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của hai bên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng các tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững tại Việt Nam.
Chiều 7/5 tại Mumbai, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo bang Maharashtra và đông đảo doanh nghiệp hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi giá trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ
Chiều 7/5 theo giờ địa phương, tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis - Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, ngày 7/5 tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, trao đổi định hướng tăng cường hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại thành phố Mumbai, thúc đẩy hợp tác tài chính, thị trường vốn giữa hai nước.
Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò kết nối của giao lưu nhân dân.
