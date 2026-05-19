Văn phòng Quốc hội cần chuyển sang "quản trị hiện đại” trong nhiệm kỳ 2026-2031

Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại", theo kết quả đầu ra.

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Văn phòng.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, mới, khó, có việc chưa có tiền lệ, Văn phòng Quốc hội đã cơ bản bảo đảm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Nêu rõ nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới, áp lực mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Văn phòng Quốc hội không thể vận hành theo tư duy cũ, cách làm cũ, quy trình cũ.

Tinh thần chung là không để bộ máy trở thành điểm nghẽn; không để quy trình trở thành rào cản; không để trách nhiệm bị phân tán, chồng chéo hoặc đùn đẩy; không để chuyển đổi số chỉ dừng ở khẩu hiệu, hình thức; không để cán bộ làm việc theo thói quen cũ trong một nhiệm kỳ có yêu cầu mới.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan điểm Văn phòng Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội là đúng nhưng chưa đủ. Trong giai đoạn mới, Văn phòng Quốc hội phải là thiết chế bảo đảm vận hành thông suốt hoạt động của Quốc hội; là trung tâm tham mưu tổng hợp, điều phối, kết nối thông tin, tổ chức thực hiện và bảo đảm điều kiện hoạt động tổng thể.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xử lý ngay điểm nghẽn về cơ chế vận hành. Theo Chủ tịch Quốc hội, khó khăn lớn nhất hiện nay không còn mang tính riêng lẻ ở từng đơn vị, từng lĩnh vực mà chủ yếu xuất phát từ cơ chế vận hành tổng thể của bộ máy: còn tình trạng giao thoa chức năng, quy trình còn nhiều tầng nấc, phối hợp chưa liên thông, phân cấp chưa đủ mạnh, trách nhiệm có khâu chưa rõ, dữ liệu chưa thông suốt, cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm một số vấn đề/điểm nghẽn như đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm. Giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Chuyển từ cơ chế nặng tiền kiểm, xin ý kiến nhiều tầng sang kiểm soát bằng tiêu chuẩn, quy trình, dữ liệu, công khai, minh bạch, kết quả đầu ra và hậu kiểm.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ kiện toàn bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại", theo kết quả đầu ra. Tất cả quy trình phải được rà soát theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ tiêu chí đánh giá.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đẩy nhanh Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu dùng chung. Chuyển đổi số không phải là mua phần mềm hay số hóa hình thức mà là thay đổi quy trình, thay đổi cách làm, thay đổi cách quản trị dữ liệu và ra quyết định.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tập trung hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của Quốc hội; rà soát các phần mềm đang triển khai; xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; phát triển công cụ hỗ trợ đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội; nghiên cứu Chiến lược ứng dụng AI phục vụ nghiệp vụ lõi của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức lại công tác thông tin, truyền thông theo tư duy nghị trường. Thông tin về Quốc hội phải chính xác, kịp thời, chủ động, thống nhất thông điệp và có sức lan tỏa.