Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi

Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhà ở phải được coi là quyền cơ bản của người dân, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt đầu cơ và trục lợi chính sách.

Chiều 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

NHÀ Ở PHẢI LÀ THƯỚC ĐO TIẾN BỘ XÃ HỘI

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội và thị trường bất động sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ; phát triển nhà ở không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành xây dựng mà là vấn đề liên ngành, liên cấp, gắn với quy hoạch đô thị, đất đai, công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Đánh giá thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra và thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy và tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở; “nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản”.

NHÀ Ở CHO THUÊ PHẢI TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC

Chỉ rõ những hạn chế, bất cập hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội thiết yếu.

Quy hoạch nhà ở phải bám sát cung - cầu lao động. Những địa bàn tập trung đông công nhân, lao động nhập cư, trường đại học, bệnh viện và khu dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ mô hình phát triển nhà ở giai đoạn mới không phải bao cấp nhà ở nhưng cũng không phó mặc hoàn toàn cho thị trường. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và đơn giản hóa thủ tục; thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và địa bàn có giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật về nhà ở; rà soát quỹ đất, chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà ở chính sách; xây dựng cơ chế tài chính dài hạn cho nhà ở xã hội và tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ giá rẻ.

Nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách, biến nhà ở thành tài sản đầu cơ. Cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách về nhà ở.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thực tiễn của người dân để trình Quốc hội.