Trang chủ Dân sinh

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Đỗ Như

19/05/2026, 20:00

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn cồng kềnh, phân tán với nhiều tầng nấc... dẫn tới tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và khó khăn trong áp dụng thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MOJ.

Ngày 19/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hiện nay, nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MOJ.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho biết việc ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao.

Nhiều văn bản được ban hành kịp thời để thể chế hóa chủ trương của Đảng, phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cả từ quy định của luật lẫn khâu tổ chức thực hiện.

Trong đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện còn cồng kềnh, phân tán với nhiều tầng nấc, nhiều hình thức văn bản và chủ thể có thẩm quyền ban hành, dẫn tới tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và khó khăn trong áp dụng thực tiễn.

Một số quy định của luật còn chưa rõ ràng, thiếu thống nhất, đặc biệt liên quan đến thẩm quyền ban hành văn bản, xác định hiệu lực pháp lý, quy trình xây dựng chính sách, trình tự thủ tục rút gọn cũng như cơ chế xử lý các vấn đề phát sinh cấp bách trong thực tiễn.

Trong tổ chức thi hành luật, chất lượng xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản ở một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Nhiều chính sách còn thiếu tính khả thi, đánh giá tác động còn hình thức, kỹ thuật lập pháp và sử dụng thuật ngữ pháp lý còn hạn chế. Tình trạng gửi góp ý chậm, tiếp thu và giải trình chưa đầy đủ vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến chất lượng tham vấn và tiến độ xây dựng pháp luật…

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thu gọn hình thức văn bản và đầu mối chủ thể có thẩm quyền ban hành; xác định rõ thứ bậc hiệu lực pháp lý giữa các loại văn bản nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, khó áp dụng.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng và xác định rõ giá trị áp dụng của các nguồn bổ trợ như án lệ, tập quán, lẽ công bằng, nguyên tắc pháp luật và học thuyết pháp lý trong quá trình áp dụng pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thực chất, khoa học, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát quyền lực.

Tăng cường chất lượng đánh giá tác động chính sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đề xuất xây dựng pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra, phản biện xã hội và trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo…

Sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật theo hướng căn bản, toàn diện

Tổng rà soát hệ thống pháp luật để hoàn thiện thể chế

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

TP. Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ năm học 2026 - 2027, đồng thời khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - công trình đầu tiên của đợt thi đua cao điểm...

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ đêm 18/5 đến chiều 19/5, mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy sản tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Trong bối cảnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng...

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Việc xây dựng cơ chế bảo hiểm chuyên biệt cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực vận tải biển theo hướng đồng bộ, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

