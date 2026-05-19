Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn cồng kềnh, phân tán với nhiều tầng nấc... dẫn tới tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và khó khăn trong áp dụng thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...

Ngày 19/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hiện nay, nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MOJ.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho biết việc ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao.

Nhiều văn bản được ban hành kịp thời để thể chế hóa chủ trương của Đảng, phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cả từ quy định của luật lẫn khâu tổ chức thực hiện.

Trong đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện còn cồng kềnh, phân tán với nhiều tầng nấc, nhiều hình thức văn bản và chủ thể có thẩm quyền ban hành, dẫn tới tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và khó khăn trong áp dụng thực tiễn.

Một số quy định của luật còn chưa rõ ràng, thiếu thống nhất, đặc biệt liên quan đến thẩm quyền ban hành văn bản, xác định hiệu lực pháp lý, quy trình xây dựng chính sách, trình tự thủ tục rút gọn cũng như cơ chế xử lý các vấn đề phát sinh cấp bách trong thực tiễn.

Trong tổ chức thi hành luật, chất lượng xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản ở một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Nhiều chính sách còn thiếu tính khả thi, đánh giá tác động còn hình thức, kỹ thuật lập pháp và sử dụng thuật ngữ pháp lý còn hạn chế. Tình trạng gửi góp ý chậm, tiếp thu và giải trình chưa đầy đủ vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến chất lượng tham vấn và tiến độ xây dựng pháp luật…

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thu gọn hình thức văn bản và đầu mối chủ thể có thẩm quyền ban hành; xác định rõ thứ bậc hiệu lực pháp lý giữa các loại văn bản nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, khó áp dụng.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng và xác định rõ giá trị áp dụng của các nguồn bổ trợ như án lệ, tập quán, lẽ công bằng, nguyên tắc pháp luật và học thuyết pháp lý trong quá trình áp dụng pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thực chất, khoa học, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát quyền lực.

Tăng cường chất lượng đánh giá tác động chính sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đề xuất xây dựng pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra, phản biện xã hội và trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo…