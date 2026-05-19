Trang chủ Chứng khoán

Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

Hà Anh

19/05/2026, 21:44

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/5/2026.

VnEconomy

Kết phiên 19/5, VN-Index giảm 15,01 điểm, tương đương 0,78% xuống mốc 1912,93 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,25 điểm, tương đương 0,1% lên 259,5 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập các mốc điểm cao mới trong khoảng điểm từ 1950-1970 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường vẫn đang duy trì trạng thái vận động giằng co với các nhịp biến động lên xuống đan xen quanh vùng đỉnh cũ. Với sự luân phiên chi phối điểm số của nhóm vốn hóa lớn, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập các mốc điểm cao mới trong khoảng điểm từ 1950-1970 điểm ở giai đoạn cuối tháng 05. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý đến các nhịp rung lắc mạnh trong phiên có thể xuất hiện nhiều hơn trong bối cảnh dòng tiền còn hạn chế và áp lực điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn vẫn còn. VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ vùng 1865-1875 điểm, đây cũng là vùng điểm báo hiệu sớm khả năng hình thành nhịp giảm ngắn của chỉ số sau giai đoạn giảm giá.

Nhà đầu tư chủ động chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng lợi nhuận khi các nhóm cổ phiếu luân phiên tăng điểm. Đối với hoạt động mua trading, ưu tiên các vị thế đang có và tập trung ở các cổ phiếu giá đang tích lũy hoặc chưa tăng nhiều từ các vùng đáy cũ”.

Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm trong giằng co và đóng cửa tại mốc 1912,93 điểm, giảm 15 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hóa chất, Tiện ích,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc, nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm. Diễn biến thị trường hiện tại cho thấy VN-Index sau giai đoạn tăng giá mạnh 08 tuần liên tiếp từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá quanh 1930 điểm đang có rủi ro tạo đỉnh, kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh. VN-Index liên tục chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng đỉnh cũ tháng 01, 02/2026. VN-Index, VN30 có thể sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy.

Xu hướng tăng trưởng của VN-Index vẫn duy trì dưới ảnh hưởng xoay vòng giữ nhịp của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên diễn biến cho thấy thị trường chủ yếu có tính chất xoay vòng nhanh ở các nhóm mã trong khi chỉ số VN-Index vẫn ở quanh vùng đỉnh cũ tháng 01/2026. Những vị thế giao dịch, mua giá cao nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến thua lỗ ngắn hạn. Trong báo cáo cuối tuần trước chúng tôi đã khuyến nghị cần kiểm soát rủi ro khi đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung. Với diễn biến hiện tại khi chỉ số VN30, VN-Index đang có tín hiệu có thể kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh. Nhà đầu tư nếu duy trì tỉ trọng cao, danh mục mở rộng cần tiếp tục kiểm soát rủi ro, cơ cấu danh mục ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ gần quanh 1840 - 1850

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 15 điểm (-0,8%), đóng cửa tại mức 1912,9 điểm. Chỉ số giảm từ đầu phiên sáng với tác động chủ yếu từ nhóm Dầu khí (GAS, BSR và GVR) và nhóm Ngân hàng (BID, VPB và TCB). Thanh khoản hôm nay tăng đáng kể với GTGD đạt hơn 32,000 tỷ, cao hơn mức bình quân 20 phiên gần đây.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi thay đổi quan điểm sang thận trọng đối với diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng mục tiêu ngắn hạn tại 1940 - 1950 có thể không đạt được khi các nhóm dẫn dắt thị trường là Dầu khí và Ngân hàng đã quay đầu giảm. Trong khi đó, sự hỗ trợ từ nhóm Vingroup có thể chỉ ở mức hạn chế khi nhóm này cũng đang trong xu hướng điều chỉnh. Về kỹ thuật, thị trường giảm tại vùng đỉnh đi kèm thanh khoản tăng lên và RSI chuyển sang phân kỳ âm đang phát đi tín hiệu điều chỉnh đối với VN-Index. Chúng tôi cho rằng chỉ số có thể quay lại kiểm định hỗ trợ gần quanh 1840 - 1850 là đáy của vùng tích lũy trong tháng 5. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc tranh thủ giảm tỷ trọng về mức an toàn tại vùng giá này trong phiên tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục biến động quanh khu vực hiện tại (1900-1937 điểm) trong các phiên giao dịch tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh với thanh khoản gia tăng sv phiên liên trước. Tuy vậy, diễn biến vận động của giá vẫn nằm trong kịch bản là chỉ số vẫn đang biến động quanh vùng đỉnh lịch sử. Thanh khoản sụt giảm cho thấy sự e ngại của dòng tiền nhưng chỉ số vẫn giữ được cấu trúc tăng ngắn và trung hạn. Đó đó, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục biến động quanh khu vực hiện tại (1900-1937 điểm) trong các phiên giao dịch tới. .

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét bán dần cổ phiếu đã tích lũy trước đây và hạn chế mua mới”.

Dòng tiền vẫn tiếp tục luân chuyển mạnh mẽ giữa các nhóm ngành trên thị trường

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm 15 điểm do lực cung dâng cao cùng sắc đỏ lan tỏa diện rộng vào phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, đường +DI hướng xuống trong khi đường -DI đang có tín hiệu đi lên cho thấy diễn biến rung lắc biên độ rộng sẽ còn diễn ra trong ngắn hạn với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 1880 -1900.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số cắt xuống dưới đường MA20, tuy nhiên dải Bollinger có tín hiệu bo hẹp lại nên khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục vận động tăng giảm đan xen trong phiên tiếp theo.

Dòng tiền vẫn tiếp tục luân chuyển mạnh mẽ giữa các nhóm ngành trên thị trường, nhưng theo đó cũng tạo ra mức độ biến động mạnh trong phiên. Trong bối cảnh mức độ rủi ro ngắn hạn có phần gia tăng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần ở các cổ phiếu đã đạt mục tiêu ngắn hạn, và có thể sàng lọc trước các cơ hội tham gia giải ngân trở lại với các mã ghi nhận lực cầu tích cực nếu biên độ vận động của thị trường thu hẹp hơn trong những phiên tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Xả đột biến cổ phiếu dầu khí, cao su, sắc đỏ loang rộng

15:36, 19/05/2026

15:36, 19/05/2026

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí chững lại trước áp lực chốt lời

12:03, 19/05/2026

12:03, 19/05/2026

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

21:43, 18/05/2026

Các chính phủ nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Các chính phủ nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Trong đó, Trung Quốc giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008...

Chứng khoán LPBS làm rõ kế hoạch IPO: Tháng 7 lên sàn, thu về 4.200 tỷ, mục tiêu tăng trưởng số 1 thị trường

Chứng khoán LPBS làm rõ kế hoạch IPO: Tháng 7 lên sàn, thu về 4.200 tỷ, mục tiêu tăng trưởng số 1 thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa chính thức công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

Đà tăng mạnh gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật không nằm ngoài xu hướng của thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu...

Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

Đợt bán ở cổ phiếu dầu khí và các mã liên quan dữ dội hơn bình thường, đẩy nhiều mã xuống tới mức sàn. Đó là kết quả của hoạt động đầu cơ, lệnh vào lệnh ra đều rất dứt khoát. Mất nhóm trụ này, VNI sẽ gặp khó khăn lớn vì không rõ nhóm Vin sẽ “gồng” được đến đâu.

Xả đột biến cổ phiếu dầu khí, cao su, sắc đỏ loang rộng

Sức ép gia tăng bất ngờ ở nhóm cổ phiếu dầu khí và các mã “neo” với giá dầu. GAS, BSR, PLX, GVR, PVD… đồng loạt giảm sàn. Nếu không có VIC, VHM hồi lên và VCB trụ giá tốt thì VN-Index đã “thảm”. Tuy vậy số cổ phiếu giảm nhiều gấp 2,5 lần số tăng cũng cho thấy thiệt hại không nhỏ.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Người tiêu dùng có đang "bội thực" son môi?

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm "100 ngày đêm" hoàn thành 1.000 phòng học

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu gây lo ngại

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

