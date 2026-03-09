Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Thứ Ba, 10/03/2026

Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ, đề nghị GE Vernova tăng cường hợp tác về hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova. Ảnh: TTXVN

Chiều 9/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành GE Vernova (Hoa Kỳ).

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo GE Vernova, Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của tập đoàn trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, qua đó đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu; mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển đúng tầm mức Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ đạo.

Tổng Bí thư cũng nhắc lại ấn tượng trong cuộc gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng và cho biết hai bên đã trao đổi thực chất và thống nhất nhiều định hướng lớn cho quan hệ song phương thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của năng lượng đối với mục tiêu phát triển bứt phá của Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị GE Vernova tiếp tục phát huy tiềm năng, kinh nghiệm, mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực năng lượng; trở thành đối tác quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư hoan nghênh việc GE Vernova tổ chức Hội nghị “Kiến tạo Năng lượng Tương lai” thường niên tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác của tập đoàn với khu vực, nhất là ASEAN.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova Scott Strazik chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư dành thời gian tiếp trong lần đầu tiên thăm Việt Nam ở cương vị Chủ tịch tập đoàn. Ông Scott Strazik cho biết hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam là nền tảng để GE Vernova đề xuất các ý tưởng, dự án hợp tác mang tầm chiến lược.

Ông Scott Strazik cũng khẳng định tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam, với môi trường chính sách cởi mở và tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn đối với tập đoàn.

Theo đó, tập đoàn chọn Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức hội nghị năng lượng thường niên, quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, qua đó mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác của GE Vernova với Việt Nam và khu vực; Khẳng định tập đoàn luôn sẵn sàng là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền hai nước, đồng hành cùng Việt Nam không chỉ trong mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, mà cả quá trình triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch GE Vernova Scott Strazik đầu tư GE Vernova tại Việt Nam hợp tác năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ

