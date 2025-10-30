Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh và Chủ tịch Hạ viện Anh, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 29/10 (giờ địa phương), tại Cung điện Westminster ở thủ đô London, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle

THÚC ĐẨY HỢP TÁC, MỞ RỘNG CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm chính thức Vương quốc Anh – đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu.

Tổng Bí thư cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của ngài McFall và Thượng viện Anh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Quốc hội Anh nói chung và Chủ tịch Thượng viện nói riêng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh thời gian qua.

Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall hoan nghênh và bày tỏ coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ông chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Anh luôn coi trọng tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị viện hai nước trong việc giám sát việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Thượng viện Anh gửi lời hỏi thăm tới nhân dân Việt Nam trước tình hình thiên tai, lũ lụt đang diễn ra và tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Anh. Ông McFall nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới có ý nghĩa lịch sử, trong đó kênh nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và thúc đẩy các thỏa thuận song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Anh trong hệ thống chính trị Anh và những đóng góp của ngài McFall đối với quan hệ hai nước. Tổng Bí thư đề nghị Thượng viện Anh tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ và các địa phương hai nước, nhất là trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như tài chính, công nghệ, giáo dục – đào tạo, quốc phòng và an ninh.

Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh triển khai các sáng kiến hợp tác song phương trong giáo dục – đào tạo, đặc biệt thông qua các chương trình học bổng Chevening, Newton, hợp tác giữa các trường đại học và đào tạo nghề. Tổng Bí thư khuyến khích các viện, trường của Anh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo tại Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và chuyển đổi số.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất về vai trò của nghị viện hai nước trong việc giám sát hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong lập pháp, giám sát chính sách và tăng cường trao đổi học thuật.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời chào và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall.

MỞ GIAI ĐOẠN HỢP TÁC MỚI, CỦNG CỐ QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ANH

Cũng trong ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Ngài Hoyle nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Hoyle bày tỏ sự khâm phục đối với truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam và ấn tượng trước những thành tựu phát triển vượt bậc sau gần 80 năm độc lập, coi Việt Nam là “con hổ châu Á”. Ông đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố nền tảng tin cậy và hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Hạ viện Hoyle, khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Anh. Tổng Bí thư nhấn mạnh kênh nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, giám sát triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ, đồng thời tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của Hạ viện Anh trong hoạch định chính sách đối ngoại, đề nghị Quốc hội Anh tiếp tục ủng hộ và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA), Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), cùng các chương trình hợp tác về giáo dục – đào tạo, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư đề nghị Anh tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác phát triển với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, y tế cộng đồng; đồng thời ủng hộ việc đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai nước nhằm tạo hành lang pháp lý để người lao động Việt Nam có thể làm việc hợp pháp tại Anh. Tổng Bí thư cũng cảm ơn Quốc hội Anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập và đóng góp tích cực vào xã hội sở tại.

Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle khẳng định Hạ viện ủng hộ Chính phủ Anh tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh như giáo dục – đào tạo, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và giao lưu nhân dân. Ông mong muốn hai nước cùng xây dựng tương lai hợp tác bền vững và thịnh vượng.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua duy trì trao đổi đoàn thường xuyên, thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong lập pháp và hoàn thiện khung pháp lý, góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác song phương. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Anh tiếp tục giữ lập trường khách quan, cân bằng, ủng hộ quan điểm của ASEAN trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle. Ngài Hoyle vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.