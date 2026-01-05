VN-Index tiếp tục thử thách lại ngưỡng 1.800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/1/2026

Kết phiên 5/1, VN-Index tăng 3,91 điểm, tương đương 0,22% lên mốc 1.788,4 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 2,03 điểm, tương đương 0,82% xuống 246,74 điểm.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tạo nền tích lũy quanh vùng đỉnh cũ trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp, áp lực bán gia tăng từ khối nhà đầu tư nước ngoài, VN-Index chuyển sang dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen trong phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, VN-Index được hỗ trợ chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các chỉ báo về xu hướng chưa cho thấy các tín hiệu tích cực về một xu hướng mới, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tạo nền tích lũy quanh vùng đỉnh cũ trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, vùng nền mới của VN-Index được thiết lập tại 1.775-1.780 điểm. Đây là vùng hỗ trợ gần của chỉ số trong phiên tới. Ở chiều ngược lại, vùng đỉnh cũ quanh 1.800 điểm vẫn là ngưỡng cản cho các nỗ lực tăng điểm cho chỉ số ở thời điểm hiện tại”.

Rủi ro tập trung ngày càng tăng khi chỉ số tiếp cận đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co dưới đỉnh cũ trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.788,40 điểm, tăng nhẹ gần 4 điểm so với hôm qua. Số mã giảm áp đảo số mã tăng, 12/18 ngành giảm điểm; trụ đỡ cho thị trường trong ngày hôm nay tiếp tục là nhóm cổ phiếu Vin. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Rủi ro tập trung ngày càng tăng khi chỉ số tiếp cận đỉnh cũ. Nhà đầu tư nên cẩn trọng quan sát diễn biến thị trường trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau năm 2025 thăng hoa dưới ảnh hưởng của VN30, nhóm cổ phiếu VinGroup, thị trường đã khởi đầu năm 2026 với tâm lý lạc quan. VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.800 điểm và chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh với mức độ phân hóa cao, dòng tiền luân chuyển tìm các cơ hội đầu tư mới. VN-Index trong phiên chịu áp lực điều chỉnh mạnh về quanh 1.775 điểm và tăng điểm trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm dầu khí, bất động sản. Kết phiên VN-Index tăng 3,91 điểm (+0,22%) lên mức 1.788,40 điểm, chịu áp lực bán mạnh ở nhiều mã khi VN-Index gặp vùng đỉnh cũ quanh 1.800. Trong khi VN30 giảm -1,95 điểm (-0,10%) về mức 2.028,68 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 223 mã giảm giá. Áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu tập đoàn Gelex, đây cũng là nhóm mã có mức tăng giá vượt trội trong năm 2025, nhóm chứng khoán, hóa chất, ngân hàng, công nghệ...; 95 mã tăng giá, nổi bật ở các cổ phiếu dầu khí, bán lẻ, Vingroup và 52 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 36,9% so với phiên trước. Cho thấy áp lực bán khá mạnh ở nhiều mã, tuy nhiên dòng tiền vẫn luân chuyển tốt với nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật. Sau năm 2025 khối ngoại bán ròng kỷ lục -125,261 tỷ đồng, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên đầu năm 2026 với giá trị -735,2 tỷ đồng trên HOSE.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.780 điểm, tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng các vùng đỉnh giá đầu vào cuối tháng 12/2025. Trong khi VN30 sẽ kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 2.050 điểm. Thị trường đã bắt đầu năm 2026 và hiện tại chưa có dự báo chắc chắn về triển vọng VN-Index vượt lên đỉnh giá năm 2025.

Thị trường đã bắt đầu năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng dòng tiền có thể tìm kiếm các cơ hội tăng giá mạnh ở các mã đầu ngành, có thanh khoản cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế: (1) Bán lẻ- tiêu dùng: được hỗ trợ bởi thu nhập khả dụng của người dân cải thiện, tầng lớp trung lưu mở rộng, các chính sách kích cầu tiêu dùng. (2) Năng lượng: Tăng trưởng từ yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng GDP cao, định giá lại tài sản. (3) Xây dựng và vật liệu xây dựng: gắn với xu hướng đẩy mạnh đầu tư công và tiến độ giải ngân được kỳ vọng cải thiện theo từng năm. Các công ty có các tài sản có tính chất không thể, khó thay thế, được định giá lại ở mức cao hơn như: Sở hữu mỏ khoáng sản, nhà máy-hệ thống phân phối năng lượng, các hệ thống phân phối bán lẻ quy mô lớn, sân bay, cảng biển...

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index đã chạm vùng 1.790 - 1.800 và đang chịu áp lực bán mạnh tại vùng giá này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 3,9 điểm (+0.2%), đóng cửa ở mức 1.788,4 điểm. Chỉ số tăng điểm trong phiên sáng và đầu phiên chiều, tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1,800 điểm. Động lực thúc đẩy đà tăng của chỉ số vẫn tập trung ở nhóm Vingroup (VHM, VIC và VRE). Tuy nhiên, áp lực bán ở hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại, đặc biệt tại nhóm Ngân hàng, khiến chỉ số giảm điểm về gần tham chiếu khi kết thúc phiên.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng hơn trong các phiên sắp tới. Nguyên nhân chính đến từ việc VN-Index đã chạm vùng 1.790 - 1.800 và đang chịu áp lực bán mạnh tại vùng giá này. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu điều chỉnh đi cùng việc thị trường hôm nay tăng nhưng đa số cổ phiếu giảm điểm. Về kỹ thuật, một số chỉ báo kỹ thuật hiện đang phân kỳ âm như RSI hay MACD có thể là chỉ báo sớm cho khả năng điều chỉnh của VN-Index. Do đó, nhà đầu tư tạm thời duy trì tỷ trọng cổ phiếu và theo dõi sát diễn biến của chỉ số trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục thử thách lại ngưỡng 1.800 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index tiếp tục thử thách lại ngưỡng 1.800 điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên, đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tình trạng phân hóa đang diễn ra cho nên các nhà đầu tư vẫn nên chú ý chiến lược chọn cổ phiếu.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục, nhưng điểm lưu ý là các nhà đầu tư cũng nên chú ý vào quản trị rủi ro ngắn hạn tức là cần tiến hành cắt lỗ khi các cổ phiếu đảo chiều giảm ngắn hạn, đặc biệt không dùng đòn bẩy cao trong giai đoạn này”.

Chú ý diễn biến rung lắc ở khu vực 1.770-1.790 trong phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy diễn biến giằng co khi chỉ số tiếp cận lại mốc đỉnh cũ 1.800.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI neo cao trên mốc 25 nhưng đường ADX ở dưới mốc này nên đà tăng của VN-Index có khả năng sẽ chậm lại và chuyển sang vận động sideway để kiểm tra động lực trong ngắn hạn, đặc biệt khi chỉ số đang ở vùng kháng cự mạnh 1.790-1.800. Chỉ báo RSI có tín hiệu hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên không đồng thuận với diễn biến của chỉ báo MACD phần nào giảm thiểu rủi ro rung lắc mạnh trong phiên.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số kết phiên với nến Hammer cho thấy dấu hiệu của lực cầu quay lại cuối phiên. Chỉ báo RSI hướng xuống từ vùng cao, đồng thời hai đường +/-DI có tín hiệu giao cắt nhau nên cần chú ý diễn biến rung lắc ở khu vực 1.770-1.790 trong phiên tiếp theo.

VN-Index thể hiện động lực khá tích cực với nỗ lực chinh phục lại đỉnh cũ 1.800 trong phiên đầu tiên của năm 2026. Mặc dù thị trường biến động lên xuống với tần suất dày đặc trong phiên, tuy nhiên chỉ số vẫn kết phiên tăng điểm nhờ nỗ lực ở một số nhóm cổ phiếu như Vingroup, Dầu khí, và Bán lẻ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu bật tăng từ vùng hỗ trợ cứng hoặc thuộc nhóm ngành đang thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền sau thời gian dài đi ngang tích lũy để giải ngân tại những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà đầu tư hạn chế giải ngân ở những cổ phiếu đã có nhịp tăng mạnh và đang ở vùng đỉnh/kháng cự mạnh để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ. Một số nhóm ngành đáng lưu ý bao gồm Bán lẻ, Điện, Bất động sản”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.