Tổ chức trong nước gom ròng 1.600 tỷ phiên đầu năm

Dư âm của năm 2025 vẫn còn hiện hữu rõ nét trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, khi VN-Index tiếp tục vận động theo mô-típ quen thuộc, phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup. Ngay từ đầu phiên, chỉ số được kéo điểm chủ yếu nhờ lực nâng từ nhóm này, trong khi phần còn lại của thị trường chịu áp lực giằng co đáng kể.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 3,91 điểm, tiến lên 1.788,40 điểm, song bức tranh tổng thể cho thấy trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khá rõ rệt. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực, với 223 mã giảm giá, trong khi chỉ có 95 mã tăng, phản ánh sự thiếu lan tỏa của dòng tiền và tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối nhà đầu tư ngay trong những ngày đầu năm.

Nhóm năng lượng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi bật tăng mạnh, hưởng lợi từ các diễn biến mới tại Venezuela – quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng tích cực như PVS, PVD, OIL, PVT, PLX, PVB.

Song song với đó, nhóm Vingroup tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính của thị trường. Cụ thể, VHM tăng kịch trần, VIC tăng 2,06%, trong khi VPL cùng tăng mạnh 6,16%. Riêng bốn cổ phiếu này đã đóng góp tới 17 điểm cho VN-Index, cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của chỉ số vào một số mã vốn hóa lớn.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán xuất hiện trên diện rộng tại hầu hết các nhóm ngành còn lại, đặc biệt là nhóm ngân hàng, với mức giảm đáng kể tại các cổ phiếu như BID, VPB, LPB và HDB. Nhóm chứng khoán cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh, khi lực bán gia tăng ngay trong phiên khai xuân. VPX giảm 5%, TCX giảm 2,55%, SSI giảm 3,64%, VIX giảm 6,67%, VCI giảm 3,82% và VND giảm 3,68%.

Áp lực điều chỉnh cũng lan sang các nhóm tiêu dùng, vận tải hàng không – logistics, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin và bán lẻ, khiến sắc đỏ bao trùm phần lớn thị trường.

Về thanh khoản, giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt khoảng 27.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng hơn 747.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 800.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VRE, GAS, PVD, SSI, DGW, PDR, MSN, PLX, ACB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VIX, FPT, SHB, HDB, MCH, VPB, MWG, GEX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 233.1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 128.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, GEX, MCH, MSN, ACB, VHM, BSR, BAF, VPL, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Bất động sản. Top bán ròng có: SSI, VRE, VIC, LPB, VJC, DGC, PVD, GEE, MWG.

Tự doanh bán ròng 587.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 141.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VRE, PVD, VCB, FPT, HDB, VJC, GEX, CTG, TCB, VIB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, ACB, VNM, VPB, TPB, GAS, MBB, VIC, FUEVFVND, E1VFVN30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1555.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 788.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có STB, SHB, VRE, GEX, ACB, MSN, PVD, MBB, KDH, VPL. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIC, VIX, LPB, MWG, VPB, HDB, SSI, DGC, FPT, VJC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.700,1 tỷ đồng, giảm -58,9% so với phiên liền trước và đóng góp 6,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu HPG, với hơn 12,9 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 346,1 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng & nội thất.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.